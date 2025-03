Agresiones sexuales a funcionarias de prisiones, la lacra oculta: "En la calle sería un delito grave"

Sucedió el pasado mes de noviembre en la prisión gallega de A Lama (Pontevedra). Se estaba llevando a cabo la denominada 'bajada de celdas', que es el momento en el que se reune a los presos en un punto de la prisión para poder llevar a cabo el control de sus celdas. Una labor que estaba desarrollando una funcionaria.

Uno de los presos portaba un papel en la mano y le dijo a la mujer que necesitaba aclarar un tema relacionado con ese documento. Ella le acompañó hasta que llegaron a las escaleras, una de las zonas de la cárcel que no está vigilada por cámaras. El varón procedió entonces a agredirla sexualmente. La empujó contra la pared, la inmovilizó, le practicó tocamientos y le propinó un mordisco en el labio.

"En aquella ocasión, la prisión actuó con celeridad y de forma ejemplar. Tomó las medidas correspondientes y el interno que la agredió fue trasladado a otra prisión. Nada que reprocharles", explican a este diario desde el sindicato mayoritario de prisiones ACAIP. Lo que sucede es que no fue la única agresión sexual que se produjo ese mes. En total fueron cuatro en distintas prisiones españolas. "En la de Valencia y la de Villena también se dieron episodios similares. Y no es que no actuasen igual; es que ni siquiera contabilizaron el suceso como agresión sexual".

Una mujer inmoviliza a un hombre en un curso de defensa personal para funcionarias / ACAIP

Los datos

Es un drama silenciado. Una lacra que ha aumentado en los últimos años. ¿En qué medida? ¿En qué porcentaje? No se sabe, porque, según los sindicatos, la adminisración pública no lleva a cabo este conteo. "A pesar de que están obligados a hacerlo, no lo cumplen. Tienen que hacerlo por la Resolución de 26 de mayo de 2021, que creó el Departamento de Igualdad en Instituciones Penitenciarias, y obliga a recopilar información desagregada por sexo para promover la igualdad y prevenir conductas de acoso sexual y por razón de sexo",

Una información que, según el sindicato, no se recopila. Desde ACAIP solicitaron, mediante el Portal de Transparencia, los mencionados datos. La respuesta que obtuvieron "por parte del Director General de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, fue desalentadora. Nos dijo que no existe posibilidad de hacer la explotación estadística solicitada”.

Los sindicatos se quejan de que no hay datos. Ellos tratan de recoger estas estadísticas mediante entrevistas con compañeras, con las funcionarias de prisiones de España. Y los resultados obtenidos dejan claro que en los últimos años han aumentado de forma preocupante este tipo de delitos dentro de las cárceles españolas. "Son situaciones muy graves que en la calle serían delito. Pero en prisión ni siquiera se contabiliza".

Más mujeres

Cada vez hay más mujeres trabajando como funcionarias de prisiones en España. Una situación que se viene dando desde 2007. "Fue el año en el que se concretó la unificación de escalas. Hasta entonces, sólo había funcionarios varones en las cárceles masculinas", cuentan desde el sindicato. Ese cambio motivó que las mujeres se empezasen a incorporar a este puesto de trabajo. "Pero en 2011 se cortaron las ofertas de empleo público y no se reabrieron hasta 2017 o 2018".

Desde entonces, la incorporación de la mujer al trabajo en las cárceles no ha hecho más que aumentar. En la actualidad constituyen cerca de un 30% del total de funcionarios de prisiones en nuestro país. Y la cifra no hace más que aumentar. "En las últimas 6 convocatorias se han registrado 5 mil nuevas incorporaciones. 3 mil de ellas son mujeres. Podríamos decir que el 65% de estas nuevas incorporaciones son mujeres", sentencian fuentes sindicales.

Antes, la presencia de funcionarias en prisiones masculinas era "algo anecdótico. Y como eran tan minoritarias, el machismo que impera en las prisiones también servía, de algún modo, de protección. El preso decía "a usted no la toco porque es mujer". Pero la generalización de funcionarias en las cárceles españolas le ha dado la vuelta a esa situación "y ahora, como hay más, se las agrede. Es una doble agresión".

Los funcionarios de prisiones solamente reciben 25 horas iniciales de defensa personal / ACAIP

Doble agresión

"Las mujeres funcionarias están expuestas a ser víctimas de lo que llamamos la 'doble agresión'. Por un lado, por ser parte del equipo de funcionarios de las cárceles. Sufrimos agresiones diarias. Pero, además, las mujeres padecen agresiones por el hecho de ser mujeres. Tocamientos, insultos y casos más graves como el relatado en la prisión de A Lama".

En España hay 80 centros penitenciarios, "y la administración debería aportarnos los datos de agresiones sexuales pero, o bien no las tienen contabilizadas, o las esconden", aseveran fuentes sindicales, que insisten en que "hay que incorporar la perspectiva de género al trabajo de funcionarios de prisiones, dado el incremento de mujeres que hay en las plantillas. Es una nueva realidad y en España no estamos a la altura".

Curiosamente, "las agresiones sexuales entre internos sí que se contabilizan, pero no las que tienen a las funcionarias como víctimas", protestan las fuentes sindicales. Una versión que no comparten desde Instituciones Penitenciarias. Desde EL PERIÓDICO DE ESPAÑA hemos contactado con sus portavoces, que nos han asegurado que la próxima semana dispondremos de dichos datos.

Defensa personal

Desde ACAIP, por su parte, han convocado para hoy un curso de defensa personal para las funcionarias de prisiones. "Más que un curso, en realidad es una reivindicación. Porque cuando entramos a trabajar en prisiones, recibimos un curso de tan sólo 25 horas y nada más. Es insuficiente a todas luces", señalan desde ACAIP.

"En el marco de los actos reivindicativos por el Día Internacional de la Mujer, ACAIP-UGT, bajo el lema “Ni más ni menos: Iguales”, ha organizado este curso de defensa personal en el gimnasio “Gym Evolution, Climent Club” de Beniel en Murcia con la colaborción de "Artemisa Female self defense" y "artes marciales e inclusión". Esta iniciativa, se busca visibilizar las necesidades de un colectivo de trabajadoras cada vez más numeroso", concluyen.