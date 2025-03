Jaime Caravaca, cómico: "El guantazo que me dio Pugilato fue una estrategia para darse bombo"

A Jaime Caravaca (Murcia, 1985) le bastó agarrar un micrófono en un botellón para revelar su verdadera vocación en esta vida: hacer reir. Hace ya casi 20 años de aquello. Una actuación improvisada en un parking de Murcia que acabó por definir su carrera profesional en el mundo del humor.

De ahí, a ser una de las caras habituales en los 'clubes de la comedia' que tanto éxito tuvieron en España a principios de este siglo. Y de ahí, a trabajar con Broncano en La Resistencia, que fue lo que le catapultó a la fama. Caravaca se convirtió en el alma del 'pre-show' de La Resistencia, en una de las caras más conocidas del programa de moda. Su inesperado despido fue uno de los dos acontecimientos que puso su nombre en los medios.

El segundo fue la agresión que sufrió en una de sus actuaciones en vivo después de haber mantenido una agria polémica por redes sociales. Ahora, cuando se va a cumplir un año de aquel momento, Caravaca rompe su silencia para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, explica la intrahistoria de ambos momentos y los proyectos en los que se halla inmerso en la actualidad.

Pregunta: ¿Cómo fue aquello del botellón con el que empezó su carrera de cómico?

Respuesta: Pues fue todo improvisado. Un típico cumpleaños murciano. Es decir, una fiesta donde se juntan como 200 personas en un parking. Tocaban unos grupos de música y, entre actuación y actuación, alguien me dijo que por qué no agarraba el micro y hacía lo que venía haciendo casi a diario en mi vida cotidiana con los colegas, que era contar chistes y hacer reir. Pillé el micro y me puse a improvisar. Iban a ser cinco minutos y me pegué una hora sin parar.

P: Entiendo entonces que fue un éxito.

R: Absoluto. También te digo que era el mejor público del mundo. O lo que es lo mismo, un montón de borrachos. Pero no creas que es fácil entretener a una turba así. Aunque parece que les gustó. De ahí a un 'club de la comedia' que montaron en una cafetería de mi barrio. Y luego ya empecé a hacer stand up comedy en los diferentes programas que se fueron emitiendo en España.

P: Y llegó Broncano...

R: Él ya era más o menos famoso. No tanto como ahora, obviamente, pero ya tenía su nombre. Era conocido por sus trabajos en Locomundo y tal. Jorge Ponce llevaba dos colaboraciones con él. Grison venía de actuar en teatros. El más conocido de aquel elenco era Ricardo Castella, que fue quien se puso en contacto conmigo para que trabajase con ellos.

P: ¿La cosa ya apuntaba a éxito?

R: Para nada. Al contrario, una de las cosas que nos repetíamos era lo de "esto se puede acabar en dos semanas". Era un formato que no sabíamos si iba a funcionar en España. Con el tiempo se ha visto que hicimos lo correcto.

P: Usted hacía de speaker, presentaba el programa...

R: Yo en realidad hacía el pre-show, que era algo que tampoco existía en España. La figura del animador del público antes de que empiece el programa. Broncano pidió un cómico y no un animador. Me dio libertad ilimitada para montar el chocho antes de los shows. Yo había hecho eso antes en un programa de Buenafuente, también por casualidad. Salió bien. Hicimos cosas muy divertidas y muy rompedoras.

P: Ahí se encontró con sus primeros problemas.

R: Sí, con algunos chistes. Un chiste sobre las torres gemelas. Otro durante una promoción de La Resistencia en la que simulábamos elegir nombre para el programa. Una de las propuestas era 'La Manada' y yo decía que "esos cabrones me lo han chafado", en referencia al caso de La Manada. Era un chiste. No era pro-La Manada ni mucho menos, al contrario. Como tampoco era un ataque a Isabel Díaz Ayuso cuando ella abortó y yo puse en redes que "nadie la aguantaba nueve meses". Evidentemente no me alegro de que una persona tenga un aborto natural. Era solamente eso, un chiste. Comedia.

P: Pasan los años y sale del programa.

