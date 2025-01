Un nutricionista desvela lo que jamás deberías comprar en el supermercado: estos son los peores alimentos para tu salud

Para llevar un estilo de vida saludable es fundamental tener en cuenta varios factores de nuestro día a día. Si bien la clave está en hacer un balance entre actividad física, dietas y horas de descanso, obviar ciertos alimentos típicos de supermercado se convierte en una de las maneras más sencillas para llegar a nuestro objetivo soñado.

En la búsqueda de una vida saludable, uno de los pilares fundamentales es seguir una alimentación saludable. Esto no se trata únicamente de ingerir los alimentos más beneficiosos, sino de conocer los nutrientes y propiedades de cada uno.

En este contexto, es relevante, siempre que queramos cambiar nuestra dieta, sigamos las recomendaciones de nutricionistas. Miodrag Borges es uno de los que ha salido al frente para dar a conocer los típicos alimentos que compramos en el supermercado y que poco hacen por mejorar nuestra salud. Tenerlos en mente hará que elabores una lista de la compra más saludable, que te ayudará, asimismo, a llegar a tu objetivo soñado en cuanto a salud física se trata.

¿Qué alimentos debo evitar en la lista de la compra?

Miodrag Borges ha hecho un análisis sobre cómo mejorar nuestra alimentación desde el supermercado, destacando la importancia de ir a comprar con una lista que no se debe exceder. Ir sin una lista puede hacer que tomemos decisiones impulsivas e innecesarias, totalmente en contra de nuestra salud.

Así, entre los alimentos que deberíamos dejar de lado, Borges hace hincapié en las salchichas, los típicos palitos de cangrejo y las pastillas de caldo. Ahora, tampoco recomienda la compra de gulas, patés, chocolatinas con altos contenidos en azúcar, sustitutos veganos a la carne, refrescos o rebozados congelados.

Enfocándonos en los tres primeros, los más controvertidos, el nutricionista esclarece que las salchichas son de esos productos nocivos que se elaboran con todos los restos de la carne, desde tendones a músculos pasando por sangre o plasma de cerdo. Se trata de una amalgama de ingredientes de baja calidad, un claro ejemplo de cómo la industria abarata costes sin tener en cuenta los niveles nutricionales.

Los palitos de cangrejo, por otro lado, no son más que masas homogéneas de espinas y restos de pescado, sin ningún indicio de contener cangrejo. El color rojizo anaranjado se lo dan los colorantes, altamente perjudiciales para el organismo.

Las pastillas de caldo, esos elementos tan cómodos que usamos para salir del paso en numerosas cenas y comidas cuando no nos apetece cocinar no son más que una mezcla de sal, aceite de baja calidad y aditivos y aromas que confunden al consumidor para hacerle creer que tiene los componentes que, verdaderamente, no se encuentran en el producto. Este tipo de pastillas no suelen contener ni el 1% de cantidad de pescado o carne que prometen, haciendo que los compradores tomen sal con grasa y aroma.

Para evitar caer en las garras de estos productos es fundamental leer con atención las etiquetas de los productos y optar por aquellos con ingredientes naturales y sin aditivos. El experto recomienda hacer la compra con calma y sin hambre, tomándonos el tiempo para informarnos acerca de cada alimento para cuidar realmente nuestra salud y hacer un cambio significativo en el organismo.