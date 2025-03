Los galgos ya no cazan, ahora visten 'made in Spain': "Hay días que he acabado pasando frío por ponerle mi abrigo al perro"

Bosco y Atenea no lo saben, pero han creado tendencia entre los perros de su raza. Él es un galgo español, ella de raza italiana, bastante más pequeña. Ambos fueron adoptados en una perrera a las afueras de Madrid. Él ya es mayor, acaba de cumplir diez años y su energía no tiene nada que ver con la de su compañera, de apenas tres, que acapara la habitación. “Dicen que tenemos algo en común, que nos parecemos. Siempre me ha fascinado su fisionomía, son muy estilizados”, confiesa su dueño Juan Carlos Pajares, fundador de FOR GALGO, la primera marca de moda para galgos ‘made in Spain’. Lo que surgió de la necesidad de frenar los temblores del primogénito, ha terminado siendo un hobby con proyección internacional para el diseñador: “Contamos con puntos de venta físicos en Estados Unidos, Italia, Suiza o Francia. Si invirtiera el 100% de mi tiempo, crecería muchísimo más”. En este momento trabajan por temporadas, produciendo su mercancía durante los meses de verano para venderla a lo largo del invierno. “Si algún artículo se agota, hay que esperar a la temporada siguiente”, añade.

Bosco y Atenea, los protagonistas de FOR GALGO, fueron adoptados por el diseñador. / ALBA VIGARAY

Mientras el más mayor permanece tumbado, sin casi inmutarse, la pequeña revolotea alrededor de su amo en busca de un premio. Pese a estar asociados al mundo de la caza o a las carreras, son animales que pasan gran parte del día durmiendo: “No disponemos de una casa con jardín en el campo, pero mis perros viven mejor que yo”. La realidad es que Bosco fue abandonado en un Burger King y la madre de Atenea sufrió el rechazo de su familia al presentar una mastitis que terminó siendo el embarazo del que nació ella. “Llegaron los dos tiritando y, al buscar ropa, no encontramos nada estético. Vivo en el universo de la imagen y me gusta cuidar todos los detalles”, relata. Al no dar con un traje que se ajustase a las necesidades reales de sus canes, prefirió confeccionar un abrigo por su cuenta con las telas que había en su atelier: “Lo que había en las tiendas no le servía a él. Tiene mucho pecho y terminaba con el cuello del jersey por la cintura”. A base de prueba y error, Pajares y su equipo dieron con el patrón perfecto para la anatomía de los galgos.

Once tallas diferentes

Fue algo instantáneo, amor a primera vista. Nada más salir a la calle, otros transeúntes acompañados de sus compañeros de cuatro patas comenzaron a pararle por la calle preguntando el origen de la prenda: “Al decirles que los hacía yo, me pedían comprarme uno. Yo no los vendía, pero los hacía igualmente”. Las calles se convirtieron en una pasarela para esta familia y, en cuestión de semanas, sus diseños acumularon miles de visualizaciones. “Nunca lo hicimos por rentabilidad económica. Cuando surgió el proyecto tuvimos que medir decenas de animales para crear todas las medidas.”, suma. Tomando como inspiración a Tika the iggy, una galga italiana con millones de seguidores en redes sociales, el modisto creó una colección minimalista compuesta por cazadoras, sudaderas y jerséis de punto: “Ella viste con tules y pompones. Ha colaborado también con Zara y yo quería algo así para los míos. Los primeros patrones necesitaron muchos ensayos”. El esfuerzo se vio recompensado enseguida y, a día de hoy, FOR GALGO cuenta con once tallajes diferentes. No existe caso similar. Al menos, en España.

La marca, produce sus prendas en Madrid, agota existencias durante los meses de invierno. / ALBA VIGARAY

No es lo mismo vestir a un perro que a una invitada de boda. Uno de los dos muerde, ladra y se revuelca en el barro. El otro no. De nada sirvió su experiencia en el ámbito de la moda cuando decidió fabricar trajes para galgos. Sin embargo, y con el paso del tiempo, ha podido comprobar que el modus operandi no es tan distinto. Una clienta nunca arañaría la moqueta mientras se ajusta un vestido de cola. Eso es verdad. No obstante, el proceso creativo es bastante similar. “Entiendo de tejidos, pero tuvimos que probarlos en ellos para saber si eran óptimos. No cuidan la ropa y nos costó un poco”, expresa. Con la mente en la próxima temporada, Pajares trabaja en una nueva chaqueta de paseo. Esta vez de paño, a modo de trenca. En su catálogo también aparecen las conocidas balaclavas: “Al final, esta raza no tiene grasa ni apenas pelo y pasan frío. Hay días que he ido a tomar una cerveza a las siete de la tarde y he acabado quitándome el abrigo para ponérselo al él”. El guadalajareño, que se aleja del glamour y la excentricidad, confiesa buscar la practicidad con cada puntada.

De la danza al diseño

Desde bien pequeño supo que era diferente al resto de su familia, aunque eso no le impidió mostrarse con plena libertad. Todo empezó con la máquina de coser de su abuela que su tía le regaló y juntos repararon. “Me dedicaba al baile deportivo de competición y entrenaba en la Selección Española. Empecé con licras, plumas y brillantes de forma autodidacta, haciendo los trajes de mis parejas de baile”, desvela. Quizás fue ahí, en la pista, donde nació la seriedad que tanto le caracteriza: “Mi preparador era alemán y he sabido aplicar su disciplina a mis proyectos actuales”. De la danza al diseño. El manchego, que estudió en Madrid, recibió una beca para Central Saint Martins, en Londres, cuna de genios en el sector textil. Ahora, además de triunfar en pasarelas con su marca personal, ha decidido llevar su amor por los animales al siguiente nivel. “Son dos formas de trabajar completamente diferentes. Los perros dan menos quebraderos de cabeza, aunque hay todo tipo de clientes”, comenta. Su único inconveniente es la carencia de puntos de venta físicos en España, por lo que recibir a peludos en su taller para probarse o hacer cambios de talla.

FOR GALGO cuenta con puntos de venta físicos en Estados Unidos, Francia, Suiza o Italia. / ALBA VIGARAY

Hacer de una mascota un hijo es cada vez más habitual en nuestro país, por lo que el éxito de FOR GALGO no resulta extraño entre los padres perrunos. “Que el animal llame la atención les gusta y si encima, lo hace por su look, pues mola mucho más”, bromea. Sus precios, que oscilan entre los 39 y los 89 euros, responden a una manufactura íntegramente española y materiales de calidad: “Esto no es China y nadie te va a coser algo por dos euros”. Si bien los bocetos, el patronaje y, en algunos casos, el corte, se llevan a cabo en el estudio de Juan Carlos Pajares, la confección corre a cargo de una empresa externa, ubicada a las afueras de la capital. Durante los meses de trabajo, mientras Atenea y Bosco se encargan de poner a prueba los tejidos y la resistencia de los materiales, su dueño observa cómo se comporta la prenda en la lavadora. Un negocio aparentemente inofensivo, que amenaza con convertirse en un referente nacional e internacional para aquellas marcas dirigidas a un público mayormente peludo.