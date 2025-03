'I ❤️ boobs', 'I ❤️ MILFS', 'I ❤️ latinas'... Estalla la guerra contra las camisetas sexistas: "Tú vas a Roma y no las ves"

I love MILFS, I love big boobs, I love sluts, My friend is gay o I love latinas son algunos de los mensajes más repetidos en este tipo de prendas, populares en los años 90 y recuperadas actualmente como objetos ‘de humor’. El pasado mes de junio, el grupo Esquerra Republicana de Cataluña llevó al Ayuntamiento de Barcelona la primera iniciativa para retirar del mercado esta clase de productos. “Hemos conseguido el compromiso del gobierno municipal con el fin de estudiar su regulación o, al menos, que no estén expuestos en la vía pública”, explica Jordi Coronas, portavoz adjunto de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona. No solo se venden en tiendas de souvenirs o bazares, si no también en grandes plataformas de compra online como Amazon o Aliexpress. “Es un auténtico contrasentido. No tiene razón de ser que, por un lado, nuestro país sea un referente mundial en políticas de igualdad y diversidad y, sin embargo, se permita la importación de estas camisetas”, defiende Yolanda Besteiro, abogada experta en género y Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. Su distribución en 2025 sigue siendo objeto de debate.

La denuncia social de la actriz Irene Montalà tras toparse con este tipo de camisetas. / IRENE MONTALVÁN

“El proceso no se antoja fácil”, vaticina Coronas, que cree que habrá que modificar alguna ley, pues determinados locales no cuentan con la licencia adecuada para su compraventa. Aún así, tienen permitido destinar un 25% del espacio a la venta de recuerdos de viaje y es ahí donde se incluyen las polémicas piezas: “Pedimos que dialogaran con el sector para llegar a un acuerdo mientras tanto, pues cada vez son más habituales”. El portavoz, que asegura haber hablado con representantes del gremio, explica que son jóvenes varones turistas de entre 17 y 20 años los principales clientes: “Nos han dicho que son los más habituales”. Así mismo, la mayoría de vestimentas proceden de China, a quien estas empresas contratan para su fabricación, extremadamente barata: “No dejan de ser suéteres blancos a dos colores”. Desde el grupo político recalcan que su objetivo no es crear un debate moral, sino hacer que la sociedad se replantee qué imagen quiere proyectar de sus ciudades. “Si preguntas a la gente, todo el mundo cree que son de mal gusto”, incide. La situación alcanzó mayores dimensiones cuando, hace unas semanas, la actriz Irene Montalà denunció las circunstancias en sus redes sociales: “Bastante harta de esto”.

En Madrid "no abordan" el tema

El consistorio catalán regula desde 2008 la ordenación de los establecimientos destinados a estos artículos con el fin de no desplazar al comercio tradicional. “Durante 2024 se realizaron un total de 427 inspecciones en entidades de esta índole, que supusieron 179 expedientes sancionadores”, expresan. Sin embargo, ninguna tiene que ver con el carácter sexual u ofensivo de los elementos, del cual señalan que se tomarán medidas en la próxima revisión del Plan de usos de este tipo de negocios: “Podría explorarse introducir algún epígrafe que refuerce esta prohibición de venta de productos discriminatorios por razón de género, raza u orientación sexual”. Jordi, que agradece el apoyo del gobierno y los conjuntos municipales, admite que la dificultad es legal. “Hay ordenanzas a las que te puedes acoger para que estén en la calle. Además, es algo muy subjetivo. Las camisetas de fútbol del Real Madrid o del Barça se consideran souvenirs, pero las del Betis o las del Rayo Vallecano no”. A raíz de aparecer en televisión hace unas semanas, varios concejales de otros municipios han mostrado interés por el proyecto catalán.

Varios jovenes con camisetas sexistas durante las fiestas de San Fermín en Pamplona / Agencias

Una realidad que choca directamente con el Ayuntamiento de Madrid, donde sostienen que desconocen la situación en la capital. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se ha puesto en contacto con el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad para conocer su punto de vista sobre esta temática: “No es un tema que estemos abordando ahora mismo”. Igualmente, Cultura, Turismo y Deporte añaden que “quizás es algo que nos podría corresponder, pero desde aquí no entramos a valorar lo que se haga desde la iniciativa privada”. Por último, en el área de Economía, Innovación y Hacienda expresan que la problemática atañe a la Comunidad, así como que en el Palacio de Cibeles “no hay nada” sobre este asunto: “No hay denuncias y a los inspectores no les consta”. Coronas, quien prefiere mantenerse al margen de la realidad en la capital, insiste en que se trata de un asunto preocupante por la polémica que ha generado: “Si desde la ciudadanía no hubiera una reivindicación, nadie se movería”. En la mente de Yolanda, esta controversia obedece a un retroceso en la sensibilización y educación de las nuevas generaciones: “Viene a destruir todo el trabajo que se ha hecho”.

Una manera de mostrarse al mundo

Desde la Federación de Mujeres Progresistas promueven la extinción de tazas, imanes, poleras y un sinfín de obsequios en cualquier punto de venta, ya sea físico u online. “Lo que llama la atención es que algunas instituciones no se planteen hacer nada al respecto”, expone Besteiro. En palabras del catalán, estos objetos no son propios de la época en la que vivimos, especialmente en ciudades como Madrid o Barcelona: “Es una manera de presentarse al mundo más propia de otros destinos de sol, playa y despedidas de soltero, que de capitales europeas”. El desafío, que atiza especialmente a municipios costeros como Lloret de Mar o Sitges, encuentra un respaldo en el turismo estival: “Es una materia global y nos choca que suceda aquí. Te vas a Roma y no ves esta especie de artículos. Allí tienen el calendario romano con curas guapos y ya”. El inconveniente, según él, recae en la (cada vez mayor) afluencia de compradores y los bajos costes de confección, un descubrimiento que los comercios no quieren desaprovechar.

ERC presentó en el Ayuntamiento de Barcelona la primera iniciativa para su regulación. / EL PERIÓDICO

Pese al rechazo mostrado por parte de diferentes instituciones y organismos, la comercialización de estos productos sexistas y homófobos no ha desaparecido. Si bien se está trabajando en su regulación, no es algo ilegal en España. “La llegada de visitantes alberga muchas cosas positivas, aunque también es una fuente de problemas y las camisetas son un ejemplo, al igual que las viviendas de uso turístico”, alega el portavoz de ERC, comprometido con el turismo de calidad en la ciudad condal. “Queremos vincularlo a la cultura pero, si el entorno con el que se encuentran tiene que ver más con Magaluf, el tipo de viajeros que vendrán será otro. Es importante proyectarnos de la manera adecuada”, zanja. De eso habla Yolanda, que pone de manifiesto el machismo interiorizado en la humanidad así como el largo camino que queda por recorrer hasta la erradicación de conductas como esta: “Es contradictorio con las medidas que se aplican a día de hoy en nuestro país, que apuesta por la tolerancia y diversidad en todos los sentidos”. Barcelona, primera provincia en colocar esta cuestión, parece haber sembrado un precedente para otras metrópolis, que han empezado a poner en marcha sus propias medidas de actuación.