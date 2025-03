El desembalse de El Pardo desata la furia del Manzanares en Madrid: "Hemos sacado el coche del garaje por si acaso"

"Sería hace 25 años o así que bajaba el río más o menos con tanta agua como hoy. El hombre que abría las compuertas de la presa pilló un atasco en la M-30 y no llegó a tiempo, y con las compuertas cerradas se llenó esto de agua. ¡Pero es que hoy las compuertas están abiertas!". Quien lo cuenta muy sorprendida al volver de la compra es Ángela, una septuagenaria vecina de la colonia de Manzanares que saca su móvil para fotografiar el río a su paso por la presa más cercana al Puente de los Franceses de Madrid.

Baja el río con furia esta mañana de miércoles después de que se hayan abierto las compuertas del embalse de El Pardo, lo que ha obligado al servicio de Emergencias Madrid a pedir "la máxima precaución en el área del río entre Mingorrubio y el Puente de los Franceses". La inusitada imagen despierta la curiosidad de decenas de vecinos y paseantes, que no dudan en inmortalizar con sus teléfonos el aumento del caudal, que llega a cubrir setos y en algunos casos las copas de los árboles que crecen del lecho del río.

Un vecino de la colonia del Manzanares observa la crecida el río a su paso por el Puente de los Franceses. / DAVID RAW

"El río nunca ha bajado así"

"A ver, peligro no creo que haya, porque es muy complicado que salte el muro", tranquiliza Ángela. Hay, sin embargo, vecinos que no las tienen todas consigo. "Nosotros", cuentan José y Sara, un matrimonio de jubilados, "venimos de sacar el coche del garaje, que lo tenemos en Aniceto Marinas, pegado al río. Es que está en una planta menos tres. No creemos que pase nada, pero por si acaso, es que el río nunca ha bajado así".

"Es que hoy es un señor río, la verdad. Yo soy del País Vasco y esto siempre más que un río parecía una ría; jamás lo había visto así, es alucinante", cuenta Jon mientras pasea a su perro por las orillas del Manzanares junto a su pareja. "El río siempre tenía calvas de arena, pero hoy es que no hay ninguna", añade Gonzalo, otro vecino de la zona, que no termine de creerse que el Manzanares estos días, tras las borrascas que han azotado a la región, haya dejado de ser un río "navegable a caballo", como decía con sorna en el siglo XVI el emperador del Sacro Imperio Germánico Rodolfo II.

Hasta el Ejército desplegado

Patrullas de Policía Municipal, guardas forestales y hasta una unidad del Ejército de Tierra se han desplegado por las riberas del río entre el Puente de los Franceses y Mingorrubio debido al desembalse de agua que está teniendo lugar esta mañana desde un repleto embalse de El Pardo por parte de la Confederación Hidrográfica de El Pardo. "Calculaban que se iban a soltar 30.000 litros por segundo, pero se están vaciando entre 40.000 y 60.000", contaba un guarda rural en un merendero antes de llegar al barrio aislado del distrito de Fuencarral.

La crecida del río Manzanares ha inundado una zona de merendero de El Prado, donde el cauce ha aumentado entre cuatro y cinco metros. / DAVID RAW

El agua estaba cubriendo carteles de señalización y mesas de madera. "El nivel del agua ha subido como cuatro o cinco metros en apenas dos horas y el ancho del río ha aumentado como 25 metros", añadía el guarda, que prohibía aparcar en las inmediaciones a cualquier persona que no fuera de los medios de comunicación. También estaba prohibido dejar el vehículo en el aparcamiento habitual de los senderistas.

El nivel del agua del río Manzanares tras la crecida casi llega al puente de comunica la carretera de El Pardo con el Palacio de la Zarzuela. / DAVID RAW

Riesgo de inundaciones

Durante todo el trayecto hasta El Pardo, de hecho, eran visibles las cintas de seguridad advirtiendo de prohibido el paso a los lados del río. Y seguían cerrados por precaución el club Puerta de Hierro y el Club Somontes, ambos en la ribera del Manzanares. "Siguiendo las recomendaciones de la Confederación y diversas administraciones, como medida de precaución ante el riesgo de inundaciones, el club Deportivo Somontes permanecerá cerrado en el día de hoy", decía el mensaje enviado a todos los socios del club.

Fuentes del servicio de Emergencias Madrid explicaban, por su parte, que tanto Policía Municipal como técnicos de Medio Ambiente del Ayuntamiento estaban "vigilando los aledaños" al río, usando información de las imágenes aéreas de la sección de drones. El comité asesor del Plan de Inundaciones mantiene reuniones periodicas para ir evaluando la evolución de la situación.