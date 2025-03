Los plátanos aún ‘reinan’ pero las papayas causan furor en el exterior

No hay quien le quite el puesto al rey de las frutas isleñas. El plátano canario mantiene su prestigio en el exterior y sigue siendo el producto más exportado, pero otros como la calabaza y la papaya cogen fuerza y van ganando adeptos y aumentando sus cifras de comercialización fuera de las Islas. Las exportaciones de estos dos productos han sufrido un crecimiento de más del 400% en los últimos diez años. Así lo reflejan los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) que apuntan que en lo que va de año se han enviado al exterior unas 47 toneladas de calabaza, mientras que en el mismo periodo de 2013 esta cifra no llegaba ni a dos toneladas, lo que supone un aumento del 2.373%. La misma tendencia sigue la papaya, que de 1.154 toneladas pasó a 6.203, registrando un crecimiento del 437%.

A la lista de productos isleños que gustan en el exterior hay que añadir las manzanas, que en la última década ha doblado sus exportaciones, pasando de 157 toneladas a 466. A pesar de la tendencia positiva en estos productos, todavía queda mucho camino por recorrer para acercarse a las cifras que registra el rey de la exportación desde hace décadas. El plátano canario se mantiene como el más exportado, solo en los primeros siete meses de 2023 se transportaron 200.321 toneladas, 4% más que hace diez años. Y eso que la producción se ha visto reducida por la erupción del volcán de La Palma y las elevadas temperaturas que llevan a una maduración temprana.

Éxito en Madrid

El protagonismo del plátano se pudo apreciar en la última feria del sector hortofrutícula Fruit Attraction que se celebró en Madrid la pasada semana. Un encuentro que se organiza con el objetivo de que los productores consoliden relaciones comerciales y accedan a nuevas oportunidades en los mercados peninsular y europeo. «Lo del plátano es espectacular, se sigue palpando el gran interés que despierta el producto», afirmó el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez Guadalupe, tras visitar el evento. El puesto de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) fue de los más visitados, los curiosos que se acercaron pudieron degustar un plátano isleño.

Pero no fue el único producto que triunfó en Madrid. El mango, la piña tropical o la pitaya, también despertaron el interés de los asistentes. «La gente nos busca porque sabe que tenemos productos de mucha calidad, por nuestro clima y porque nuestros controles son exhaustivos», afirmó Arráez, quien aseguró que la feria también sirve para mantener el contacto entre productores de todas las islas. Entre los mercados en los que se comercializan estas producciones, además del peninsular, destacan Francia, Suiza, Austria, Alemania, Holanda, Bélgica, Italia, Portugal, Reino Unido e Islandia.

En la feria también hubo espacio para las flores y plantas. Concretamente las proteas recibieron la atención de muchos de los que se acercaron a los stand canarios. El gerente de la cooperativa Proteas de La Palma, Francisco Molina, no paró de trabajar durante las tres jornadas que duró la feria. Era su cuarta vez en la Fruit Attraction, pero sin duda, la de mayor afluencia. Los colores llamativos y su forma peculiar provocaron que el público dedicara unos minutos a preguntar por el producto. «No paran de preguntarme si son alcachofas y se comen o si son de plástico», apuntó Molina. Esta cooperativa exporta casi la totalidad del producto al exterior, solo un 2% se comercializa en Canarias. Este tipo de evento les sirve para abrirse nuevos caminos. «La gente pregunta por las flores y traslada la necesidad a sus floristas, lo que sirve para que contacten conmigo», explica.

La resistencia de la especie permite que se mantenga viva unas tres semanas lo que la convierte en una flor muy atractiva para exportar. Esto le ha dado la posibilidad a Molina de establecer lazos comerciales con países asiáticos como Japón y China. Este último compra el 20% de la producción. Con Japón la negociación se ha complicado debido a la subida de un 200% en el precio de los fletes. Pero también con países europeos como Holanda, que actualmente compra el 65% de la producción. En este último evento en Madrid, la cooperativa ha iniciado conversaciones con empresas en Inglaterra.

Según los datos del Istac, la exportación de flores en los últimos diez años ha caído un 47%. Hasta julio de 2023 se exportaron 150 toneladas de flores y los siete primeros meses de 2013, se consiguió vender en el exterior unas 283 toneladas.

También otro productos han seguido una tendencia decreciente en lo que se refiere a la exportación. El caso más pronunciado es el del tomate. Este producto ha reducido en un 79% su comercialización exterior, pasando de exportar 64.336 toneladas en 2013 a 13.300, diez años después. Los caída es aún mayor si se analizan datos anteriores, en 1999 se llegó a exportar más de 352.000 toneladas. La competencia de países como Turquía, Egipto o Marruecos, las sucesivas plagas padecidas por los cultivos o el aumento de los costes de producción, son solo algunos de los motivos que explican la reducción. «Tenemos que seguir trabajando mucho con el tomate porque tenemos muchísimo competidores, pero no deja de levantar interés», explicó el director del ICCA tras la feria.

Además de frutas, verduras y plantas también hubo espacio en Madrid para hablar de iniciativas de agricultura inteligente desarrolladas en las Islas. Nicolás Hernández y su equipo se han propuesto digitalizar el sector para hacerlo más rentable y productivo. La plataforma Kaampo permite al agricultor llevar un control exhaustivo de lo que ocurre en su finca. Desde conocer las tareas que hacen sus operarios durante la jornada laboral, hasta conocer los datos productivos de la finca gracias a chips instalados en las plantaciones. «Esto nos permite hacer modelos predictivos basándonos en datos, y poder predecir si va a venir una plaga o modelos de temperatura», explica Hernández, quien ya cuenta con clientes en países de Latinoamérica.

A esta quinta edición de Fruit Attraction, asistieron más de 90.000 profesionales procedentes de 135 países, y 2.000 empresas expositoras de 56 países, en una superficie de más de 64.000 metros cuadrados