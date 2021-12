Ascienden a 80 los casos relacionados con una cena de navidad de unos sanitarios en Málaga

Algunos ya son positivos asociados y no solo afectan a los profesionales sanitarios del centro hospitalario, según ha confirmado Salud Pública

1 Se lee en minutos EP



Salud Pública ha confirmado este martes que el brote de covid-19 conocido este pasado domingo que afecta a profesionales del Hospital Regional de Málaga suma ya 80 contagios. Así, según han indicado a Europa Press, se trata de casos asociados y no tienen por qué ser solo profesionales.Este brote podría tener su origen en una comida de Navidad de profesionales del Hospital Regional en la que se dieron cita más de 170 personas en un restaurante en el distrito de Teatinos. No obstante, otras fuentes sostienen que los resultados de las pruebas no son concluyentes puesto que los profesionales se sometieron a test de antígenos antes de la misma, dando negativo; de ahí que el origen pudiera ser anterior.

Los profesionales contagiados están vacunados y se encuentran asintomáticos y pertenecen a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro sanitario. En un primer momento fueron 22 los profesionales que dieron positivo, estando otros aislados a la espera del resultado de la preceptiva PCR. Este pasado lunes Salud Pública confirmó que eran 68 los afectados; mientras que este martes la cifra ha ascendido a 80.

Después de conocerse este brote se están suspendiendo algunas comidas de Navidad previstas estos días. Además de la del Hospital Regional, profesionales del Hospital Virgen de la Victoria celebraron otra en la capital con un centenar de asistentes.

Además, los sindicatos han defendido a los sanitarios infectados en el brote del Hospital Regional de Málaga, incidiendo en que "no incumplían nada" y pidiendo que "no demonizar" a los profesionales sanitarios.

Noticias relacionadas