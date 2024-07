¿Qué es el Síndrome de la Persona Rígida?: así es la enfermedad que sufre la cantante Céline Dione

Céline Dion vuelve a ser noticia. La cantante podría ser una de las artistas invitadas a la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, tal y como ha adelantado en exclusiva la periodista Elsa Keslassy a través de la revista Variety, donde ha avanzado que "se rumorea" que el regreso de la canadiense a los escenarios podría darse durante el acto de apertura de este acontecimiento multideportivo internacional.

Dion lleva años sin subirse a un escenario. Todo a raíz de su enfermedad, el Síndrome de la Persona Rígida. La artista internacional y ganadora de Eurovisión 1988 escogió su perfil de Instagram para abrirse en canal con sus cinco millones de seguidores y publicar un vídeo donde pidió perdón a sus fans por haber tardado tanto tiempo en dar explicaciones. "Siempre he sido un libro abierto. No estaba preparada para contarlo, ahora sí", esas fueron las primeras palabras de la cantante. Esta patología la ha obligado a tener que encerrarse en casa, a descansar, a recibir tratamiento diario y sesiones de fisioterapia con la que avanza poco a poco. “Tengo que centrarme en mi salud”, expuso.

Una de las imágenes que dejó el documental, con Dion luchando contra la enfermedad / Amazon Prime Video

Tras años de silencio, la artista volvió a hablar de ello en su documental, Soy Celine Dion, que llegó el pasado 25 de junio a Amazon Prime Video. Pese a que sus representantes no prestaron declaraciones, Dios ya insinuó en abril que su vuelta al ruedo podría estar cerca: "¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel!", dijo durante una entrevista con 'Vogue Francia'. De participar en la inauguración, Dion vería de cerca el monumento parisino, puesto que el desfile náutico se celebrará a orillas del Sena y culminará cerca del Trocadero, ubicado justo en frente de la Torre Eiffel.

¿En qué consiste esta enfermedad?

Se trata de un trastorno neurológico que afecta al sistema nervioso y que, también, provoca espasmos musculares. Afecta a una persona entre un millón, lo que hace que se considere como una enfermedad rara. Los espasmos afectan a todos los aspectos de la vida de la cantante. Muchas veces, le dificultan a la hora de caminar como tampoco le permiten utilizar sus cuerdas vocales como lo hacía antes.

Todo esto le ha llevado a cancelar su gira de conciertos como la que tenía prevista en Europa en febrero de 2023. La artista, de 55 años, lamentó vía twitter: "Siento mucho decepcionaros a todos una vez más... y aunque me rompe el corazón, es mejor que lo cancelemos todo hasta que esté realmente preparada para volver a los escenarios... No me rindo...... ¡y estoy deseando verles de nuevo!", decía.