Los tres errores que no debes cometer si quieres empezar a hacer ejercicio

Es larga la lista de propósitos que uno se puede marcar para el desarrollo de este 2025. Uno de los más frecuentados es el de ponerse en forma, ir al gimnasio o en general comenzar a hacer ejercicio físico.

Sin embargo, muchas veces los resultados no son los que esperamos en un principio. La cada vez más frecuente tendencia al selftrain (autoentrenamiento) deja del lado a los entrenadores personales y sus consejos profesionales a manos de redes sociales y trucos sin verificación que a veces son más una fantasía que un objetivo plausible.

Para ponerse en forma correctamente hay que estudiar las 'leyes naturales del ejercicio', un concepto que propone Pablo Ojeda, experto también en nutrición y el buen estado del cuerpo humano, que ha publicado en su Instagram los tres errores más comunes para principiantes.

Obsesionarse con muchas repeticiones solo te lleva a lesionarte

Una caída en la falsa lógica del entrenamiento nos lleva a ligar las repeticiones con mayor fuerza y, por tanto, con más mejora. Nada más lejos de lo que es realmente, las repeticiones nos establecen nuestros límites, pero no podemos caer en superarlos sin tener paciencia y entender que a donde queremos llegar con nuestro cuerpo depende más de la constancia que de la explotación física. Si no cuidamos la técnica nos podemos frustrar o lesionar. “El secreto está en la calidad y no en la cantidad. Aprende la técnica primero y tus resultados se multiplicarán por tres”, comunica Ojeda.

Cantidad no es mejor que calidad

Ligado al punto anterior, Ojeda esta vez habla en profundidad sobre la actitud ante el ejercicio: “Entrenar sin descanso es el mayor error que puedes cometer. El descanso es tan importante como el entrenamiento". Dormir no solo es descartado como un "freno" a las actividades, sino que es una pieza fundamental del proceso. Si el músculo se agota, es más propenso a lesiones y a extender la mejora. Una buena preparación psicológica es el primer ladrillo para poder entrenar bien. La salud es una delgada línea y si nos sobrepasamos podemos llegar también a introducir factores de estrés que pueden desencadenar en nutrición insuficiente o deterioro de los ritmos circadianos.

Un orden diferente para quemar las grasas

El cardio es bueno para quemar grasa. Es una verdad extendida, pero solo media verdad. "El entrenamiento de fuerza acelera el metabolismo y hace quemar más calorías, incluso en estado de reposo", aclara el experto. Sobre el orden que se debe seguir con los ejercicios, con el entrenamiento de fuerza (pesas) obtendremos mejores resultados si se hace antes del cardio, ya que las reservas energéticas están al completo (depósitos de glucógeno) y los músculos no se encuentran fatigados”. Por tanto, primero pesas y complementar entonces con cardio dará mejor resultados si queremos deshacernos de la grasa.