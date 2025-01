Este es el curioso deporte que te añade años de vida, según el mayor experto de longevidad del mundo

Una buena alimentación o la estabilidad mental pueden ser grandes paso para aumentar tus años de vida, pero no es el único que se puede dar. Si hay una eminencia en el campo de la longevidad ese es el americano Dan Buettner, que habla de la importancia de ponerse "correctamente" en forma para durar más años. Con más de 150.000 seguidores en TikTok, las recomendaciones del experto siempre son escuchadas por los más interesados en la desconocida área del alargamiento de vida. El recorrido de Buettner es amplio: ganador de tres premios Emmy's con su icónica serie documental Live to 100: Secrets of the Blue Zones, tres Récord Guinness en ciclismo de distancia y miembro de la revista National Geographic.

La realidad es que Buettner acogió una gran experiencia crítica al atender al concepto de Blue Zones. Un término referido a aquellas regiones del planeta en donde se alcanza excepcionales cifras de edad debido a actividad física, poco estrés, ricas interacciones sociales, una dieta local basada en alimentos integrales y una baja incidencia de enfermedades, entre otros aspectos. El concepto propuesto por Michel Poulain activó una investigación científica de Buettner que registró la marca Blue Zones señalando ubicaciones como la provincia de Nuoro, en Cerdeña, Italia; o también la península de Nicoya en Costa Rica.

PickleBall, el deporte que aumenta tu expectativa de vida

"Si caminas, nadas o sales a correr todos los días, es una actividad que añade tres años de media de expectativa a tu vida", introducía el importante dato en el inicio de su vídeo informativo el experto Buettner.

A la hora de desvelar el deporte que más beneficio a la longevidad, Buettner habla de que los deportes de raqueta son los mejores. "El bbádmintonañade seis años de vida, mientras que el tenis puede llegar a los nueve", comentaba el nacido en Minnesota a pantalla. Alude también a la concepción social equivocada de lanzarse a deportes de moda como el fútbol o el baloncesto, que tienen el riesgo de "provocar traumas cerebrales y disminuir la esperanza de vida", además de confirmar que el golf, a pesar de tener el idilio de ser un deporte tranquilo, "no aporta nada especial".

El pickleball, un estilo de deporte de raqueta que combina elementos de tenis, bádminton o mesa y cuya raqueta está hecha con la ligereza de materiales como el composite, es sin duda alguna para Buettner el deporte que más ayuda a incrementar tus años de vida. "Es fácil de aprender, accesible y sobre todo es constantemente social", argumenta las claves de un curioso deporte nacido en EEUU y cuya clave también es la menor exigencia física en tamaño de pista y posibilidad de disputa de partidos con compañeros, lo que aumenta el rango de edad y disminuye la exigencia física límite para aquellos que no tengan una forma óptima y estén empezando.