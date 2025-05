Tu día no tiene tiempo, pero tu comida sí

El despertador suena sin descanso y el móvil no para de vibrar. Como siempre, el primer café se toma de pie, entre correos que llegan antes de que el cerebro despierte del todo. En la pantalla, la agenda ya parece vencida: una videollamada a las 9:15, otra a las 10:30. El día parece haber acabado antes siquiera de empezar.

A mediodía, lo más parecido a una comida es un bocadillo mal armado frente al portátil. Para cuando cae la tarde, el cuerpo pide tregua, pero aún queda pasar por el súper, recoger la ropa tendida, contestar mensajes pendientes. ¿te dará tiempo a hacer deporte hoy?

Y cuando pensabas que se había acabado, aún queda lo peor: pensar en qué comer mañana y cocinar toda la tarde después de haber estado todo el día trabajando. Pero ¿y si esta vez no hiciera falta pasar por todo eso? ¿Y si el sabor de siempre viniera ya hecho… y bien hecho?

El sabor de casa para llevar

La solución viene desde los campos andaluces. Donde el tomate todavía sabe a tomate, el pepino es crujiente y el aceite de oliva se trata como un tesoro. No viene con instrucciones, tampoco las necesita, no pide fuego, ni tiempo, ni más esfuerzo que abrir, agitar y servir.

Así llegaron el gazpacho y el salmorejo Fresh de Huerta Campo Rico: directos del origen con ingredientes 100% naturales. Verduras de proximidad y ese chorro de AOVE que lo envuelve todo en sabor de verdad.

Destacado: Disponible en formato de 1 litro para compartir (o repetir) y 350 ml para llevar encima.

Para los que no tienen tiempo, pero tampoco están dispuestos a comer cualquier cosa. Comer bien, sin cocinar. Comer sano, sin renunciar al sabor es una necesidad y Huerta Campo Rico la entendió antes que nadie.

Lo tradicional piensa en el futuro

Sabor de siempre en un formato que piensa en el planeta / cedida

Huerta Campo Rico ha conseguido lo más difícil: capturar la esencia de la cocina tradicional andaluza y adaptarla al ritmo de quienes ya no tienen tardes libres para pelar tomates. Por eso ha desarrollado un envase eco-responsable que reduce un 60% el uso de plásticos, apostando por el desperdicio cero y por una forma más consciente de alimentarse.

Porque lo práctico no tiene por qué ser impersonal. Ni lo sostenible, complicado.

El sabor de siempre tiene premio

Este premio destaca su compromiso con la calidad, la tradición y la sostenibilidad / cedida

Este equilibrio entre sabor, comodidad y sostenibilidad ha sido reconocido con el Premio Sabor del Año a la Innovación. Un galardón que no solo destaca la calidad del producto, sino también el acierto de mirar al consumidor actual: ese que corre, que trabaja, que no para… pero que sigue soñando con una buena comida al final del día. Una que no tenga que cocinar. Y que, aun así, le recuerde a esas tardes de verano de una sobremesa familiar.

Para los que no tienen tiempo esto no es solo un gazpacho ni solo un salmorejo. Es una forma de parar. De cuidarse. De volver, al menos por un momento, a ese sabor que parecía que se había ido.