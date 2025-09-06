Los hospitales Severo Ochoa y La Paz se alían para reforzar al cirugía plástica y reducir derivaciones

Los hospitales públicos Severo Ochoa de Leganés y La Paz de Madrid han lanzado una innovadora alianza en cirugía plástica, estética y reparadora, con el fin de mejorar la atención al paciente y optimizar los procesos de salud. Esta colaboración tiene como objetivo reducir las derivaciones externas, agilizar los tiempos de espera y mejorar la accesibilidad a los pacientes en la comunidad madrileña.

Gracias a esta alianza, el hospital Severo Ochoa incorporará la especialidad de cirugía plástica a su cartera asistencial, recibiendo el apoyo del hospital La Paz para realizar los procedimientos más complejos. Según ha informado la Comunidad de Madrid, este enfoque integrado busca mejorar la calidad de los cuidados y facilitar el acceso a tratamientos especializados.

En el área de Ginecología y Obstetricia, la coordinación ya ha permitido que las mujeres con cáncer de mama puedan someterse a reconstrucción mamaria directamente en el Severo Ochoa, evitando así el traslado a otros centros. Esta medida facilita que los pacientes reciban un tratamiento integral y completo en su hospital de referencia.

Las intervenciones reconstructivas se programan de forma conjunta entre los servicios de Ginecología y Cirugía Plástica, mientras que se han habilitado consultas compartidas para ofrecer a los pacientes una sola visita que incluya tanto el tratamiento oncológico como las opciones de reconstrucción. Los casos más complejos se derivan rápidamente a La Paz a través de un sistema de circuitos ágiles, eliminando la necesidad de desplazamientos innecesarios y reduciendo los plazos de atención.

Asimismo, se han implementado canales de comunicación directa, protocolos de derivación interna y circuitos de interconsulta que facilitan la coordinación con otras especialidades médicas, como Dermatología y Venereología, Traumatología, Otorrinolaringología y Cirugía General y Digestiva.

La Comunidad de Madrid destaca que esta colaboración busca agilizar los diagnósticos y tratamientos, fortalecer la coordinación entre equipos médicos y garantizar que cada paciente reciba la atención de los profesionales más adecuados a sus necesidades médicas.