La ola invisible: el covid reduce su gravedad, pero sigue contagiando igual que antes

La percepción y el impacto del covid se han rebajado, al mismo tiempo que lo han hecho las medidas y el seguimiento. En España, los datos de transmisión del covid ya solo reflejan a los mayores de 59 años; sin embargo, los expertos aseguran que estaríamos pasando por una séptima ola de coronavirus, igual de contagiosa que las anteriores, aunque con efectos mucho menos graves.

De hecho, el sistema monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III ha confirmado que, entre abril y mayo, se habrían perdido más de 4.000 vidas por encima de lo esperado, lo que convierte a la primavera de 2022, sin contar la de 2020, en la peor desde 2014. Según los expertos, estos datos permiten asimilar a esta séptima ola con la sexta, la de ómicron, aunque "la virulencia del virus sigue descendiendo".

Los últimos datos facilitados por Sanidad reflejan una incidencia de 586 casos por cada 100.000 habitantes y una ocupación hospitalaria de pacientes covid del 5,5%. Este segundo dato está, por suerte, muy lejos del pico de la sexta ola, a mediados de enero, cuando había alrededor de 19.000 ingresados en toda España, un 15,2% de presión hospitalaria, con las UCI por encima del 23%.

"Lo cierto es que la mortalidad se ha ido reduciendo de forma progresiva en los últimos meses", explica vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología, Fernando Moraga-Llop. "Pero lo que no han bajado son los contagios", ya que la variante actual de covid "escapa a la inmunidad", de modo que la gente se contagia igualmente pese a las coberturas vacunales; las cuales, por otro lado, ya van también perdiendo efecto.

"Estamos pasando una ola, que ahora ya va de bajada", explica por su parte Óscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología, que dice que, según cómo se analice, esta podría ser una extensión de la séptima ola o una nueva, la octava, que ha tenido una gran transmisión en todas las edades.

Este epidemiólogo considera que la sociedad necesitaba ya volver a una cierta normalidad tras la pandemia, pero pide precaución y que se sigan a pies juntillas las recomendaciones generales de usar la mascarilla en sitios sin ventilación o muy concurridos y también en cuanto se tengan síntomas respiratorios.

"Si no seguimos con las precauciones, no nos vamos a quitar de encima nunca esta pandemia", explica Zurriaga. Según los últimos datos del Ministerio, 194 personas fallecieron en la última semana. "Son unos datos que, como país, creo que no nos podemos permitir", añade.

