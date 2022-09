¿Hay que vacunarse? Los expertos ya hablan de "grandes olas de COVID-19" en los próximos meses

Cuando ya estábamos convencidos de que la COVID era historia pasada, y no dedicamos ni un minuto a pensar en el coronavirus aquel que nos amargó la vida los últimos años… aparecen los científicos y vuelven a encender las señales de alarma.

No es una frase que dé muchas pistas, pero la realidad es que varios estudios han encontrado datos preocupantes que avisan de nuevas cepas altamente "inmunoevasivas" que podrían causar grandes olas de COVID-19 durante los próximos meses de otoño e invierno.

Como dice Emma Hodcroft, de la Universidad de Berna, en la prestigiosa revista Science:

Todos recordamos cómo a finales de 2021 apareció en escena la variante ómicron provocando una lluvia de contagios como probablemente jamás habíamos visto.

Por suerte su letalidad fue baja, y el impresionante número de contagiados no se relacionó con un gran incremento en el número de muertes.

Pero ahora llegan sus mutaciones.

Las subvariantes de aquella ómicron ya están aquí, y los primeros estudios indican que son todavía más contagiosas.

Si la cepa de ómicron que ha dominado el mundo con discreción en los últimos meses es la BA.5, ahora resulta que una nueva mutación, la BA.2.75.2, parece estar extendiéndose rápidamente en la India, Singapur y algunas partes de Europa.

Y no es la única. Otra cepa con el mismo origen y también una gran capacidad de evadir la inmunidad, la BQ.1.1, se ha detectado ya en varios países del mundo.

Son dos nuevas cepas con combinaciones similares de evolución y una capacidad sorprendente de evitar la inmunidad.

Sus cambios, según los primeros análisis, afectan a cómo “se enfrenta” el virus a los anticuerpos neutralizantes que nuestro cuerpo ha generado gracias a la vacunación o a una infección previa.

Y de momento, los experimentos realizados para ver como los anticuerpos monoclonales pueden bloquear a estas variantes para que no infecten las células, no han salido bien.

Investigadores en China y Suecia han descubierto que la proteína espiga de BA.2.75.2 puede evadir de manera efectiva casi todos los anticuerpos monoclonales utilizados para tratar la COVID-19.

Y la consecuencia más preocupante, de confirmarse esta impresión, sería que estos tratamientos podrían volverse inútiles.

También encontraron que BA.2.75.2 parece muy buena para evadir todo tipo de inmunidad en humanos.

Así lo recogen en un artículo publicado hace una semana en bioRxiv, que todavía no ha sido revisado por pares y cuyas conclusiones no son muy optimistas.

El estudio, liderado por Ben Murrell, se realizó en el Instituto Karolinska de Suecia con muestras de suero de 18 donantes de sangre en Estocolmo.

Los datos reflejaron que los anticuerpos por infecciones previas o vacunación tuvieron una efectividad para neutralizar la variante BA.2.75.2 seis veces menor que contra BA.5.

Una realidad que ha llevado al virólogo de Karolinska, Daniel Sheward, a asegurar:

Algo muy similar encontraron en la Universidad de Pekín.

El estudio analizó muestras de sangre de 40 personas que habían sido vacunadas con tres dosis de CoronaVac, una vacuna hecha con virus inactivados, y 100 más que habían sido vacunadas y luego tuvieron infecciones con alguna de las cepas anteriores, como BA.1, BA.2 o BA.5.

Pues bien, el equipo liderado por el inmunólogo Yunlong Richard Cao encontró que BQ.1.1 muestra una capacidad igualmente sorprendente para evadir los anticuerpos.

Updating information regarding convergent variants BA.2.3.20, BN.1, BA.2.10.4, BN.2.1, BA.4.6.1, BQ.1, BQ.1.1.

In short, BA.2.75.2 and BQ.1.1 are the most antibody-evasive convergent variants tested, far exceeding BA.5 and approaching SARS-CoV-1 level. (1/4) https://t.co/BzknQBSF5e