La fuerza de la solidaridad: Fundación Eurocaja Rural moviliza más de 5.300 personas en su lucha contra la ELA

Toledo se ha vuelto a convertir en el epicentro de la solidaridad con la celebración de la Carrera Solidaria Contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural, que este año ha batido un nuevo récord de participación superando los 5.300 inscritos. La cita de este domingo volvió a convertir la ciudad en símbolo de compromiso colectivo en la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El 100% de la recaudación obtenida se destinará íntegramente a mejorar la vida de las personas afectadas y a impulsar la investigación científica sobre esta enfermedad neurodegenerativa, cuyos efectos devastadores exigen una respuesta coordinada y solidaria. Las aportaciones seguirán abiertas hasta el próximo 13 de octubre, fecha en que se cerrarán también las acciones paralelas Dorsal Cero, 1 foto, 1 euro y 100% solidarios.

Ocho entidades recibirán el total de lo recaudado: Asociación Regional ELA CLM-Adelante, ADELA Madrid, ELA Castilla y León, ADELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, ARAELA (Aragón), CanELA (Cantabria) y VencELA (La Rioja).

Una marcha simbólica y un récord de participación

La jornada comenzó con la tradicional marcha solidaria protagonizada por personas enfermas de ELA, familiares, cuidadores, representantes de las entidades beneficiarias y autoridades. Recorrieron juntos los primeros metros del trazado como símbolo de unidad y visibilidad.

Durante el acto inaugural, el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, leyó un emotivo manifiesto en el que destacó que "esta carrera es una llamada a la esperanza, la investigación y a la acción, porque cada paso que damos hoy puede acercarnos a un mañana más justo, más humano y más digno. Hoy estamos aquí para sentir, para unir nuestras fuerzas, nuestras voces, nuestros corazones y para demostrar que cuando la sociedad se moviliza, puede transformar realidades. No sabemos cuánto tiempo nos da la vida, pero sí sabemos que cada día cuenta. De esta manera estamos haciendo que cuente. Que esta carrera sea un grito colectivo, un latido compartido, una promesa de que seguiremos luchando, cueste lo que cueste".

Los participantes pudieron elegir entre recorridos de 5 y 10 kilómetros, además de carreras infantiles adaptadas por edades, con salida y meta en la sede central de Eurocaja Rural (calle Méjico, 2) y paso por lugares emblemáticos de Toledo como la Puerta de Bisagra. Como novedad, este año todas las formas de participación se han considerado donaciones, con posibilidad de desgravación fiscal de hasta el 80% del importe aportado.

La edición de 2025 ha contado con el respaldo de empresas privadas como Minsait (Indra), Grupo EULEN o Grupo Unitel, pero también de administraciones públicas como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde la Dirección General de Juventud y Deportes. Además, como colaboradores especiales, participarán el Ayuntamiento de Toledo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como entidades sociales y empresas que colaboran aportando donaciones y apoyando en la organización. Mención especial merece la colaboración propia de Eurocaja Rural que, como entidad de economía social, se vuelca, una vez más, en esta iniciativa.

"Una carrera de esperanza"

Durante su intervención ante los medios, el presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, agradeció la participación multitudinaria de la sociedad de toda la geografía nacional, el apoyo de las Administraciones Públicas, así como la respuesta de patrocinadores, colaboradores y voluntarios. "Tenemos una carrera deportiva, pero también una carrera de esperanza. Desde nuestra Fundación escuchamos y entendimos que estos enfermos y estas familias, y que las asociaciones que trabajan con ellos cada día, son los verdaderos protagonistas. Es un acto de justicia que hoy les dediquemos nuestro tiempo, nuestro cariño y desde luego nuestro compromiso con la causa. Decía Stephen Hawking que "mientras hay vida, hay esperanza". Hoy luchamos todos, y aportamos nuestro granito de arena para que esta enfermedad tenga fecha de caducidad. Hoy aquí hay solidaridad, familia y compromiso. El éxito está garantizado porque hemos superado el récord del año pasado de inscripciones, con más de 5.300 personas, y recaudación, cuya cifra definitiva sabremos cuando termine el plazo de colaboración con el dorsal cero el 13 de octubre".

Quienes no hayan podido asistir presencialmente aún pueden colaborar a través del Dorsal Cero, disponible en https://fundacioneurocajarural.es/ hasta el 13 de octubre. También se puede participar de forma virtual, compartiendo publicaciones en redes sociales a través del hashtag #CarreraSolidariaFundaciónECR, sumando así un euro adicional por cada publicación.