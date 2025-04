En el taller de las placas cerámicas de las calles del Viejo Madrid: "Me ofrecieron fabricar en China, pero me niego"

Desde niño Juan pasaba muchas tardes en el taller de su tío, para aprender el arte de la cerámica. Allí, Alfredo Ruiz de Luna, aparejador de profesión, había decidido a principios de los años 80 seguir con la tradición familiar ceramista, ya que su abuelo, Juan Ruiz de Luna, fue nada menos que el artífice del resurgir de la cerámica de Talavera a principios del siglo XX. Tras años de dedicación con diversos trabajos de decoración con esta técnica a lo largo y ancho de nuestra geografía, Alfredo ganó un concurso del Ayuntamiento de Madrid para plasmar en cerámica los rótulos que dan nombre a las calles del casco histórico de la ciudad. Es así como, en el año 1992, este artista comienza la titánica hazaña de realizar en este soporte 384 calles del Madrid antiguo, con un total de 1.500 placas.

Varios de los azulejos que se han elaborado en el taller de Ruiz de Luna, siendo el de Carlos III original de Alfredo, el ceramista que hizo las calles del viejo Madrid. / ALBA VIGARAY

"Yo me venía aquí a pintar", recuerda Juan en el precioso taller que era de su tío y donde ahora sigue la tradición familiar, el mismo lugar donde se pintaron cada uno de los rótulos de las calles y donde él mismo aprendió ese arte. Uno de los dibujos que está terminando para un programa de televisión no puede venir más al pelo: es el de la calle de 'Mira el sol'. "Cuenta la leyenda que en el siglo XVII hubo tres meses de diluvio y que un día, cuando salió el sol, se reunió la ciudadanía en los miradores", cuenta Juan en alusión a esa calle, que como a muchas en Madrid se las pusieron nombres que hacían referencia a fenómenos topográficos, dichos populares, su forma [calle Codo, por ejemplo], personajes ilustres u oficios. Una tradición que empezó a partir del año 1561, bajo el reinado de Felipe II.

"Mi tío Alfredo iba a la biblioteca municipal, se documentaba con libros, revistas... para conocer el origen de los nombres de las calles y así pintarlas. Por ejemplo, el nombre de la calle del Barquillo, se cree por tradición, que viene dado por un pequeño barco que tenía la marquesa de las Nieves en el estanque de su finca, sita en esta calle”, nos cuenta Juan. “El verdadero arte es saber interpretar y plasmar a través de la pintura estas historias en las placas", afirma.

Detalle del estudio de Juan Ruiz de Luna, biznieto del ceramista que hizo revivir el resurgir de la cerámica de Talavera de la Reina. / ALBA VIGARAY

Reuniones con el Ayuntamiento

Tras varios años desarrollando su creatividad con decoraciones en distintos negocios en Ibiza, Juan volvió a Madrid en 2011 e ideó y fundó, con el consentimiento y colaboración de Alfredo, la empresa “Las Calles del Viejo Madrid”, donde se realizan las reproducciones de los azulejos que podemos ver en la calle. “Pensé que al ser algo tan llamativo y único de Madrid, sería un bonito y original recuerdo de la ciudad para los visitantes, aunque también hay gente de aquí que las colecciona; además es una forma de proyectar alrededor del mundo este gran trabajo llevado a cabo en mi familia”, dice.

En el año 2013, Alfredo falleció y Juan continúa con su legado. "Desde entonces me he reunido varias veces con el Ayuntamiento con el fin de continuar con la tradición de decorar las esquineras de nuestra ciudad con algo tan bello y original y con la firma Ruiz de Luna. El proyecto gusta mucho, pero parece que de momento en el Consistorio tienen otras prioridades”, afirma.

Otro taller realiza las placas sustitutas

La situación con este tema, en algunos casos, es tan surrealista que, tras estos contactos, las placas de Alfredo, las originales que están deterioradas (en su mayor parte por vandalismo), no le son encargadas para ser reemplazadas a él, propietario intelectual desde el fallecimiento del autor, sino a "una subcontrata".

