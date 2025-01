Deja de guardar la carne de esta forma: el error que hace que tu filete se estropee antes de tiempo, según un carnicero

Si hay algo que debemos tener en cuenta si queremos ahorrar en la lista de la compra y llevar una alimentación saludable, es la forma en la que guardamos los alimentos. Lácteos, pescados, carnes, frutas y verduras tienen su forma particular de conservarse, por ende, no debemos caer en la falsa creencia de que todas pueden estar protegidas bajo el frío de la nevera o el congelador.

Las carnes, especialmente, se caracterizan por ser el grupo de alimentos que aporta proteínas de alta calidad y la mejor fuente de hierro. Ahora, si se guardan de forma errónea, no esperes que tengan las mismas vitaminas y propiedades que recién salidas de la carnicería. Recientemente, ha sido un carnicero de TikTok, conocido como Alex The Butcher, el que ha desvelado cuál es la mejor forma de conservar nuestros filetes.

¿Qué peligro tiene la carne mal guardada?

Has de saber que, si no quieres atentar directamente contra tu propia salud, has de prestar atención a la forma en la que guardas los alimentos. Guardar la carne de manera inadecuada puede tener graves consecuencias, desde contaminación bacteriana a intoxicaciones alimentarias por contaminación cruzada con otros alimentos. Consumir carne en mal estado puede provocar síntomas desagradables como fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos o diarrea.

Para evitar estos riesgos, es crucial almacenar la carne correctamente, mantenerla refrigerada a temperaturas adecuadas y consumirla dentro de los plazos recomendados. Además, el carnicero de TikTok ha puesto en duda una práctica que muchos realizamos: guardar la carne en tuppers. La razón detrás de ello es sencillo y es que, guardando este alimento en un sitio hermético, no podrá "respirar", acortando su vida y pudriéndose con mayor facilidad. Además, cuando abras el tupper y quieras consumir la carne, tendrá un olor desagradable y, al tocarlo, estará pegajoso y poco apetecible.