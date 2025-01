Cómo reforzar tu sistema inmune según la nutricionista Sandra Moñino: estos son los alimentos imprescindibles para evitar resfriados

Los casos de gripe en España se mantienen desbocados. Según el último informe publicado por el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, la tasa de casos de gripe en Atención Primaria se sitúa en 62,6 casos por cada 100.000 habitantes. Un umbral bastante alto que ha encendido las alarmas de la comunidad médica, que trabaja estos días en hospitales colapsados, con largas colas de espera, pacientes instalados en los pasillos y el correspondiente riesgo que supone mezclar a tantas personas en medio de un proceso vírico con neonatos o enfermos con el sistema inmune muy debilitado.

Pese a que no podemos controlar estos brotes víricos, sí tenemos en nuestras manos reforzar nuestro sistema inmune para que, en la medida de lo posible, la infección no nos cause grandes problemas. Si nuestro cuerpo es capaz de acabar con el patógeno sin necesidad de acudir al médico, nos ahorramos el riesgo de acudir a un centro sanitario y contagiar el virus a una persona vulnerable.

Moñino recomienda la dieta antiinflamatoria

La divulgadora y nutricionista Sandra Moñino recomienda seguir una dieta antiinflamatoria para reforzar nuestro sistema inmune y evitar caer enfermos. Seguir este régimen alimenticio reporta numerosos beneficios. Mejora la salud cardiovascular, la salud metabólica, la salud de las articulaciones, previene el cáncer y reduce marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva (PCR) y la interleucina (IL-6).

En este tipo de dieta se priorizan alimentos naturales, vegetales, frutas y verduras (crucíferas, bayas, tomate, pimientos), pescado azul, huevos, setas, aceite de coco y oliva (crudo), chocolate negro, café, algas, especias (jengibre, cúrcuma, canela) o plantas (té verde, ajo, clavo).

De igual forma, Moñino recomienda tomar alimentos ricos en vitamina C, zinc, omega 3 y vitamina D para dar un soporte extra a nuestras defensas. Los cítricos, los berberechos, la carne roja o pescados pequeños como la caballa, la sardina o el boquerón son los mejores aliados para obtener los tres primeros nutrientes. En cuanto a la vitamina D, Moñino recomienda encarecidamente buscar esos escasos rayos de sol que el invierno deja que se cuelen por nuestra ventana.