Moderna advierte de que las vacunas pueden ser "menos eficaces" contra ómicron

El presidente de la farmacéutica, Stéphane Bancel, asegura que no habrá suministro abundante de nuevas vacunas hasta verano

Stéphane Bancel, presidente de la farmacéutica Moderna, empresa productora de una de las primeras vacunas contra el covid, ha advertido de que las vacunas existentes contra el virus pueden ser "menos eficaces" contra la nueva variante ómicron detectada recientemente.

"No hay posibilidad, pienso, de que la efectividad siga en el mismo nivel que hemos tenido con delta. Creo que va a haber una caída sustancial. No sé cuánto porque tenemos que esperar a los datos. Pero todos los científicos con los que he hablado dicen 'esto no va a ser bueno'", ha asegurado en una entrevista en Financial Times.

Además, Bancel ha explicado que pasaran muchos meses antes de que haya disponible una inyección y apunta a que no habría un suministro abundante hasta el verano, algo que contrasta con el compromiso adquirido por Pfizer para tener vacunas específicas contra ómicron en un plazo no superior a 100 días.

La OMS avisa

El riesgo que plantea globalmente la nueva variante ómicron del coronavirus es "muy alto", advirtió este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe sobre esta nueva cepa.

Teniendo en cuenta las elevadas mutaciones de ómicron, con potencial de ser más resistentes a la inmunización y más contagiosas, el riesgo de que la variante se transmita en todo el mundo es "alta", afirmó el documento de la OMS.

"Puede haber nuevas olas de COVID-19 con graves consecuencias, dependiendo de muchos factores, como el lugar donde esas olas ocurran", anticipó el informe.

Noticias relacionadas