”Lo más llamativo es que fui yo quien puso las placas en boca y oído de todos y, después de reunirme con ellos para comentarles el mal estado de algunas de ellas y ofrecerme para repararlas, esta subcontrata encargó el trabajo a un taller de Talavera, que además de copiar el diseño de Alfredo, omite la firma del artista original sustituyéndola por la suya. Y esto supone una flagrante infracción contra los derechos de propiedad intelectual, algo de lo que además son perfectamente conocedores. Con la placa de la calle de Los Abades, por ejemplo, han hecho una total y absoluta chapuza de copia y en la del Sacramento han puesto vinilos encima del azulejo, que con el tiempo, como es normal, se han despegado. Estos son sólo algunos ejemplos. Pero es que además me han llegado a decir que las originales de Alfredo han sido tiradas al vertedero, en lugar de ofrecerlas al museo de historia de Madrid o incluso a la familia”, denuncia Juan, que afirma que, al no tener respuesta cuando se ha dirigido a los infractores, ha tenido que recurrir a sus representantes legales para remitir los correspondientes burofax a los autores de la tropelía.

Vista de la placa con la imagen del rinoceronte que da nombre a la calle de la Abada, en Madrid, realizada por Alfredo Ruiz de Luna. / ALBA VIGARAY

"A Alfredo, como es comprensible, no le gustaba que copiaran sus obras, y mucho menos de esta forma. Además esto es sabido en el taller de Talavera en el que han realizado estas espantosas copias. Él no llegó a conocerlo afortunadamente. Las han realizado incluso omitiendo su firma y poner la de otro 'artista'. De seguro que no lo hubiera consentido, así como yo tampoco. Como derechohabiente no debo ni lo voy a permitir, pero tampoco como artista. Sé el trabajo que conlleva elaborar cada una de estas placas, tanto a nivel artístico como a nivel intelectual”, asegura el artista, que también ha puesto reclamaciones a otros que han copiado los diseños con el fin de lucrarse vendiendo imanes, postales…

“Es mucho trabajo y cariño dedicado como para que venga cualquiera, haga una foto a las obras y las plagie. Es una absoluta falta de respeto y de moral. Han hecho incluso vacas o botellas de vermú con las calles de Madrid, sin mi consentimiento y quitando la firma del autor”, apostilla en su estudio, donde hay numerosas placas que Juan ha creado, como la de La Plaza del 2 de Mayo, que representa una composición con las estatuas de los héroes Daoíz y Velarde y un fondo del óleo de Goya “El 2 de mayo de 1808”.

Vista del taller del ceramista Juan Ruiz de Luna, en el barrio de La Guindalera, en Madrid. / ALBA VIGARAY

"Madrid es la única ciudad del mundo que tiene en sus calles placas cerámicas con dibujos alusivos al nombre de cada una de ellas”, apostilla el sucesor de la saga de ceramistas.

Preparación

Las placas tienen en su mayoría un tamaño de 60x60 centímetros [nueve azulejos]. Para su desarrollo, se comienza con una idea, después un dibujo, y luego el estarcido. A continuación se preparan los azulejos con un baño de esmalte, se pintan, "y después se cuecen en el horno a 960 grados". Cada una de estas placas tarda en elaborarse varios días.

Placa de la Plaza del de Mayo realizada por Juan Ruiz de Luna en su taller. / EPE

Juan, que también hace otro tipo de decoraciones cerámicas, comercializa con la empresa Las Calles del Viejo Madrid estas reproducciones de las placas -siempre fabricadas en España- en tiendas de recuerdos de la capital. "Llegamos a estar en más de 30 puntos, pero con la pandemia muchas tiendas cerraron y abrieron otras de chinos o paquistaníes, que venden otro tipo de souvenir fabricados en su mayoría en China. Nosotros no queremos que nuestros productos se vendan en cualquier sitio con el fin de darle la exclusividad que merecen", subraya.

Vista de los imanes de las calles del viejo Madrid que Juan Ruiz de Luna elabora y comercializa en su taller del barrio de La Guindalera, en Madrid. / ALBA VIGARAY

"A mí me han ofrecido fabricar en China, pero me niego. Todo lo fabricamos en España, en Madrid, porque al final si no se pierde la esencia, la tradición", asegura Juan.