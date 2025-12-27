¿De qué mueren los madrileños? Estos son los últimos datos del INE

Las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores y las enfermedades respiratorias fueron las principales causas de muerte en la Comunidad de Madrid durante el año 2024. Según los datos definitivos de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado ejercicio fallecieron 49.408 personas en la región madrileña por todas las causas y edades.

Las enfermedades del sistema circulatorio se situaron como la primera causa de mortalidad en la Comunidad de Madrid, con un total de 11.747 defunciones en 2024. Dentro de este grupo destacan especialmente las otras enfermedades del corazón (2.619 fallecimientos), la insuficiencia cardíaca (2.055), las enfermedades cerebrovasculares (2.225), el infarto agudo de miocardio (1.437) y las enfermedades hipertensivas (1.165).

Estas patologías continúan representando un importante reto sanitario debido a su elevada incidencia y a su estrecha relación con el envejecimiento de la población y los factores de riesgo cardiovascular.

En segunda posición se situaron los tumores, que causaron 13.520 muertes en la Comunidad de Madrid durante 2024. Entre los cánceres con mayor número de fallecimientos destacan los tumores malignos de la tráquea, los bronquios y el pulmón, con 2.754 muertes, seguidos del cáncer de colon (1.143), el tumor maligno de páncreas (1.072), el cáncer de mama (782) y el cáncer de próstata (643). Estas cifras consolidan al cáncer como una de las principales causas de mortalidad en la región.

Casi medio millar de madrileños murieron ahogados

Las enfermedades del sistema respiratorio ocuparon el tercer lugar, con 7.469 defunciones. Dentro de este grupo sobresalen la neumonía (1.830), las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (1.268), la insuficiencia respiratoria (581) y la gripe o influenza (273), además de otras patologías respiratorias que, en conjunto, suman un elevado número de fallecimientos.

Otras causas relevantes de mortalidad en la Comunidad de Madrid durante 2024 fueron los trastornos mentales y del comportamiento, con 2.597 muertes, principalmente asociados a trastornos mentales orgánicos y demencias; las enfermedades del sistema nervioso, con 2.785 defunciones, donde destaca la enfermedad de Alzheimer (1.252); y las enfermedades del sistema digestivo, que provocaron 2.726 fallecimientos.

En cuanto a las causas externas de mortalidad, se registraron 1.815 defunciones, siendo las más frecuentes las caídas accidentales (513), los ahogamientos y sofocaciones accidentales (441), los suicidios (372) y los accidentes de tráfico (166).