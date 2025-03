500 indigentes en el aeropuerto de Barajas: "Cada vez hay más gente viviendo aquí, es el peor invierno"

Muchas caras tapadas y muchos indigentes escondiéndose para no ser abordados por los periodistas. La presencia de cámaras no es grata para las personas sin hogar que viven en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Pero el fallecimiento repentino de uno de ellos esta misma semana ha hecho que el recinto, en especial la T4, se llene de cámaras y micrófonos. Y eso genera incomodidad entre el medio millar de personas que malviven bajo ese techo.

Están por todas partes. Algunos duermen en el suelo, rodeados de bolsas de plástico o alguna maleta vieja donde meten sus pocas pertenencias. Otros matan las horas sentados en alguna de las cafeterías del aeropuerto. "Ese hombre, por ejemplo, se pasa las tardes enteras aquí sentado, sin consumir nada", confiesa una de las trabajadoras del McDonalds de la T4, señalando a un señor de más de 60 años que en silencio mira vídeos en su teléfono móvil.

Porque el indigente del aeropuerto no suele tener el mismo aspecto que el que pide en la calle o en la puerta de la iglesia. "Yo llevo dos meses trabajando aquí y me he dado cuenta de que alguno está viviendo aquí a fuerza de verlo, no porque tenga pinta de ser un mendigo. Algunos simulan ser viajeros y preguntan por precios en las tiendas; les da vergüenza que los identifiquen como mendigos", confiesa otra trabajadora de una tienda de ropa de la terminal.

Varias personas duermen en el suelo de la terminal 4 de Barajas / DLF

Muy cerca de allí, en la puerta de un bar, se han encontrado muerto esta semana a uno de los indigentes que pernoctaba por allí. Todavía se desconocen las causas del deceso, aunque todo hace indicar que se trata de una muerte natural. La policía asegura que no hubo violencia. Se lo encontraron sobre las 4 de la madrugada.

Exiliados en la T1

Pero nadie quiere hablar del tema en el aeropuerto. De hecho, nadie quiere hablar de ningún tema con los periodistas. Los únicos que acceden a comentar la situación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA son una pareja de venezolanos que se ha tenido que marchar de la T4 "porque estuvimos hablando con Antena 3 y Telemadrid. Y eso no le ha gustado a los otros indigentes, que nos han amenazado. Podríamos decir que nos han echado", confiesan ambos a este periódico.

Lucía Feijoo Viera

Los dos han tenido que reubicarse en la vieja T1; más pequeña y antigua, pero mucho más tranquila. "Creo que somos los únicos que estamos viviendo en esta terminal. Llevamos cuatro años en España y dos viviendo en el aeropuerto. Ambos trabajábamos. Los dos tenemos la nacionalidad española. Ella era profesora y yo trabajaba en la hostelería. Pero las cosas no salieron bien y hemos acabado aquí", confiesa el varón de la pareja.

Ambos están buscando la manera de regresar a Venezuela, "porque allí, aunque las cosas estén muy mal, al menos tenemos una casa, un techo. Porque nosotros también teníamos casa. Nunca nos imaginamos que acabaríamos así. Eso es algo que le puede pasar a cualquiera. Te puede pasar a ti", apuntan. Sin embargo, durante su estancia en la T4, "nos robaron los pasaportes. Ahora solamente tenemos los DNI. No sabemos cómo vamos a hacer para renovar los documentos".

Una fila de maletas abiertas; son personas que viven en el aeropuerto / DLF

Ensuciar y tirar

La pareja tiene varias maletas con sus pertenencias, aunque aseguran que "las vamos a tirar a la basura. Piensa que nosotros no podemos lavar nuestra ropa. No tenemos dónde ni con qué. Nos vestimos con lo que nos dan, con la ropa que la gente se olvida en el aeropuerto. Pero al final tenemos que 'botarla' [tirarla] cuando ya está demasiado sucia. Por eso verás que hay gente que vive aquí y tiene muy pocas pertenencias".

¿Y cómo hacen para lavarse, para comer?: "Usamos los lavabos del aeropuerto para tener un aseo mínimo. Y comemos lo que nos da la gente, lo que encontramos. Hay indigentes por aquí que dicen que ellos nunca comen de la basura. Pero eso es mentira. Todos los que estamos aquí viviendo acabamos buscando comida en la basura".

Comparten un teléfono con el que mantienen comunicación con sus familias en Venezuela. "Durante el tiempo que llevamos aquí, el régimen corrupto de Maduro nos ha seguido contabilizando los votos, como si les hubiéramos votado a ellos. La situación en Venezuela es muy difícil. Nuestra familia no nos puede apoyar mandando dinero. Son ellos los que necesitan que les mandemos desde aquí... pero al final no tendremos más remedio que volver. Al menos en esta terminal estamos más tranquilos. En la T4 ya no se podía vivir".

Un hombre duerme en una de las repisas de la terminal 4 / DLF

El infierno de la T4

La gigantesca T4 es la más nueva de las terminales del aeropuerto de Madrid Barajas. Inaugurada en 2006, también es la que congrega a más personas sin hogar. Algunas, con evidentes problemas mentales. Una mujer está tumbada con su perro en la puerta del lavabo masculino, maldiciendo a quien pasa por su lado si intenta entrar. Hay varios agentes de Policía Nacional cerca; todos conversan entre ellos sobre sus cosas y ninguno se preocupa.

Una vendedora de ropa, veterana en una tienda de la T4, señala que "esa mujer a veces la lía, ya la conocemos todos", y que "este está siendo el peor invierno que yo recuerdo. Cada vez vienen más. No sé si será por el frío, un efecto llamada o qué. Yo llevo tres años trabajando aquí y lo de este año no lo había visto nunca", agregando que "la mayoría son hombres. Hay de todas las nacionalidades, pero muchos son españoles".

Todos los sintechos rehúyen hablar con la prensa. Algunos piden "money" a cambio de sus declaraciones. Otros, directamente, despachan al reportero con malas formas. Los más se giran en silencio para que no les vean la cara. El fallecimiento de esta semana los ha vuelto a poner en el punto de mira. Pero las administraciones siguen sin ponerse de acuerdo sobre qué hay que hacer con ellos y de quién es la competencia. El aeropuerto es un recinto público y pueden estar allí sin dar explicaciones a nadie. El frío los empuja al aeropuerto. Algunos nunca más salen de allí.