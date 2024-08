¿Cómo disfrutar del verano sin poner en riesgo nuestra salud cardiovascular?

El verano es para mucho sinónimo de desconexión, porque, aunque no estemos de vacaciones, los cierto es que relajamos algunos de nuestros hábitos aprovechando el buen tiempo. Y esto no está nada mal si no ponemos en riesgo nuestra salud cardiovascular, olvidando la importancia que la alimentación tiene en ella.

Por eso, el doctor José María Mostaza, director de la Unidad de Riesgo Vascular de Olympia Quirónsalud, señala que se puede disfrutar de la desconexión y el buen tiempo sin olvidarnos de llevar una dieta saludable que nos mantenga alejados del colesterol y otros factores de riesgo cardiovascular.

“La dieta es fundamental para reducir el riesgo de complicaciones vasculares. Si bien la alimentación en verano suele ser más rica en frutas, hortalizas y verduras, también lo es en productos precocinados, frituras, aperitivos y alcohol”, advierte el experto.

La dieta es fundamental para reducir el riesgo de complicaciones vasculares. / Freepik.

Consejos para disfrutar del verano y proteger la salud cardiovascular

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el doctor Mostaza enumera una serie de recomendaciones fáciles que van a proteger nuestro corazón pero que nos van a permitir disfrutar del verano.

Vamos a cocinar. La relajación veraniega puede hacernos caer en la tentación de consumir alimentos precocinados en exceso. Pero como recuerda el doctor este tipo de productos: “suelen ser ricos en ácidos grasos trans y en sal, ambos perjudiciales para la salud”. Por eso recomienda evitar en la medida de los posible su consumo y lo mejor es aprovechar que tenemos más tiempo para meternos en la cocina.

Cocina tu propio gazpacho y salmorejo. Si hay dos productos que apetece comer en los días de calor son estas dos comidas frías. Pero si las preparamos en casa mejor ya que envasadas no dejan de ser un alimento precocinado.

Tomar fruta y ensaladas con aceite de oliva. Hace calor y este tipo de alimentos apetece. Aunque cuidado con la cantidad de aceite que utilizados ya que el especialista señala que, aunque "el aceite de oliva es muy sano, engorda lo mismo que la mantequilla".

Los gazpachos y salmorejos deben estar hechos en casa. / Wikipedia

Pásate a los derivados lácteos desnatados.

Elige pan, pasta o arroz integrales. Son más ricos en fibra.

Comer pescado. Otro alimento muy habitual y saludable en las costas españolas durante el verano es el pescado. Pero hay que saber que es mejor tomarlo al horno, a la plancha en espeto o guisado, que frito.

Quitar la piel del pollo y retirar la grasa visible de la carne antes de cocinarla.

Evitar alimentos muy salados. Los quesos, embutidos, los encurtidos o aperitivos suelen contener mucha sal, lo que puede tener consecuencias en nuestra tensión arterial, por eso no se debe abusar de ellos. Además, a la hora de cocinar, debemos reducir la cantidad de sal que usamos y sustituirla por especias para condimentar los alimentos.

A la hora del aperitivo podemos sustituir las clásicas patas fritas por otros más sanos, como los frutos secos naturales.

Limitar el consumo de alcohol. Para no renunciar completamente a este tipo de bebidas el doctor Mostaza propone tomar "botellines de cerveza en lugar de latas o botellas y eche mucho hielo al tinto de verano".

Reducir el consumo de té o café.

Cuidado con los refrescos azucarados. Se debe limitar su consumo durante el verano. Pueden sustituirse con, por ejemplo, agua con gas.

Y a la hora de tomar un helado, "siempre elija un sorbete, hecho con agua, a un helado, hecho con lácteos", señala el especialista en salud cardiovascular.

Otras recomendaciones

A todo esto hay que sumarle el no caer en el sedentarismo. “El verano es un buen momento para caminar, correr, nadar, jugar a las palas en la playa, montar en bicicleta y para bailar. Pero siempre fuera de las horas de calor, evitando quedar exhausto y manteniéndose siempre bien hidratado”.

Y, por último, si seguimos un tratamiento para controlar factores de riesgo cardiovasculares como la hipertensión o el colesterol, es importante seguir tomando la medicación. “Los medicamentos para reducir el colesterol, la presión arterial o controlar el peso o la diabetes salvan muchas vidas. El cambio de rutina que suponen las vacaciones no debe reducir su adherencia terapéutica”.

“Adoptar estos consejos en su rutina diaria durante el verano puede marcar una gran diferencia en su salud cardiovascular”, concluye el Dr. Mostaza.