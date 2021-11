Madrid también pide a Sanidad que lidere la implantación del 'pasaporte covid' a nivel nacional

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cree que es el Ministerio el que debe establecer un marco legal para poder solicitar esa acreditación para el acceso a determinados lugares.

La Ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, asisten a la inauguración del World Pandemics Forum, / EFE/Fernando Villar

Con las comunidades clamando por la implantación del 'pasaporte covid' ante la subida del número de contagios de coronavirus en España, son ya varias las regiones que presionan al Ministerio de Sanidad para que establezca una postura única para evitar problemas en los tribunales de justicia cuando se solicite esa acreditación de la pauta vacunal para acceder a determinados eventos o lugares.

"Hay que plantearlo de otra manera. Es una decisión que debe tomarse liderada por el Ministerio de Sanidad, es decir, que actuemos de manera homogénea las comunidades", señaló esta mañana Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid, tras asistir en IFEMA a la inauguración del World Pandemics Forum que se celebra en el recinto ferial hasta mañana sábado.

Un acto al que también asistió la titular del departamento, Carolina Darias, que, sin embargo optó por no manifestarse sobre esa reclamación que, desde hace días, las comunidades autónomas han puesto sobre la mesa ante el temor a una sexta ola en plena antesala de la Navidad.

"La decisión tendría que tomarse liderada por el Ministerio de Sanidad. Es decir, que actuemos de manera homogénea. Hemos visto que cuando se piden decisiones por parte de cada comunidad autónoma a los tribunales, lo que generamos es una gran confusión a la población, porque en unos sitios se autoriza y en otros no (el uso del pasaporte covid). Es el momento del liderazgo, de generar un entorno jurídico y legislativo que permita pedirlo con carácter nacional" afirmó el consejero.

Coordinación nacional

Varias comunidades autónomas de distinto signo político han comenzado a presionar a la ministra para que coordine a nivel estatal la implantación del 'certificado covid' para acceder a determinados espacios, de modo que, según han dicho algunos ejecutivos autonómicos, se pueda dar amparo jurídico a las comunidades para tomar una medida que ya ha sido tumbada con anterioridad por varios tribunales superiores de Justicia.

Hasta hace apenas unos días, la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso no se mostraba partidaria de la implantación de ese 'pasaporte covid' que ya se utiliza en otras comunidades, como Galicia o Baleares, para por ejemplo, acceder a salas de fiesta o discotecas. En los últimos días, ante la subida de la incidencia del coronavirus. son varias las regiones que han pedido ampliar el uso de eso documento como una herramienta de control, fundamentalmente de cara a los no vacunados.

El consejero Ruiz Escudero ha señalado que, por ahora, ese pasaporte no se puede utilizar con el fin en el que se utiliza en otros países de Europa donde, matizó, las tasas de vacunación son más bajas. Hoy mismo se ha conocido que el Gobierno de Austria aprobó hoy un confinamiento general a partir del lunes, después de que las medidas adoptadas hasta ahora -incluidas restricciones al movimiento de los no vacunados- no hayan frenado el aumento de los contagios.

Para Ruiz Escudero en el caso de España, con altas tasas de vacunación, ese pasaporte "no va a ayudar tanto". En cualquier caso, el consejero insistió en que es el Ministerio de Sanidad, el que debe liderar esa propuesta y decir si ese certificado debe usarse "en determinadas ocasiones".

Cribados masivos

Por otro lado, el consejero madrileño indicó que la situación en la comunidad sigue siendo, desde hace semanas, de estabilidad y que la incidencia a 14 días es de 94 casos. En las unidades de intensivos de los hospitales madrileños permanecen ingresados por coronavirus 70 pacientes y en las plantas, 330.

Escudero habló de una "situación de control" pese a que admitió que se mantendrán alerta y, como dijo la presidenta Isabel Díaz Ayuso, harán cribados masivos antes de la Navidad también en puntos móviles. Por lo demás, indicó que descartan tomar más medidas adicionales al menso por el momento.

