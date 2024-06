Qué hacer si mi pareja tiene disfunción eréctil y cuándo se debe acudir al urólogo

Se calcula que uno de cada cinco hombres mayores de 18 años tiene disfunción eréctil. Este trastorno consiste en la imposibilidad de alcanzar o mantener el estado de erección el suficiente tiempo como para permitir la realización del acto sexual completo.

Como explica a ‘Guías de Salud’ el doctor Francisco Gómez León, especialista en medicina sexual masculina y experto en disfunción eréctil e impotencia, podría decirse que:

“Es una condición médica que está asociada a edades tardías, por lo general en mayores de 70 años. Pero estamos viendo en los últimos años un adelanto de estas edades, hasta el punto en el que pacientes entre 40 y 50 años ya comienzan con problemas”.

Hacer ejercicio con regularidad puede ser tan eficaz como tomar Viagra para combatir la disfunción eréctil / Freepik

Se trata de un problema que tiene un gran impacto emocional, no solo para el propio afectado, sino también para su pareja. “Imposibilita una relación sexual placentera a la vez que, si no hay una buena comunicación con la pareja y esta comienza a ser muy demandante y a no entender el problema, se iniciará un ciclo negativo”.

El especialista subraya que “si no es tratado en terapia de pareja y, a nivel médico, individualmente en el hombre, podría desembocar en la ruptura de la pareja y en problemas psicológicos del propio paciente con disfunción eréctil”.

Disfunción eréctil: ¿cuándo debo acudir al urólogo?

El momento ideal para acudir al especialista es “al presentar los primeros síntomas de disfunción eréctil, sobre todo problemas con el mantenimiento de la erección que ocurre repetidas veces en un lapso de tres meses”.

Una valoración médica especializada donde se pueda observar el flujo sanguíneo y descartar otras causas de disfunción, “será perfecto a la hora tanto de descartar una disfunción eréctil que se encuentre en un estado incipiente como para prevenir su aparición”.

Es posible recuperarse de la disfunción eréctil sin necesidad de pastillas. / Freepik

Sin embargo, la eyaculación precoz es una entidad compleja, donde intervienen factores físicos y psicológicos, que dispone en la actualidad de tratamientos farmacológicos efectivos; y, si se realiza un protocolo de entrenamiento, puede ofrecer una mejora en la calidad de vida de los pacientes.

Tratamiento para la disfunción eréctil

La disfunción puede ser tratada dependiendo de la causa que la produzca.

Si es de origen psicológico , la terapia psicológica de sexología clínica enfocada en dicha disfunción, será la solución.

, la de sexología clínica enfocada en dicha disfunción, será la solución. Si existe alguna alteración hormonal o vascular, se tendrá que realizar un tratamiento de reemplazo hormonal o de estímulo de la vasculatura local.

Disfuncion erectil, uno de los principales problemas de las parejas / Imagen de Sasin Tipchai en Pixabay

Y en algunos casos, la terapia de pareja también será necesaria, como remarca el doctor Gómez León.

Especialmente “cuando hay una disfunción eréctil que tiene un fuerte componente psicológico o cuando esta puede ser causada por cualquier etiología, pero tiene implicaciones negativas dentro de la pareja y, en consecuencia, afecta a su rendimiento sexual”.

No obstante, lo más importante es estar alerta ante la aparición de los primeros síntomas de disfunción eréctil para un diagnóstico y tratamiento temprano o para realizar acciones preventivas que puedan realizarse con el fin de evitar el desarrollo de la disfunción.