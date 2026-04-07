De las aguas residuales a componentes para el juguete, el calzado y el textil: así es el último avance de investigadores de Alicante

Dar una segunda vida a los residuos industriales. Es la oportunidad que han conseguido hacer realidad científicos de la Universidad de Alicante (UA) para dar un valor añadido a sectores productivos estratégicos en la Comunidad Valenciana, como el juguete, el calzado, el texil, el metal o la cerámica.

El Grupo de Investigación en Electrocatálisis y Electroquímica de Polímeros (GEPE) ha logrado convertir elementos químicos presentes en aguas residuales y considerados peligrosos en materias primas secundarias útiles para nuevas aplicaciones industriales.

Entre las principales contribuciones del equipo destaca el desarrollo de un innovador método electroquímico capaz de recuperar y revalorizar hasta el 90 % del cromo presente en aguas residuales industriales muy complejas, transformándolo en un sólido de cromo de alta pureza y carácter cristalino de elevado valor añadido.

Según los investigadores, los resultados "han superado las previsiones iniciales, alcanzando la recuperación de importantes cantidades de cobre metálico y óxido de cromo a partir de residuos industriales complejos".

Los investigadores han recuperado cobre y óxido de cromo para usarlos como materia prima

Los materiales obtenidos han sido posteriormente utilizados en aplicaciones reales como pigmentos cerámicos, aditivos para plásticos, fertilizantes o recubrimientos textiles con propiedades antimicrobianas, es decir, que frenan el crecimiento de bacterias, virus, hongos y parásitos. Además, los demostradores industriales creados, entre ellos componentes de juguetes, textiles técnicos o baldosas cerámicas, evidencian la viabilidad tecnológica del proceso y aseguran su transición hacia el mercado.

Más sostenibilidad

Según la UA, este proyecto representa un avance significativo hacia modelos productivos más sostenibles, demostrando que la innovación tecnológica y la cooperación entre centros de investigación, institutos tecnológicos y empresas pueden transformar residuos peligrosos en oportunidades de alto valor añadido para la industria.

Este material ha sido validado por los socios del proyecto para su uso en aplicaciones de los sectores cerámico y plástico, donde han obtenido resultados satisfactorios que confirman su potencial como materia prima secundaria para la industria.

Financiado por la Agencia Valenciana de Investigación (AVI), el Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (AIJU), el instituto tecnológico Aidimme y las empresas Acteco, Estampados Prato y Colortec, el proyecto Remetaliza de la UA ha conseguido recuperar metales pesados como cobre y cromo mediante tecnologías innovadoras, demostrando que estos desechos pueden ser muy valiosos. Este enfoque contribuye a reducir la generación de desechos peligrosos y a optimizar el aprovechamiento de recursos dentro del tejido industrial.

Por parte de la Universidad de Alicante han participado la catedrática Emilia Morallón, el profesor Raúl Berenguer Betrián (IP) y la investigadora Paula Pérez Díaz, del Grupo de Investigación en Electrocatálisis y Electroquímica de Polímeros (GEPE), quienes han contribuido al desarrollo científico y tecnológico de las soluciones planteadas en el proyecto.

Cobre para la industria textil

Asimismo, en colaboración con el Grupo de investigación GIITEX Research Team del Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de la Universidad Politécnica de Valencia, se ha validado el empleo de los metales recuperados en procesos de funcionalización textil (tratamientos químicos o físicos aplicados a las telas para conferirles propiedades especiales y añadida). Como resultado, se han desarrollado demostradores textiles que incorporan cobre recuperado, ofreciendo no solo una elevada protección antimicrobiana, sino también una protección moderada frente a la radiación ultravioleta, con potencial aplicación en productos textiles de valor añadido.

Estos avances, según explican los investigadores, posicionan al grupo GEPE como “un referente en el desarrollo de tecnologías electroquímicas aplicadas a la valorización de residuos industriales y a la transición hacia modelos productivos basados en la economía circular.

Desde 1994

El Grupo de Investigación en Electrocatálisis y Electroquímica de Polímeros (GEPE) de la Universidad de Alicante, creado en 1994, forma parte del Departamento de Química Física y del Instituto Universitario de Materiales de Alicante (IUMA) de la propia universidad. Desde sus inicios, el grupo ha consolidado una trayectoria investigadora orientada a aplicar los principios y técnicas de la electroquímica en la ciencia de materiales, combinando investigación fundamental con desarrollo de soluciones aplicadas para sectores industriales, medioambientales y de energía.

El grupo está integrado por un equipo de investigadores permanentes, incluyendo expertos en electrocatálisis, materiales electródicos, almacenamiento y generación de energía y tecnologías electroquímicas, así como personal investigador predoctoral y posdoctoral y visitante. Sus líneas de trabajo abarcan desde la electroquímica medioambiental y la conversión y almacenamiento de energía, hasta el diseño de biosensores electroquímicos avanzados y el estudio de materiales compuestos con aplicaciones tecnológicas.

La actividad se desarrolla en instalaciones equipadas con instrumentación electroquímica avanzada y laboratorios dedicados tanto a investigación fundamental como aplicada. Además, mantiene colaboraciones con otras universidades y centros de investigación nacionales e internacionales para impulsar la transferencia de conocimiento y el desarrollo de soluciones que contribuyan a retos científicos y tecnológicos actuales.