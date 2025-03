Juan José Ballesta cierra su año y medio de infierno: "Prefiero ni calcular todo lo que he perdido con esto"

"Ni siquiera reconozco su cara. No la conozco. No le pongo cara. No sé quién es ella. No le he podido ver la cara ni en el juzgado ni en los medios". Tajante y con un punto de emoción en sus palabras, el actor Juan José Ballesta explicaba, en la sede de Ospina Abogados, cómo ha puesto fin a un año y medio en el infierno tras haber sido acusado de agresión sexual.

La resolución ha llegado casi de casualidad. La juez ha decidio archivar la causa después de haber escuchado a una testigo "que parecía más propia de la defensa que de la acusación", tal y como aseguraba su abogada, Bea Uriarte. Unos hechos que se remontan a julio de 2023, cuando una vecina de Parla presentó contra él y otro varón una denuncia por una presunta agresión sexual.

La mencionada testigo, que curiosamente fue aportada por la acusación, corroboró la versión de la defensa: que Juan José Ballesta no estaba en el lugar de los hechos relatados y que ella nunca lo vio. Además, presentó unos audios en los que la denunciante "confirmaba, con otras palabras más fuertes, que estaba muy feliz, que por fin la vida le sonreía y que estaba contenta por estar con el otro investigado". Unas declaraciones que no casan en absoluto con la denuncia interpuesta.

Archivo

Finalmente, la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 4 de Parla ha dictado auto de conclusión de sumario sin procesamiento para el actor. Un proceso que aún no ha concluido. Ahora deberá cerrarlo, en esa misma línea, la Audiencia Provincial de Madrid. Pero, por el momento, Ballesta ha comparecido ante los medios para dar su versión de los hechos.

"Lo he pasado muy mal durante un año y medio, Por las noches, por las redes. La gente me decía unas cosas por Instagram, me miraban y me juzgaban por la calle. Me insultaban y me llamaban 'violeta' (violador en el argot carcelario). Todo eso sin contar las puertas laborales que se me han cerrado", declaró el actor desde el despacho de abogados.

Ballesta, feliz por el archivo de su causa judicial por presunta agresión sexual / DLF

Puertas que no se circunscriben solamente al ámbito del cine: "Hay que comer. Durante este tiempo he estado trabajando en una empresa de software de hostelería, montando pantallas LED. Pues incluso ahí nos han llegado a rechazar encargos porque decían que no trabajan con agresores sexuales", afirma.

No denunciará

Ahora parece que su pesadilla ha acabado. La juez apunta en el auto que "no se deduce la existencia de indicio racional alguno de criminalidad frente a ninguno de los investigados" y concluye que "concurren en el presente caso motivos para considerar que los hechos puedan ser a consecuencia de sus problemas de salud mental, la falta de medicación y el consumo de sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas que ella misma reconoció".

Vista la versión del juez, ¿piensa Ballesta tomar acciones legales contra su denunciante, ahora que su caso se ha esclarecido?: "No, yo soy muy buena gente y no busco el mal para nadie. Yo soy todo corazón. Yo hablo con todo el mundo por la calle y no tengo problemas con nadie. Además, si es verdad que esa chica tiene problemas, yo no le voy a generar más problemas todavía".

Confiesa Ballesta que "lo hemos pasado mal todos en la familia, Mi madre, que me decía que saliese a la calle con la cabeza alta porque yo no había hecho nada. Mi hijo Juanjito, que tiene 17 años y le preguntaban en el parque o en el trabajo qué había hecho su padre. Mi hijo trabaja en un desguace y estoy superorgulloso de él. Se puso muy contento cuando se lo dije, se lo contaba a todos sus compañeros".

¿Y el propio Juan José Ballesta? ¿Cómo lo ha vivido?: "Yo pegué un bote de alivio cuando me lo dijo mi abogada, que ni te imaginas. Porque es poner fin a un año y medio de sufrimiento injusto, porque yo no he hecho nada. Ni siquiera sé quién es esa chica", insistía, deseando "poder volver a hacer cine, que es mi vocación. Mi imagen y mi trabajo han resultado repercutidos, por lo que espero que esto se acabe cuanto antes y que se vuelvan a abrir todas las puertas que se me han cerrado". Unas pérdidas que califican de incalculables: "Es mejor ni calcular lo que hemos perdido con todo esto".