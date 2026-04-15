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REUMATOLOGÍA

La osteoporosis deja de ser solo una enfermedad de mayores: así mejora su diagnóstico precoz

La detección temprana de la osteoporosis en personas con factores de riesgo, como el uso prolongado de corticoides, se ha intensificado gracias a una mayor concienciación clínica

Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

La osteoporosis, tradicionalmente asociada a personas mayores de 65 años, está siendo abordada de forma cada vez más temprana gracias a los avances en la identificación de factores de riesgo y a una mayor concienciación clínica. Aunque no se está produciendo un aumento significativo de casos en personas jóvenes, se está mejorando su detección en pacientes de menor edad con factores de riesgo.

“Más que aparecer antes, se está detectando mejor la osteoporosis en quienes lo necesitan. Una persona que ya ha sufrido una fractura por fragilidad se considera de alto o muy alto riesgo osteoporótico”, ha explicado la doctora Montserrat Robustillo, reumatóloga del Hospital Universitario de La Plana (Castellón). "Factores como el uso prolongado de corticoides, enfermedades inflamatorias crónicas o la existencia de fracturas previas son determinantes en el desarrollo de esta patología”.

En el marco del XXV Curso SER de Tutores y Residentes, celebrado con la colaboración de la biofarmacéutica UCB y la biotecnológica Amgen y este año con apartado especial “Bone Edition”, se ha puesto de manifiesto que en los últimos años se ha producido un cambio significativo en el diagnóstico de la osteoporosis, pasando de un enfoque reactivo a uno claramente preventivo.

El 23% de las mujeres mayores de 50 años sufre osteoporosis.

El 23% de las mujeres mayores de 50 años sufre osteoporosis. / Freepik

“Es posible que antes se esperase a que apareciera una fractura, pero ahora intentamos adelantarnos poniendo atención en los factores de riesgo osteoporótico”, ha señalado la experta. Gracias a las guías actuales, los profesionales combinan factores clínicos con herramientas como la densitometría ósea para identificar el riesgo de forma precoz. En este contexto, ha destacado un cambio clave en el abordaje de la enfermedad: “Una fractura previa ya es, en sí misma, un criterio diagnóstico de osteoporosis, aunque la densitometría no sea muy baja, lo que nos obliga a actuar de forma más precoz”.

Las recomendaciones generales indican la realización de densitometría cundo existen factores de riesgo relacionados con la osteoporosis, teniendo en cuenta que la edad no es el único criterio determinante. “Si hay factores de riesgo, se debe hacer antes si la situación clínica lo precisa”, ha aclarado la Dra. Robustillo, insistiendo en la necesidad de individualizar cada caso.

Para diagnosticar la osteoporosis se tiene en cuenta facturas previas

Actualmente, la estratificación del riesgo osteoporótico se basa en un enfoque integral que va más allá de una prueba. “No nos basamos en una sola herramienta. Integramos los factores clínicos del paciente, utilizamos herramientas como la calculadora FRAX y recurrimos a pruebas de imagen como la densitometría ósea. Además, se tiene en cuenta si ya se ha tenido una fractura previa”, ha explicado. Este enfoque permite clasificar a los pacientes en distintos niveles de riesgo -moderado, alto o muy alto- y adaptar las estrategias terapéuticas, con el objetivo de prevenir fracturas y manejar mejor una enfermedad que continúa siendo una de las principales causas de discapacidad en la población envejecida.

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Los avances en el abordaje de esta afección han permitido mejorar notablemente los resultados en los últimos años. La experta destaca especialmente la mejor identificación del riesgo más allá de la densitometría, la mejora en la atención a pacientes con fracturas previas gracias a las unidades de coordinación de fracturas (FLS), que permiten intervenir de forma más rápida y eficaz, y la disponibilidad de tratamientos más eficaces junto con estrategias cada vez más personalizadas. “Todo esto nos está permitiendo ser más proactivos y no esperar a que ocurra la fractura”, ha afirmado.

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