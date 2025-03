Alfredo Arrién, el abogado más mediático, contra Errejón y Nacho Cano: "Mi cliente más famoso es el Joker"

"Antes de nada, Alfredo: ¿Tú con quién ibas? ¿Con Batman o con el Joker?"

La pregunta es para Alfredo Arrién (Madrid, 1984), un abogado penalista que se ha colado alguna vez en su casa, sin que usted se dé cuenta, en los últimos meses. Lo ha hecho por la tele. Arrién se ha convertido en un rostro conocido en los medios de comunicación. Tanto por su colaboración en programas de actualidad, como por defender casos de impacto mediático. Arrién lleva causas como la de Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón, la de Nilson Domínguez contra Daniel Sancho o la de la becaria mexicana Lesly Ochoa contra Nacho Cano.

El abogado Alfredo Arrién en las oficinas del bufete de abogados Paredes y Asociados, en Madrid. / Alba Vigaray / EPE

Esta última fue la que llevó su cara a la fama: al salir de declarar en los juzgados de Plaza Castilla, en lugar de dar declaraciones a los medios, Lesly se puso a cantar. La cara del abogado, impasible a su lado mientras su clienta cantaba ante unos medios atónitos, se viralizó. ¿En qué pensaba en aquel momento el abogado? Arrién lo revela a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

"La verdad es que estaba todo hablado y ensayado. Lo que pasó con los abogados de Nacho Cano fue que denunciaron a todo el mundo. A los policías, a la jueza, a mi anterior compañera que llevaba el caso,... y yo le dije a Lesly, que como abriera la boca, se iba a comer una querella. Ella me contestó que no podía quedarse callada y guardar silencio ante una injusticia así. Que quería hcer algo. Entonces yo le dije que cantara. Para buscar un impacto emocional".

Lucha de gigantes

"La noche anterior estábamos mirando a ver qué canción ensayar y yo le sugerí que cantase Lucha de gigantes. Porque es una canción que tiene mucho significado. La poesía de ese tema refuerza lo que está reviviendo Lesly en ese momento. La lucha entre ella y Nacho. El monstruo de papel. Fue una metáfora preciosa".

Y es que aquel giro efectista que habían planeado, se convirtió en meme. Su cara de resignación corrió por redes sociales. Él también estaba preparado para eso. "Dicen que de las peores tragedias se hacen las mejores comedias, ¿no?. Yo lo veía apoteósico, como el gorrión rojo de una película de Jodorowsky, el alma que sale del cuerpo. Yo creía que cuando Lesly rompiera a cantar la metáfora de su drama, la gente se iba a quedar hipnotizada. Pero todo lo contrario. Ese momento tan dramático y crucial se convirtió en una comedia. Yo tuve que mostrar contención en aquel momento".

Sara Fernández

El ejercicio de su profesión le enfrenta a contradicciones personales: "A mí Nacho Cano, como artista, me encanta. Es un tipo fascinante, uno de los pocos genios que queda en España. Pero ha tenido muy mal asesoramiento a la hora de traer a becarios a España. Muy malo. Y en el fondo me da mucha pena que él tenga que pagarlo. Pero yo estoy haciendo mi trabajo".

Ha tenido casos que le han marcado. "El que más he peleado es del de Pepe Lomas, pero aquello fue duro". Se refiere al caso del librero de 81 años que mató a un hombre que se había colado en su casa. Arrién, que en esa ocasión ejercía la acusación, consiguió que le condenasen a 6 años de cárcel, aunque el TSJ de Castilla-La Mancha acabó rebajando la pena del anciano a nueve meses de prisión.

"Con el caso de Pepe Lomas me empezaron a reconocer por la calle y me convertí de golpe en un cabronazo que quería meter en la cárcel a un pobre anciano que lo único que había hecho era defender su casa", reconoce.

El abogado Alfredo Arrian en las oficinas del bufete de abogados Paredes y Asociados, en Madrid. / Alba Vigaray / EPE

"Es, con diferencia, el caso que más he peleado en mi vida. Mañanas, tardes y noches. Lo he luchado como ningún otro. Sé que tenía a toda el tribunal y la opinión pública en mi contra. A todos. Y poco a poco, con paciencia y determinación, uno a uno, los fui convenciendo y conseguí que lo condenaran.

"¿Por qué lo hice? No sólo porque es mi trabajo. Había un aspecto que era fundamental. Si yo no peleaba por el derecho a la vida, se levantaba un precedente en España del Stand your ground (una ley que se resume en que no hay pena por matar a alguien defendiendo tu propiedad). Un prefecto americano que aún existe en Texas y Arizona. Iba a sentar un precedente que en el derecho penal europeo no existe. Hubiera dado lugar a la autotutela. Hubiera sido muy grave".

Errejón

Su trabajo más mediático ahora es la defensa de Elisa Mouliaá, caso del que destaca "la hipocresía de la política. Sólo por eso tengo que ganar el caso. Para que los paladines del femenismo se den cuenta de que estamos en una sociedad integrada por hombres y mujeres. Nos necesitamos para complementarnos, no puede haber una guerra de sexo. Por eso escogimos con meticuloso cuidado con una ideología completamente diferente a la del feminismo de Podemos para que le haga los informes favorables a Elisa"

Sobre el polémico juez, Arrién lo vio positivo: "Tuvimos la suerte de tener un juez, Don Adolfo Carretero, que tiene una ideología diametralmente opuesta. La complejidad del caso de Elisa Mouliaá es de tal magnitud, que todo el mundo se ha cuestionado sus valores antes de entrar a la sala. Un juez de derechas, un psiquiatra de derechas, un psicólogo de derechas, un investigado de izquierdas. Todos nos hemos cuestionado nuestra propia moralidad. Incluso yo. Sobre todo respecto al feminismo y la violencia contra las mujeres. Los conflictos que puedan generar los partidos para rascar votos son aberraciones. Lo que están haciendo es destrucción social".

El cuadro dl abogado Alfredo Arrian en las oficinas del bufete de abogados Paredes y Asociados, en Madrid. / Alba Vigaray / EPE

Sobre su sobrevenida popularidad, Alfredo, hijo y nieto de abogados, asegura que "no la noto. Soy una persona muy hogareña. Aficionado a la música aunque no toco y a la pintura aunque no pinto". Un cuadro es, precisamente, otro de los elementos que lo ha puesto en boca de la opinión pública. El que preside su despacho en el madrileño barrio de la Prosperidad en el que sale mediando en una discusión entre Joker y Batman. Se lo hizo un amigo.

"Hay una escena en El caballero oscuro en la que el Joker le dice a Batman es "Lo que ocurre entre tú y yo es que cuando una fuerza irresistible se encuentra con una fuerza inamovible, explota". Eso es algo que he visto en mi trabajo. Gente que descarrila porque no quiere mover su posición. Los abogados somos ese dique de contención. Una buena metáfora de lo que hacemos".

"Tengo un amigo que es pintor hiperrealista, discípulo de Antonio López. Se llama Jorge Izquierdo Vera-Tudela. Me quería hacer un retrato, pero yo no quería un retrato típico. Quiero la esencia de lo que es un abogado. Me pareció fascinante esa metáfora de la película. Me encantó y parece que a la prensa también, porque fue lo que más destacaron de mi despacho".

Entonces... ¿con quién ibas?

"Yo, con Joker siempre. Es una posición más bonita defender que acusar. Si hablamos de rostros conocidos, Joker es mi cliente más famoso".