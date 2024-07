La atención a los pacientes con Insuficiencia Cardíaca en España mejora a través del programa MAIC

La insuficiencia cardíaca (IC) es un síndrome crónico que impide que el corazón tenga capacidad suficiente para bombear sangre. Habitualmente, cursa con episodios intermitentes de empeoramiento que, con frecuencia, conducen a los pacientes a recurrir a los servicios de urgencias, desencadenando en la mayoría de los casos en un ingreso hospitalario1. En la actualidad, se trata ya de la primera causa de hospitalización en personas mayores de 65 años, lo que equivale a entre un 3% y un 5% de los ingresos hospitalarios totales2,3,4 . Según los datos, el 30% de los fallecimientos se producen en el plazo de un año tras una hospitalización por IC5,6,7,8,9,10,11,12,13 , una situación que se ve agravada a causa del envejecimiento de la población, provocando que las previsiones apunten a un aumento de los ingresos hospitalarios por IC de hasta un 50% en los próximos 25 años14.

Ante este contexto, la farmacéutica Boehringer Ingelheim puso en marcha MAIC , un programa para lograr un cambio de paradigma en los Modelos Asistenciales de Atención al Paciente con Insuficiencia Cardiaca existentes en nuestro país, con el propósito de ofrecer un abordaje integral, coordinado y multidisciplinar a estos pacientes.

El programa MAIC es una muestra del compromiso de Boehringer Ingelheim en la cocreación de programas que promueven la transformación sanitaria junto a instituciones, gestores, sociedades científicas y organizaciones de pacientes, entre otros agentes del sistema. El objetivo es afrontar los retos vinculados a enfermedades prevalentes, como la IC. “A través de MAIC acompañamos a los agentes de nuestro sistema en esta transformación de la atención sanitaria para garantizar un cambio sostenible y real en la mejora de la salud de los pacientes”, afirma Marta Carrera, directora de Market Access & Healthcare Affairs de Boehringer Ingelheim España.

Marta Carrera, directora de Market Access & Healthcare Affairs de Boehringer Ingelheim España / Redacción

“El objetivo de los modelos de gestión para los pacientes con insuficiencia cardíaca es precisamente mejorar los resultados en salud no solo del sistema, sino del propio paciente. Eso obliga a coordinarnos y a trabajar de forma integrada entre diversos niveles asistenciales, como atención primaria, atención hospitalaria o incluso atención sociosanitaria”, asegura el doctor Josep Comín, coordinador del proyecto MAIC, director de Innovación, Investigación y Universidades de la Gerencia Territorial Metropolitana Sur del Institut Català de la Salut, actual director Clínico del Instituto de Enfermedades Cardíacas del Hospital Universitario de Bellvitge y miembro del CIBER-CV.

Para ello, con la participación de un panel de expertos multidisciplinares, el programa arrancó en 2021 con la presentación de un informe nacional para plasmar los recorridos asistenciales más habituales de atención al paciente con IC y compartir los retos clave y propuestas de buenas prácticas para optimizar la gestión y abordaje de este síndrome. Gracias a este trabajo, MAIC avanza hoy en su implementación regional y local en distintas comunidades autónomas con soluciones de cocreación y proyectos específicos para dar respuesta a los retos y necesidades clave de cada territorio.

Gracias a la implicación de distintos especialistas, equipos y organizaciones sanitarias, MAIC está actualmente en 10 comunidades autónomas y en más de 25 hospitales alrededor del territorio nacional, representando un impacto para miles de personas. “Su implementación demuestra el compromiso de los centros hospitalarios por la excelencia clínica y la mejora continua de los resultados en salud de los pacientes con IC”, afirma Marta Carrera.

MAIC Continuum, una iniciativa que optimiza la transición al alta hospitalaria de los pacientes con IC

Diferentes estudios señalan que la atención adecuada durante el ingreso hospitalario y un plan de seguimiento y transición de cuidados al alta permiten prevenir la mayoría de reingresos15,16, así como incrementar la calidad de vida y supervivencia17,18 de los pacientes con IC. Con esta premisa, nació la iniciativa MAIC Continuum , que optimiza la transición al alta hospitalaria de los pacientes con IC, formando parte del despliegue a nivel hospitalario del programa MAIC.

“La iniciativa MAIC Continuum presenta un modelo flexible y se ajusta al contexto real de cada hospital para ayudar a optimizar esta transición al alta hospitalaria gracias a la medición y evaluación de un panel de indicadores de proceso y de resultado como, por ejemplo, la tasa de reingresos o las visitas a urgencias. Estos indicadores se convierten en una pieza clave de transformación para corregir los procesos y facilitar la toma de decisiones para lograr una atención adecuada y eficiente de estos pacientes”, apunta el Dr. Comín.

Dr. Josep Comín, coordinador del proyecto MAIC, director Clínico del Instituto de Enfermedades Cardíacas del Hospital Universitario de Bellvitge y miembro del CIBER-CV / Redacción

El programa cuenta con el respaldo de sociedades distinguidas del país, concretamente con la colaboración científica de la Asociación de Insuficiencia Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), así como el aval de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y la Sociedad Española de Medicina General (SEMG).

En este sentido, el Dr. Comín añade que “debemos seguir avanzando en la implementación de modelos como MAIC en todo el país, así como insistir en la importancia de incluir y priorizar el abordaje de la insuficiencia cardíaca en los planes de salud y programas de cronicidad para fomentar la coordinación entre profesionales clínicos, gestores y administración pública”. Asimismo, desde Boehringer Ingelheim, “seguiremos trabajando en proyectos como MAIC con los valores de la colaboración, la innovación y la involucración del paciente, para mejorar la salud de las personas”, concluye Marta Carrera.

