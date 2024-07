Estos los imprescindibles que debes llevar en tu botiquín si vas a viajar este verano.

Irse de vacaciones no es sinónimo de relajarnos con el cuidado de la salud porque durante nuestro descanso pueden surgir algún problema sanitario, por leve que sea, que va a necesitar de cuidados. Y precisamente para poder manejar estas pequeñas incidencias sin mayores problemas lo mejor es ir preparado. ¿Cómo? Pues llevando un botiquín en el que se incluya lo mínimo preciso para actuar en caso de torceduras, quemaduras, reacciones alérgicas o cualquier otro tipo de problema.

Pero si ya nos cuesta saber qué meter en la maleta, hacer lo propio con un botiquín también puede ser complicado. Para evitarlo, Guías de Salud a consultado con los que más saben de cuidados sanitarios: las enfermeras del Consejo General de Enfermería.

Estos son los medicamentos esenciales que debe incluir el botiquín en verano

Lo primero que nos explica Susana Montenegro, enfermera del Instituto Español de Investigación Enfermera y del Consejo General de Enfermería, es que viajemos donde viajemos en el botiquín siempre debemos llevar los siguientes medicamentos:

Analgésicos y antipiréticos (Paracetamol).

(Paracetamol). Antiinflamatorios (Ibuprofeno).

(Ibuprofeno). Antihistamínicos para reacciones alérgicas leves.

Medicamentos para tratar desórdenes gastrointestinales (antiácidos, Loperamida para diarrea, sales de rehidratación oral).

(antiácidos, Loperamida para diarrea, sales de rehidratación oral). Antigripales. Sí, aunque sea verano son esenciales para afrontar un resfriado o una gripe.

Sí, aunque sea verano son esenciales para afrontar un resfriado o una gripe. Medicamentos para el mareo (dimenhidrinato).

(dimenhidrinato). Cremas para picaduras de insectos y alergias . La especialista explica que pueden ser cremas con cortisona o bálsamos calmantes.

La especialista explica que pueden ser cremas con cortisona o bálsamos calmantes. Un antibiótico tópico para cortes y rasguños.

Repelente de insectos .

. Y, por supuesto una crema con fotoprotección alta.

Además de todos estos imprescindibles Montenegro recuerda que también debemos incluir “la medicación específica personal de uso habitual (con receta médica si fuese necesario)”, si estamos recibiendo un tratamiento concreto. Eso sí, para evitar confusiones, especialmente si viajamos acompañados, lo mejor es guardar esta medicación en un lugar aparte.

Analgésicos, antiinflamatorios o antihistamínicos son esenciales en cualquier botiquín. / Freepik.

¿Qué otros materiales sanitarios es conveniente llevar?

Además de los medicamentos básicos hay otra serie de material de curas que también deberíamos meter en la maleta. A este respecto la enfermera del CGE señala los siguientes: “suero fisiológico, vendas y gasas estériles, apósitos adhesivos (tiritas) de distintos tamaños, esparadrapo, antisépticos (clorhexidina acuosa o povidona yodada), tijeras de punta redondeada, termómetro, guantes desechables, mascarillas desechables y bolsa de gel para enfriar”.

Para concluir el apartado de material sanitario, la enfermera recuerda que pacientes diabéticos o que reciban algún tipo de medicación mediante jeringuillas u otros dispositivos, deben “consultar con la compañía aérea el procedimiento a seguir” para su traslado.

Viajar con medicamentos dentro de Europa

Es habitual que los países de Europa sean un destino vacacional y podríamos pensar que viajar dentro en este entorno no va a suponer ningún problema si necesitamos algún tipo de medicación precisa en un momento dado. Y en general sí es así, pero Susana Montenegro no advierte sobre varias cuestiones a este respecto.

En primero lugar, debemos tener en cuenta que “determinados medicamentos pueden no estar autorizados, no existir o pueden llamarse de otra manera, aunque el país que visitemos pertenezca a la UE”. Por eso, si no quieres viajar con medicamentos, o en previsión de que se te puedan agotar, es necesario “averiguar con antelación si los medicamentos que necesitas están disponibles en tu destino”.

Las recetas expedidas por un médico en un país de la UE son válidas toda la UE. / Freepik.

Si lo están, la especialista recuerda que “las recetas expedidas por un médico en un país de la UE son válidas en todos los demás países de la UE. Pídele al médico que te expida una receta que se pueda utilizar en otro país de la UE (receta transfronteriza).

Además, no debes olvidar que, si compras un medicamento fuera de España, el prospecto y las indicaciones del envase van a estar en el idioma local, “lo que puede representar un inconveniente si no lo comprendes”.

Y por último está la cuestión económica ya que “los precios de los medicamentos pueden variar considerablemente de un país a otro”. Por todo ello, la enfermera recomienda llevar los medicamentos necesarios desde España.

¿Qué debo tener en cuenta si viajo fuera de la Unión Europea?

Las recomendaciones vistas hasta ahora se incrementan si tenemos la fortuna de viajar fuera de la Unión Europea. En estos casos a todo lo dicho ya, Montenegro añade una serie de advertencias.

Lo primero que deberíamos hacer su viajamos fuera de España, especialmente en viajes más exóticos, es consultar la página web del Ministerios de Asuntos Exteriores para informarnos si necesitamos alguna vacuna antes de emprender el viaje.

Antes de marcharnos informarse de los servicios de médicos de nuestro destino es esencial. “ El botiquín de viaje es un buen lugar para tener anotados los teléfonos de los servicios de urgencias del lugar al que vayamos a viajar".

También “es recomendable incluir en nuestro botiquín gel hidroalcohólico para el lavado de manos y extremar así las medidas antisépticas durante el viaje cuando no encontremos agua y jabón”.

para el lavado de manos y extremar así las medidas antisépticas durante el viaje cuando no encontremos agua y jabón”. Debemos echar en el botiquín “colirios de suero salino o lágrimas artificiales diseñados para la sequedad ocular” si viajamos a lugares con “ambientes secos, exposiciones al viento y polvo, exposiciones prolongadas frente a pantallas de dispositivos electrónicos o si se van a tener horarios irregulares”, señala la enfermera.

Si viajamos a una zona de riesgo medio-alto de contagio de malaria, no debemos olvidar la medicación. / Target Malaria