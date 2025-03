Aena y Ayuntamiento de Madrid no se ponen de acuerdo sobre los indigentes del aeropuerto de Barajas

El desencuentro entre las distintas partes implicadas es casi total. Aena y el Ayuntamiento de Madrid mantienen posiciones cada vez más alejadas desde que fracasara la última reunión para abordar la delicada situación de las personas sin hogar que viven en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde falleció un indigente esta misma semana.

Al día siguiente de ese fallido encuentro, el Gobierno municipal acusó públicamente a la gestora de querer solucionar el problema de manera unilateral desalojando a los ‘sintecho’ del aeropuerto, a lo que Aena respondió instando al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, “las autoridades competentes en materia de servicios sociales de Madrid, a que articulen una solución digna” para estas personas.

“Ante la evidente ausencia de soluciones por parte de las autoridades políticas competentes y ante la situación generada, Aena se ve obligada a reclamar urgentemente una solución a este delicado problema que afecta a una infraestructura crítica y a personas vulnerables”, rezaba el comunicado difundido por la gestora aeroportuaria. Desde entonces, el Consistorio ha reiterado en varias ocasiones “estar en la solución” y “no en el enredo”, aunque sin que esta disposición se haya concretado en ningún desbloqueo de la situación.

Respuesta digna

Preguntados de nuevo al respecto tras lo sucedido este jueves, cuando falleció un hombre de 60 años cerca de uno de los bares de la Terminal 4, fuentes municipales han asegurado que continúan "trabajando para ofrecer una respuesta digna" a estas personas a través de la intervención social de los Equipos de Calle y Samur Social.

Sin embargo, subrayan, la única forma de conseguirlo pasa porque "se involucren todas las administraciones con competencias de actuación", para lo cual, aseguran que mantienen la "mano tendida al Gobierno de España", con el objetivo de alcanzar soluciones aceptables.

Dos personas sin hogar que viven en el aeropuerto se ocultan ante la presencia de cámaras / DLF

Para Antonio Llanera, secretario general del sindicato ASAE, que representa a los trabajadores de Aena/Enaire, este suceso "evidencia el despropósito de la situación que vivimos desde hace mucho tiempo en Barajas. Esta persona era un ser humano al que todas las instituciones han dejado de lado por sus disputas políticas. Es inaceptable. Solicitamos una solución inmediata y que se depuren responsabilidades sobre cómo se ha llegado hasta aquí en esta degradación de la joya de la corona de Aena, que es Barajas".

Aena responde

Desde el gestor aeroportuario han respondido a la llamada de este periódico asegurando que "no tenemos nada más que decir de lo que ya hemos publicado en diversas notas", recalcando que "el aeropuerto ha trasladado de forma reiterada a los representantes de los servicios sociales del Ayuntamiento, en los contactos mantenidos de forma periódica, la creciente preocupación por el aumento de personas sin hogar que habitan en las instalaciones aeroportuarias y la delicada situación que se está generando".

Una fila de maletas abiertas; son personas que viven en el aeropuerto / DLF

Aena insiste en que no tiene "competencia administrativa alguna en materia de servicios sociales" y apunta directamente al Ayuntamiento de Madrid, del que dice que "hace un seguimiento periódico que, lamentablemente, no ofrece solución a una situación muy sensible de la que son responsables administrativa y políticamente y que, lejos de mejorar, se ha agravado con el tiempo". Y hace hincapié en que las terminales del aeropuerto "están ubicadas en el término municipal de Madrid por lo que, legalmente, la asistencia social corresponde al Ayuntamiento de Madrid".

Ante esta situación, "la dirección del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas convocó un Grupo de Trabajo de Asistencia Social, integrado por el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, la Delegación de Gobierno y Aena", pero que "esta convocatoria ha sido declinada por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid".

La Comunidad de Madrid, por su parte, se ha mantenido al margen de la polémica hasta la fecha, sin pronunciarse públicamente ni respondiendo a la consulta realizada por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.