Los Playmobil van a misa en casa de Jorge: las maquetas del niño de ocho años que ahora forman parte del patrimonio de un pueblo de Cuenca

En Tarancón hay más muñecos Playmobil que niños. Según el Censo de Población municipal, en 2021 el municipio contaba con 2.995 habitantes menores de 18 años y, en casa de Jorge Martínez, el número de figuras roza los 4.000. “Ya he perdido la cuenta. La mayoría pertenecen a mi infancia, aunque a día de hoy me siguen regalando por Navidad o por mi cumpleaños”, cuenta. A sus 28, la pasión es la misma que dos décadas atrás, cuando construyó la primera maqueta: “El pueblo me ha donado sus muñecos porque sus hijos ya no juegan con ellos y quieren que salgan en mis vídeos”. 15 construcciones de gran tamaño habitan desde hace 10 años lo que un día fue el hogar de sus abuelos, transformado en un museo al que acuden fanáticos de toda España. “Empecé en la mesa de mi salón, hasta que mi madre me hizo desalojar y ahora el estudio está desbordado”, añade. Recientemente, el joven ha recibido la visita de varios colegios de la zona que acercan su proyecto a las nuevas generaciones.

Jorge Martínez, periodista, ha construido maquetas de programas televisivos como 'El Hormiguero'. / DAVID RAW

La maqueta del plató de 'La Voz', hecha por el periodista Jorge Martínez. / DAVID RAW

Periodista de profesión, el manchego ha creado una comunidad digital que, debido a su labor de difusión, conoce las tradiciones y festejos de su localidad de origen. “No son los Sanfermines ni la Semana Santa de Sevilla, pero se ha popularizado gracias a las redes sociales”, reconoce. En su perfil de Tik Tok, Youtube o Instagram, retransmite las fiestas patronales y la pascua de esta villa de 16.000 habitantes a través de sus figuras y maquetas: “He logrado promocionar nuestra cultura y cada vez vienen más visitantes de fuera. A la gente le gusta ver sus costumbres y peculiaridades aquí reflejados”. Sus decorados no solo escenifican la realidad conquense, sino que también recrean los platós más célebres del momento. Desde La Isla de las Tentaciones a Pasapalabra, La Voz o El Hormiguero. En su día a día, Jorge vive en Madrid, creando contenido en internet para una cadena de televisión y, según él, ha llegado a donde está a causa de su canal amateur, TVIplay, que este año celebra su vigésimo aniversario y nada tiene que ver con lo que ideó cuando estaba en la escuela.

La técnica de stop motion

Detrás de una maqueta hay cientos de horas de trabajo y, en cada vídeo, son necesarios miles de fotogramas hasta lograr el resultado deseado. “La más laboriosa fue la parroquia de la Asunción de Tarancón, a la que me entregué por completo durante un año y medio”, confiesa. A través de la primitiva técnica stop motion, propia de las animaciones como Chicken Run: Evasión en la granja o Pesadilla antes de Navidad, Martínez da vida a sus figuras preferidas: “Consiste en montar una reproducción foto a foto, moviendo el muñeco constantemente. Una procesión de Semana Santa necesita 20.000 imágenes y 15 días de montaje entre edición y grabación”. En alguna ocasión ha llegado a dedicar tres meses a un único post que dura apenas unos segundos, una rara avis para el algoritmo actual, que recompensa la inmediatez por encima de la calidad. “Los compagino con otras publicaciones más dinámicas en las que aparezco enseñando todo lo que hay detrás. Si no, sería imposible mantenerme a flote, pues TikTok premia a quienes publican cinco veces al día”, señala.

La maqueta de la parroquia de la Asunción de Tarancón a la que Jorge dedicó un mes y medio de trabajo. / DAVID RAW

Jorge Martínez ha construido una maqueta de gran tamaño de la parroquia de la Asunción de Tarancón, Cuenca. / DAVID RAW

Ni Lego ni Sonny Angels. Tampoco Polly Pocket o los míticos Gogos. En casa de sus abuelos solo hay Playmobil, el juguete que marcó a una generación: “Es a lo que yo estaba acostumbrado. Siempre he ido a mercadillos a conseguir los que me faltaban”. Estos seres, de 7,5 centímetros de alto y con manos en forma de pinza, han visitado la iglesia y la plaza de Tarancón, acuden al público de La Ruleta de la Suerte o presentan los informativos regularmente. “Al final, es una evolución de lo que yo hacía en mi infancia. Un juego que, poco a poco ha crecido a lo que es hoy en día”, manifiesta. Sin embargo, el alcance de su creatividad nada tiene que ver al de hace 15 años, cuando subió su primer vídeo a YouTube, que llegó a 100 visitas tiempo después: “Ahora las tengo a los 10 segundos de publicarlo. Nunca he buscado la fama, pero el éxito es fruto de la constancia”. El sentimiento de comunidad que nació en sus inicios es lo que mantiene la llama viva en la actualidad, de acuerdo con el comunicador. No solo online, sino también en la ciudad, donde se ha convertido en un personaje del que todo el mundo habla.

Una comunidad heterogénea

Al principio no. En su adolescencia, la gente de su alrededor no le hacía demasiado caso. “Hasta que empecé a producir las maquetas con mejor calidad y se lo tomaron en serio. Actualmente el pueblo entero me conoce”, bromea. Como en todo, las ideas se copian y la suya ha inspirado a otros creadores de contenido a elaborar filmes similares: “Se nota que hay cierta influencia porque son el mismo estilo. No me molesta, al final disfruto viéndolo y mantengo contacto con algunos de ellos”. Pese a tener un oficio convencional en la capital, los decorados jamás han dejado de ser su pasión y, pese a que últimamente no pueda dedicarle el tiempo que le gustaría, no duda en prolongarlo. “La monetización está activada, aunque está lejos de ser un trabajo profesional, no es mi prioridad”, considera. Su máxima preocupación desde que recibió el primer me gusta ha sido mantener satisfecha a su audiencia, compuesta por un extenso abanico de perfiles.

La que un día fue la casa de sus abuelos acoge hoy más de 15 maquetas de gran tamaño. / DAVID RAW

Jorge Martínez hizo la primera maqueta con apenas ocho años de edad. / DAVID RAW

“No solo hay niños. Al llevar toda una vida en redes, los primeros ya son adultos y siguen viendo mis vídeos. También hay muchos mayores por el tema de las tradiciones”, declara. Amigo de sus seguidores, a los que asegura haber visto crecer, Jorge está dispuesto a alcanzar nuevos horizontes a corto y medio plazo. “Probablemente sea uno de los canales de internet con el público más variado de España. Es para toda la familia”, asevera. Plataformas extintas, como Tuenti, fueron testigos del nacimiento de un proyecto que ahora podemos encontrar en prácticamente todas las aplicaciones móviles existentes. La fiebre por las recreaciones con Playmobil ha dado la vuelta al país y, para los casi 100.000 admiradores que observan la trayectoria del joven desde sus teléfonos, la ‘televisión’ ha tomado un nuevo rumbo. Se graba foto a foto y posee un humor nunca antes visto.