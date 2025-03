La policía busca a un hombre de estética neonazi por intentar incendiar un restaurante judío en el centro de Madrid

Todo sucedió muy rápido. En torno a las 22:40 de la noche del 4 de marzo, un hombre roció con un líquido inflamable (gasolina, según los testigos presenciales) el restaurante Rimon Kosher de Madrid. Una pizzería judía ubicada en pleno centro, en el barrio de Chamberí. Un atentado fallido porque "le falló el mechero", según explican fuentes presenciales a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El local suele contar con una nutrida comunidad judía en sus instalaciones, dado que se encuentra muy cerca de la sinagoga principal de Madrid. El restaurante, a esas horas, estaba casi lleno. El hombre, que escapó y al cierre de esta edición aún no ha sido detenido, portaba una mochila en la que llevaba el líquido inflamable con el que pretendía quemar el local.

En primer lugar roció la entrada con dicho líquido. Después entró e hizo lo propio en el interior del restaurante. "Olía a gasolina por todas partes", le explican testigos a este diario. Fueron precisamente las personas que se encontraban en ese momento en el restaurante (tanto empleados como clientes) los que evitaron que la tragedia pasase a mayores. Fueron ellos los que evitaron que el sujeto incendiase el local y lograron ahuyentarlo.

Con el líquido vertido por el local, el hombre intentó prenderle fuego con un mechero que portaba a tal efecto, pero no tuvo éxito. "Por eso no tenemos que lamentar daños personales. Se le encasquilló. Pero si no, podríamos estar hablando de una tragedia", prosiguen.

Rimon Kosher, el establecimiento que registró el intento de atentado / Google

A la fuga

Tras intentar quemar el local sin éxito, y dada la presión de los trabajadores para abortar su plan, el hombre se dio a la fuga. No se conocen más datos sobre su identidad. Ni edad, ni procedencia, ni si se trataba de una persona con problemas mentales o alguien en sus cabales cuya intención era cometer un atentado antisemita.

Una vez despejado el peligro y con el autor a la fuga, los responsables del establecimiento acudieron a una comisaría de la Policía Nacional en Madrid para poner la correspondiente denuncia. Efectivos del CNP acudieron al lugar de los hechos, para intentar obtener algún tipo de prueba que les ayudase a identificar al responsable.

Después de que se perpetrase el atentado fallido, la Comunidad Judía de Madrid (FCJE) hizo público uncomunicado en el que, además de relatar lo sucedido, calificaba el suceso de ataque antisemita: "Condenamos esta acción antisemita cuya finalidad era causar víctimas, atentar contra instalaciones públicas frecuentadas por la comunidad judía y aterrorizar a los miembros de nuestra comunidad".

Prosigue el comunicado calificando los sucedido de "acción motivada por el odio, abyecta y salvaje, que atenta contra la convivencia, la libertad y la tolerancia que siempre ha caracterizado a los ciudadanos de Madrid", además de de ponerse "a disposición de las autoridades y los propietarios del restaurante", Un propietario con el que ha intentado hablar este periódico. SIn embargo, desde Rimon Kosher han confirmado que "en cuanto puso la denuncia salió para su país y ahora está en Israel".

Un neonazi

La Policía Nacional, por su parte, sigue buscando al responsable, No se han practicado detenciones, pero los agentes tienen pistas sobre el responsable del atentado fallido contra el Rimon Kosher. Se trata de un varón, cuya edad y nacionalidad no han trascendido, pero que tendría estética neonazi.

Esta información, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, ha sido confirmada por Europa Press. La agencia asegura en un teletipo que la investigación corre a cargo de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional de Madrid, y que sus agentes están buscando a un hombre con estética neonazi como presunto responsable del intento de atentado.

Por su parte, la Embajada de Israel en España ha condenado "enérgicamente el ataque perpetrado contra un restaurante casher en Madrid, próximo a la sinagoga principal. Expresamos nuestro total apoyo al personal, propietarios y clientes del establecimiento, así como nuestra solidaridad con la Comunidad Judía de Madrid. Estamos ante un caso más que demuestra que el discurso de incitación al odio conduce a la violencia. Confiamos plenamente en que las autoridades actuarán con determinación para impedir que hechos violentos y antisemitas vuelvan a repetirse en España".

Aunque no ha provocado daños personales, ni más daños materiales que los generados por un vertido de gasolina, el atentado ya ha trascendido fronteras y ya ha llegado a algunas publicaciones de Israel, donde se refieren al suceso directamente como atentado antisemita. La policía, por su parte, espera poder practicar detenciones en las próximas horas,