R: De forma inesperada. Fue una llamada de Ricardo Castella, la misma persona que me llamó para trabajar con ellos. Él lo achacó a una renovación, aunque con el tiempo te das cuenta de que puede haber otros motivos. Pero no entro en eso, son impresiones mías, personales. Yo me quedo con lo bien que me lo pasé, con lo bien que trabajamos y con la amistad que me quedó con Grison, con el que he estado haciendo shows por toda España.

P: ¿Le sorprendió?

R: Me sorprendió el momento de la despedida. Me lo comunicaron cuanto faltaban cuatro programas para que terminase la temporada. Yo incluso propuse hacer esos cuatro programas y usar esa situación para hacer chistes, en plan "bueno, como me vais a echar, tal o cual". Pero no fue viable. Hice un vídeo de un minuto explicando mi salida. En torno a mi salida hubo muchos 'invents' como se dice ahora. Aquello enfrió la relación.

P: ¿En qué punto se encuentra ahora esa relación?

R: Cordialidad con la mayoría, sin más. Salvo con Grison, que me une una amistad verdadera.

P: Y al poco tiempo, llega Pugilato y le pega dos hostias [Alberto Pugilato, conocido ultraderechista muy popular en X, que subió una foto de sus hijos y Caravaca contestó con un tuit que decía: "Nada ni nadie podrá evitar que sea gay, y de mayor se harte de mamar polla de negro. Y de negro obrero, nada de futbolistas. Qué sabio es el tiempo, toca esperar"].

R: Lo recuerdo con mucha nitidez porque no hace ni un año de eso. Fue en junio de 2024. Yo en realidad quise jugar a ser un héroe y ponerle los puntos sobre las íes a un sujeto de naturaleza violenta como es Pugilato. Pero también es verdad que en aquella época yo estaba desbocado por redes. Me metía en jardines en los que no tenía que meterme.

P: ¿Cómo recuerda el momento?

R: Me lo vi venir. Él ya me había dicho que iba a venir a por mí y yo le vine a decir que, si quieres, ven a por mí. Yo soy un personaje público y mis actuaciones se pueden consultar. Yo en realidad pensaba que se iba a quedar ahí. Pero aquella noche, actuando en un local llamado Beer Station, aparece un personaje que llega tarde al show. Yo le dí la bienvenida, pero noté algo raro, porque se puso a escribir por el móvil. Lo que hizo es allanarle el camino. Al minuto aparece Pugilato y me agrede. Yo estaba prevenido. Me acobardé, no te voy a decir lo contrario. Pero yo no soy violento, no se la iba a devolver.

P: De aquella, usted pidió perdón.

R: Es que se dijeron muchas cosas sobre mí. Fue una caza de brujas. Yo en realidad estoy tan lejos de la pedofilia, pero tan lejos. pero no pude controlar que se dijese eso de mí. Fue un chiste, más o menos afortunado. Pero pedí disculpas. Él usó ese guantazo como estrategia para darse bombo. Son nazis que buscan enemigos con poca testosterona para combatir. Y la pseudoprensa, tan en auge en nuestros días, ayudó a que le comprasen ese relato.

P: Le perjudicó.

R: Mucho. Perdí contratos. Y perdí a mmucha gente por el camino. Lo único positivo es que me sirvió de criba. La gente que me quiere de verdad, ahí sigue.

P: ¿Se arrepiente?

R: Mira... si yo hubiera sabido que eso acaba así, no lo hago. Pero si tuviera la máquina del tiempo, no creo que cambiase nada. ¿Para qué? Lo hecho, hecho está. La máquina del tiempo cambiaría otras cosas que sí han lsido para mejor. Yo no le guardo rencor, entiendo su reacción y bueno... cada uno a lo suyo.

P: ¿En qué punto se encuentra ahora su carrera?

R: Con un montón de proyectos y realidades. Yo es que soy incapaz de parar. Ahora hago un espectáculo que se llama No peguen al humorista, ,que acaba en noviembre. Para el año que viene ya tengo otros proyectos y para 2027 otros más. Sigo haciendo cuñas publicitarias y sigo abierto a todo tipo de proyectos. Al final se trata de seguir trabajando y haciendo lo que más me gusta.