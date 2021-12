Los test de antígenos son poco fiables antes de una reunión navideña

Los médicos desaconsejan su uso, salvo que ante un resultado negativo se mantengan las medidas de seguridad como la mascarilla y la ventilación

4 Se lee en minutos Patricia Martín



La proximidad de la Navidad ha provocando un incremento de la venta de los test de antígenos en las farmacias. De hecho, en algunas ya hay desabastecimiento. Una fiebre por los test que viene motivado por el repunte de covid, cuyos síntomas se confunden, en la mayoría de ocasiones, con los múltiples catarros que deja el invierno, pero también por la decisión de algunas administraciones, como la Comunidad de Madrid, de regalar a cada madrileño una prueba, como si los test fueran una solución mágica para poder juntarse en Navidad sin contagiarse.

Sin embargo, aunque las pruebas que se venden en farmacia han mejorado mucho, su fiabilidad en personas sin síntomas es tan baja que muchos médicos desaconsejan su uso. Y otros lo recomiendan pero siempre que se mantengan las medidas de prevención si el resultado es negativo. Como persisten las dudas en torno a estas herramientas, estas son algunas de las claves para saber cómo y cuándo usarlos, cuál comprar y cómo interpretar los resultados.

¿Debo usarlos antes de una celebración navideña?

El problema de los test que se venden en las farmacias es que se han validado para personas con síntomas y en este caso su sensibilidad para detectar contagiados es superior al 85%, según explica Jordi Vila, jefe de Microbiología del Hospital Clínic e investigador de instituto ISGlobal. Pero la fiabilidad para detectar infectados y por tanto con posibilidad de transmitir el virus pero que no tengan síntomas "baja muchísimo", hasta el 65% y 75%. Por tanto, si el resultado es positivo con mucha seguridad hay covid, hay que aislarse y contactar con el sistema de salud para confirmarlo, pero se producen decenas de falsos negativos.

Por ello, el especialista no aconseja realizarse un test antes de una celebración navideña, ya sea con familiares, amigos o compañeros de empresa, salvo que si el resultado es negativo, se mantengan todas las precauciones, como el uso de mascarilla todo el tiempo posible, la ventilación y la higiene de manos, sobre todo si a la mesa se sienta una persona vulnerable. "Los test están bien como complemento a las medidas de seguridad", sostiene.

Sin embargo, el epidemiólogo y experto en salud pública Daniel López Acuña considera que, en personas sin síntomas, "no tienen una utilidad que valga la pena". Por ello considera que la decisión de Isabel Díaz Ayuso de regalar test de farmacia es una medida "demagógica" y que tiene el "riesgo de generar falsas seguridades" y relajaciones si el resultado es negativo.

¿Es aconsejable su uso si tengo síntomas catarrales?

En este caso, sí está indicado, además de contactar y seguir las indicaciones del sistema sanitario. Según explica José María Molero, médico de atención primaria y del grupo de infecciosas de la sociedad Semfyc, como los test de autodiagnóstico son más sensibles si la carga viral es alta, se aconseja su uso en pacientes con síntomas como fiebre, tos o malestar generalizado en los cinco primeros días.

Asimismo, es recomendable usarlos cuando se haya estado en contacto estrecho con una persona infectada. Si bien, de nuevo el negativo no excluye la infección, por lo que Sanidad recomienda a las personas completamente vacunadas y que hayan mantenido un contacto de riesgo que limiten sus interacciones sociales.

¿Qué tipo de test hay y cómo debo realizarlos?

Los test que se venden en farmacias, físicas u online, están validados por la UE y todos tienen una sensibilidad por encima del 85% en personas con síntomas. El problema es que no hay estudios que permitan compararlos entre ellos y en asintomáticos, para saber cuál es mejor. Además, los fabricantes de las pruebas de autodiagnóstico no han realizado ensayos en España, como sí ha sucedido con las pruebas de antígenos que se utilizan en los centros de salud y de ahí que su efectividad sea menor.

También difiere cómo se realiza el test. En el sistema sanitario se toman muestras nasofaríngeas, lo que se traduce en que el hisopo es introducido profundamente.

En los test de autodiagnóstico no hace falta introducir tanto el hisopo pero sí es conveniente "frotar bien dentro de la nariz porque el virus está en las células y hay que desprenderlas", según explica el microbiólogo Jordi Vila. "Meter y sacar el hisopo no sirve", añade. Y, en su opinión, son más fiables los test de nariz que de saliva pero en ambos casos hay que recoger bien la muestra y para ello hay seguir a pies juntillas las instrucciones que contiene el envase.

¿Son fiables ante la variable Ómicron?

Los estudios son aún preliminares pero indican que los test de farmacia sí detectan la presencia de covid aunque el virus permanezca a la variante ómicrom que, según ha alertado la OMS, se propaga más rápidamente. Pueden detectar el contagio, pero eso no significa que indiquen a qué variable pertenece. Para eso es necesario una PCR o la secuenciación de la muestra.

¿Qué hago para estar seguro en Navidad?

La seguridad cien por cien no existe, "pero la clave para evitar contagios en Navidad es la prudencia", según explica López Acuña, quien recomienda limitar las celebraciones a los convivientes y si se mezclan más de dos burbujas, excluir a los no vacunados o a los mayores de 60 sin dosis de refuerzo. Asimismo, aconseja usar todo el tiempo posible la mascarilla y ventilar. Las personas que tengan algún síntoma, por suave que sea, o quienes hayan mantenido un contacto con algún contagiado, no deberían asistir.

Y si se dispone del dinero suficiente, lo más efectivo para detectar a los contagiados asintomáticos es realizarse una PCR y aislarse hasta tener el resultado. Y, tanto las PCR como los test de autodiagnóstico tendrían que repetirse antes de cada celebración. Es decir, no vale hacerse una prueba el día 24 de diciembre y pensar que con eso se está seguro todo el periodo navideño.

