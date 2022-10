Pfizer reconoce ante el Parlamento Europeo que la vacuna nunca fue testada antes de salir al mercado

El lunes 10 de octubre, tuvo lugar la celebración de la Comisión Especial para el análisis de la compra de las denominadas vacunas contra el Covid-19 en el Parlamento Europeo.

En la sesión, a la que había sido invitado el CEO de la compañía Pfizer, Bourla (que finalmente no acudió), intervinieron distintos representantes de las diferentes compañías farmacéuticas a las que se compraron millones de viales. Los eurodiputados presentaron sus preguntas que, en algunos casos fueron respondidas, pero en otros, se espera una contestación por escrito.

Una larga sesión que evidencia en varios puntos la falta de respuesta por parte de las compañías, intentando eludir las explicaciones que fueron requeridas por buena parte de los parlamentarios.

Muchas de las preguntas iban dirigidas a exigir explicaciones sobre la falta de transparencia denunciada por el propio Tribunal de Cuentas de la Unión Europea el pasado 12 de septiembre en su informe. Se denunció por los parlamentarios el conjunto de irregularidades en el proceso de adquisición de las vacunas, la falta de análisis, de control, y de publicación de cuestiones fundamentales como el contrato firmado entre la Comisión Europea y las propias farmacéuticas.

El eurodiputado Robert Roos, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos ha compartido hoy un vídeo en el que denuncia el hecho de que las vacunas nunca fueron testadas para evitar o frenar la transmisión del virus, y señala que esto significa que el pasaporte COVID ha estado basado en una gran mentira.

