El médico detenido en Valladolid por tocamientos a una paciente tiene antecedentes por grabar en un vestuario femenino

Un médico del Hospital Sagrado Corazón de Valladolid ha sido detenido como presunto autor de un delito de tocamientos en la zona genital a una mujer que acudió a la consulta por un dolor en el tobillo. El doctor, además, cuenta con antecedentes penales por la comisión de delitos similares.

Los hechos, tal y como ha adelantado el Diario de Valladolid, se produjeron el pasado lunes 3 de marzo en torno a las seis de la tarde. Una joven de 22 años acudió a la consulta de Urgencias de este hospital privado de la capital vallisoletana, aquejada de un dolor en un pie. El doctor encargado de atenderla la habría hecho tender en la camilla y, acto seguido, le habría realizado tocamientos en la vagina.

Tras los hechos, la mujer acudió a dependencias de la Policía Nacional para interponer la correspondiente una denuncia. Agentes del cuerpo de policía procedieron a detener al galeno, que fue puesto a disposición judicial y, posteriormente, puesto en libertad con cargos.

Antecedentes

Se da la circunstancia, según ha podido confirmar este diario por fuentes policiales, que ese mismo médico ya cuenta con antecedentes penales por motivos similares. Hace nueve años, ese mismo médico fue condenado a una pena de doce meses de prisión por haber colocado una cámara oculta en un vestuario femenino de sus compañeras.

Aquellos hechos, que tuvieron lugar cuando el facultativo todavía se encontraba en fase de formación, se produjeron en agosto de 2016 en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El médico, de origen peruano, era residente de tercer año de la especialidad de Neurocirugía. Los hechos probados de la sentencia aseguran que instaló una pequeña cámara que ocultó en el vestuario destinado para las doctoras.

Cuando se revelaron los hechos, desde la gerencia del centro hospitalario procedieron a apartarlo de su puesto y fue sancionado con una suspensión de empleo y sueldo. Además, fueron los responsables del mencionado hospital los que dieron traslado de los hechos a la Fiscalía de Valladolid.

Una afectada

Aquel suceso provocó conmoción en el resto de la plantilla, dado que en un principio no se sabía cuántas de sus compañeras habían sido grabadas mediante ese método. Finalmente, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Valladolid determinó que solamente había grabado a una de las doctoras de la plantilla, mientras la mujer se cambiaba de ropa.

La justicia también determinó que el investigado no había difundido ni compartido las imágenes, por lo que no fue juzgado por revelación de secretos, que le hubiera enfrentado a una pena de 4 años de cárcel. Finalmente, el médico recibió una condena de un año de prisión. Ahora, dados los antecedentes del doctor, los investigadores no descartan que haya grabado dichos tocamientos a la mujer a la que presuntamente practicó tocamientos el pasado lunes.

No es el único caso similar que se ha registrado en España en los últimos meses. El pasado mes de diciembre, un médico del centro de salud del municipio de Tabernas (Almería) también fue detenido y apartado de sus funciones de forma temporal al haber presuntamente realizado tocamientos a una paciente en sus partes íntimas en el centro de salud de Tabernas (Almería).