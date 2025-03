La Champions League de los ultras: RSF Firm, de la Real Sociedad, destroza en una pelea concertada a los del Manchester City

Fue un combate breve, apenas duró un minuto y medio. Se disputó en un bosque, en un emplazamiento de España cuya ubicación no ha trascendido. Lo que sí que se sabe es que fue una pelea pactada en modalidad 8x8; es decir, ocho ultras de la Real Sociedad contra otros ocho del Manchester City. Y que ganaron los donostiarras.

Los ultras de fútbol también están disputando su Champions League particular. Tal y como advertimos recientemente en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, las drakas (peleas pactadas entre hinchadas radicales de equipos de fútbol) vuelven a estar en boga. Una disciplina procedente del este de Europa (especialmente Polonia y Rusia) en la que los ultras se citan en un descampado de las afueras de alguna gran ciudad para pegarse.

Aún no llevamos ni tres meses de 2025 y los grupos ultras de equipos españoles ya están despuntando en su Champions League particular. Porque, tal y como venimos explicando en este diario, las peleas entre radicales de los grandes clubes de Europa no se dan solamente en el corazón de las grandes ciudades. También se disputan en los bosques de la periferia. Y en los últimos tiempos están en auge los enfrentamientos internacionales.

España manda

La más reciente fue la que enfrentó, en una zona rural de Portugal, a la United Family (UF, la facción más radical de la afición del Betis y escisión de Supporters Gol Sur) contra sus homólogos del Sporting de Portugal (conocido coloquialmente como Sporting de Lisboa). La pelea tuvo lugar el pasado 18 de enero y los hispalenses se alzaron con la victoria. Ahora, otro grupo de hooligans de la liga española ha vuelto a ganar una draka.

En esta ocasión han sido los ultras de la Real Sociedad (RSF Firm) los que han representado a los hooligans de la liga española. Sus rivales han sido los denominados NFC, la única facción radical del Manchester City, cuyos miembros tuvieron que viajar recientemente a España para presenciar el partido que disputaron los 'citizens' en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid en Champions League.

RSF Firm se ha convertido en el grupo de moda en el panorama ultra internacional. De hecho, ellos protagonizaron el último encontronazo grave de los enfrentamientos entre grupos ultras. Fue en Roma, cuando los Irriducibili del Lazio les tendieron una emboscada en la que participaron miembros del Frente Bokerón (ultras del Málaga). Una escaramuza que se saldó con varios seguidores vascos apuñalados.

Minuto y medio

Esta vez no hubo emboscada. Lo que hubo fue un pacto para pelearse en una zona que, como viene siendo habitual, no ha sido desvelada. De la pelea informó Hooligans.cz, una página checa que se ha convertido en el altavoz de los movimientos de los grupos ultras en el fútbol. De la pelea no hay testimonio gráfico, solamente una instantánea en blanco y negro en la que salen los ultras de la Real Sociedad de espaldas, momentos antes de la batalla.

Este tipo de peleas no suelen durar más de dos minutos. En esta ocasión, a los ocho ultras txuri-urdin les sobró medio minuto; se impusieron a los NFC del City en un minuto y medio. El equipo mancuniano no tiene tradición de grupos ultras. De hecho, el equipo de fútbol tampoco tiene tradición de disputar campeonatos europeos, dado que siempre ha sido el club pequeño de la ciudad. Siempre ha vivido a la sombra de sus vecinos del United, el auténtico equipo histórico de Manchester.

En los últimos años, la inyección de petrodólares procedente de los Emiratos Árabes Unidos es la que ha posibilitado que este club crezca de forma artificial, construyendo un equipo plagado de estrellas y un nuevo estadio llamado Ettihad Stadium. Todo a golpe de talonario, que es el motivo por el que Pep Guardiola fichó por los 'citizen'. Su crecimiento no ha estado exento de polémica, dado que su política de fichajes se encuentra bajo investigación de la propia Premier League.

Petrodólares

Parece que en el entorno del City no quieren crecer solamente en el campo. Un grupo de aficionados ingleses han constituido este grupo llamado NFC, que se ha erigido en la facción más radical del. Pero aquí no valen los petrodólares y así se lo demostraron los ultras de la Real Sociedad, que en las últimas temporadas vienen protagonizando peleas memorables y se han convertido en el grupo ultra de moda en Europa.

Los ingleses no aguantaron ni dos minutos en pie. Los de la Real arrasaron, lo que les pone en el foco y los convierte en uno de los grupos a batir en Europa. Fuentes del mundo ultra pronostican nuevos enfrentamientos internacionales de hinchadas radicales. La pelea que mantuvieron en enero los ultras del Betis contra los del Sporting de Portugal fue el debut de los lusos en este circuito.

El de RSF Firm también fue la presentación en sociedad de los mancunianos en la escena europea. De momento, los donostiarras han tenido en los ultras del City a un mero sparring. Los encontronazos potentes llegarán cuando toque pelear contra algún grupo polaco o italiano. Especialmente contra el Lazio. En San Sebastián no olvidan la emboscada de Roma y también quieren vendetta.