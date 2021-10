Andalucía ya planea poner la vacuna de la covid a los niños en los colegios

Los pediatras, sin embargo, piden prudencia al hablar de plazos y aseguran que inmunizar a los menores no es urgente ni prioritario por la evolución de la pandemia en España

Andalucía se adelanta al resto de comunidades y ya ha fijado en el calendario una fecha para vacunar a los niños de entre 5 y 11 años: a comienzos de noviembre. Al menos ese es el escenario en el que trabaja la comunidad una vez que las agencias reguladoras hayan dado el visto bueno a inocular el suero en los más pequeños, una noticia que podría producirse de forma inminente. Los pediatras, sin embargo, piden paciencia. También prudencia: inmunizar a los menores no es urgente ni prioritario dada la evolución de la pandemia en España, aseguran.

Con cerca de un 90% de adolescentes de entre 12 y 19 años inmunizados y las comunidades preparadas para administrar una tercera dosis de refuerzo a los mayores de 70 -que en varias regiones simultanearán con la de la gripe- el horizonte está puesto ahora en los más pequeños: un grupo de 3,2 millones de españoles.

Pfizer y BioNTech anunciaban el viernes que han presentado a la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) datos que respaldan la vacunación de niños de esa franja de edad con su suero contra la covid-19. Los mismos resultados se han presentado también a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Con los resultados sobre la mesa, las farmacéuticas han pedido a la Unión Europea la autorización para la administración de la vacuna a los menores de 12 años. El visto bueno podría llegar en las próximas semanas y ya hay comunidades, como Andalucía, que han puesto fecha al inicio de esa campaña: comienzos de noviembre. También al escenario en el que trabajan para que reciban las dosis: los propios colegios. Así lo confirman a este diario desde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

Prudencia y paciencia

"No creo que las comunidades tengan decidido nada, porque sería prematuro", advierte desde la Asociación Española de Pediatría (AEP), el doctor Ángel Hernández Merino, miembro del Comité Asesor de Vacunas. La misma sociedad científica, señala, no tiene todavía una posición firme al respecto. "Nos faltan datos para exponer esa postura definitiva", asegura el médico en la misma línea que se han pronunciado otras sociedades científicas como la Asociación Española de Vacunología. Además, precisa que no es urgente y que, dada la evolución de la pandemia en España, "afortunadamente" tampoco es un tema prioritario.

El doctor Hernández Merino cree los beneficios que se esperan de la vacuna a nivel individual son "limitados", pero sí se espera un "beneficio neto" sobre la transmisión de la enfermedad y el riesgo al que están expuestas otras personas como sus familias. Pero, insiste, hace falta conocer más sobre su seguridad: "Nos movemos en una situación de incertidumbre de falta de datos".

Para la AEP el hecho de que la EMA apruebe la vacuna es positivo, pero no tiene porqué traducirse en que deba administrarse de forma inminente a los menores. "La EMA no recomienda el uso de un producto o de otro. Examina los datos y emite una opinión de si se puede usar o no. Pero no impone ni recomienda. Esa decisión corresponde a los servicios de salud pública de cada país", incide.

Vacunas en los mismos colegios

¿Y dónde se vacunaría a los pequeños?. Desde el Consejo General de Enfermería (CGE), apuestan porque, una vez que Europa de el visto bueno a la vacunación en los niños entre 5 y 11 años, las dosis se administren en los centros educativos y sean las enfermeras las encargadas de preparar y administrar los sueros. También de controlar posibles efectos adversos con el apoyo de Atención Primaria. Una misma enfermera, apuntan, puede vacunar en un día a entre 80 y 100 niños. Inmaculada Cuesta, enfermera experta en vacunas del órgano colegial, también pide calma y respetar los plazos de las agencias reguladoras. Además, esperar a que los expertos se pronuncien. Será más fácil desplazar las dosis a los colegios en aquellas comunidades donde existe la figura de la enfermera escolar que, explica, ya tienen experiencia en el manejo de enfermedades crónicas, como en el caso los niños diabéticos.

Llevar las vacunas a los centros, añade la enfermera, puede resultar más ágil, pero también más complejo pues habría que pedir autorización a los padres por tanto no hay que descartar las inyecciones deban administrarse a través de Atención Primaria o incluso en espacios habilitados, como los vacunódromos por donde ya pasaron los adolescentes. Una duda que, salvo en el caso de Andalucía, otras comunidades autónomas todavía no han resuelto.

Los mismos efectos adversos que en adultos "Teniendo una vacuna tan eficaz y segura deberíamos plantearnos usarla", señala a este diario Manuel Gijón, pediatra del madrileño Hospital Doce de Octubre, uno de los más de cien centros -la mayoría en Estados Unidos, pero también de España, Polonia y Finlandia- que participan en el ensayo puesto en marcha por la farmacéutica estadounidense Pfizer para probar su vacuna en un total de 4.644 niños de 6 meses a 11 años.

Los resultados del ensayo, señala el doctor Gijón, han sido "muy positivos". En España se ha incluido a unos 500 niños y, en el Doce de Octubre, en concreto, a sesenta. La vacuna, explica el pediatra, ha sido "muy bien tolerada" por todos los pequeños pacientes, incluso entre los bebés, y los efectos secundarios han sido, "leves, poco frecuentes y los esperados", similares a los ya que ya se han visto en la población adulta.

Además, precisa, la producción de anticuerpos ha sido muy buena en el caso de los más mayores. Proporcional o equivalente a la que se ha visto también en la población adulta, con su dosis correspondiente. "Son datos suficientes como para estar satisfechos y probarla en ese grupo de edad", asevera el doctor Gijón. Ahora, señala, falta conocer la eficacia de la vacuna en la prevención de la enfermedad.

En cualquier caso, el médico considera normal el debate sobre si es necesario o no vacunar a los niños. Por eso pide paciencia a los políticos a la hora de anunciar, antes de tiempo en su opinión, ninguna campaña de vacunación. Para el pediatra, si no se les vacuna "y siguen siendo vulnerables indefinidamente, vamos a seguir aplicándoles las restricciones que vamos a quitarnos los adultos. Si tenemos un arma terapéutica que nos va a permitir adoptar una medida que es 'dejarles en paz', deberíamos usarla siempre que confirmemos que es segura y eficaz", concluye.

