¿Desaparecerán los zoos en España? La eterna controversia tras el traslado de los ocho delfines de Madrid: "Los reproducen en cautividad para no soltarlos nunca"

70.000 personas visitan cada mes el Zoo Aquarium de Madrid. Entre pandas, gorilas y linces, pocos se plantean realmente cuáles son las condiciones adecuadas en las que deberían vivir. Recientemente, han saltado las alarmas por el traslado a China de los ocho delfines que lo habitaban desde hace años. Por recomendación del programa de conservación de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), estos animales han sido transportados a unas instalaciones de última generación. El objetivo es claro: aumentar su esperanza de vida y mantener al grupo unido. “Esto contribuye a su bienestar y adaptación, algo que hubiera resultado imposible en Europa”, asegura María José Luis, directora de Comunicación y portavoz de Parques Reunidos. Un punto de vista que choca frontalmente con la postura de las organizaciones animalistas, quienes consideran este movimiento un punto de inflexión en el futuro del sector. ¿Están destinados a desaparecer?

“Madrid tiene una oportunidad de demostrar que se está adaptando al siglo XXI y atiende a las peticiones de quienes creemos que la explotación animal no es correcta”, señala Yolanda Morales, portavoz del Pacma. Desde el partido apuestan por una transformación progresiva de estos espacios con el fin de cesar cualquier actividad lucrativa a través de la exposición para que hagan espectáculos: “Queremos que sirvan para albergar aquellos individuos que han sido rescatados de la naturaleza y no tienen dónde ir”. Según comunicó Zoo Aquarium hace unos días, permanecerá vacío tras la marcha de sus ocho cetáceos. Sin embargo, continuará colaborando como centro de alojamiento temporal de ejemplares provenientes de otros parques o instituciones “cuando las necesidades lo requieran”. “Más adelante, se valorará su adaptación destinada a la preservación de otros grupos”, asegura

Uno de los leones marinos que viven en el Zoo Aquarium de Madrid junto a una de las trabajadiras. / Agencias

El acuario de la isla de Hainian, receptor de estos delfines, incluye cinco piscinas interconectadas de diferentes dimensiones, además de una piscina médica y una estructura resistente a las adversidades climáticas como los tifones. Siguiendo los requisitos marcados por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) y el Reglamento de Animales Vivo (LAR) de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), cuidadores y veterinarios del Aquarium de Madrid se han desplazado junto a los mamíferos para garantizar su confort. Pese a la polémica acontecida, Luis cree fundamentales las instituciones zoológicas hoy en día. “Se han convertido en centros de conservación y son la única esperanza para muchas especies. Igualmente, realizan una labor educativa de cara a la sociedad”, señala. No obstante, los datos hablan por sí solos y varios ya han cerrado sus puertas.

Un terreno municipal

“Ciudades como Valladolid se plantean convertir los cautiverios en otros equipamientos más compatibles con la vida urbana”, explica Antonio Giraldo, portavoz socialista en la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Tal como él mismo plantea, el hecho de contar con pingüinos en el centro de la capital plantea un debate ético. Si bien considera que para muchas personas será la única forma de ver estos animales a lo largo de su vida, asume que, como humanidad, es hora de avanzar. “No están para servirnos. Los ciudadanos tenemos que entender que a lo mejor no vamos a ver un león o un tigre, pero tampoco deberíamos hacerlo en la ciudad. Es una frustración con la que tenemos que vivir”, defiende Morales. A su vez, apuesta por reubicarlos en santuarios repartidos por Europa. Una gestión que el Pacma respaldaría.

Algunos de estos entornos luchan desde hace años para deshacerse de la connotación negativa que parte de la sociedad otorga a estas prácticas. Bioparcs como los de Valencia, Gijón o Fuengirola conviven bajo la etiqueta 'parques de vida'. "Somos hábitats de conservación de animales que aunamos el ocio con una nueva forma de descubrir los paisajes más bellos y amenazados del planeta. Somos los primeros centros de zoo-inmersión de Europa, una complicada técnica que permite al visitante sumergirse en una cuidada recreación de hábitats naturales, originando un entorno único en el que “se encuentra” con los animales “cara a cara”, sin barreras visuales y en una continuidad paisajística para sentirse paseando por la naturaleza salvaje", manifiesta Pepa Crespo, directora de Comunicación de Bioparc Valencia, donde acuden más de 600.000 personas al año.

Una hembra de elefante asiático junto a varias crías en el Zoo Aquarium de Madrid. / ZOO AQUARIUM DE MADRID

Sin embargo, el caso del Aquarium alberga una mayor complejidad, pues se encuentra en un recinto municipal desde el año 1968. “Es una concesión que se ha venido renovando en las últimas décadas, pero que terminará en 2035. Será entonces cuando haya que replantearse si queremos prolongarlo otro cuarto de siglo”, relata Giraldo. Un horizonte lejano para la portavoz de Parques Reunidos, quien prefiere no hacer más declaraciones al respecto. La clausura o reajuste de este espacio supondría dar salida a cientos de ejemplares en cautiverio, la firma de nuevos convenios o una minuciosa planificación para evitar su reproducción: “Si se renueva habrá una polémica. En algunas zonas de España ya se prohibieron los circos con animales y una parte de la sociedad cree que estas cosas son antiguas”. Pese a que los antiespecistas no dudan de los cuidados proporcionados, critican el modelo de coexistencia con la naturaleza al que están sometidos. Insisten en que los recintos limpios y la presencia de árboles no son sinónimo de enriquecimiento ambiental ni justifican su cautiverio.

Dignificar la vida animal

“Yo mismo estuve de pequeño y entiendo que a los niños les guste, pero ver a los pobres gorilas en las jaulas da un poco de pena. Está descontextualizado”, suma Giraldo. Pacma, por el contrario, opta por poner el foco en la reproducción interna de este tipo de especies, una de las razones por las que los zoológicos siguen existiendo: “Los reproducen en cautividad y tienen el pretexto perfecto para no soltarlos nunca. Habrá algunos que, lamentablemente, no podrán salir”. Su discurso, que no apuesta por el cierre definitivo, camina de la mano con el del político, quien también propone una transformación del lugar: “Entendemos que intentar dignificar la vida de estos animales es complicado porque el daño ya está hecho”. No obstante, y teniendo en cuenta que los delfines no serán reemplazados, ambos interpretan que la sensibilidad ciudadana se encuentra en un buen momento. Especialmente con los seres marinos, cuyos espectáculos cada vez despiertan una mayor crispación.

“Estamos desarrollando una gran sensibilidad y los vemos más cercanos a nosotros. Además, recientemente han muerto varias orcas en Loro Parque de Tenerife”, recuerda su representante. Keto, el último ejemplar fallecido, lo hacía a los 29 años de edad, cuando la esperanza media de vida de esta especie oscila entre los 30 y los 50 años en el caso de los machos y hasta 90 años en el de las hembras. “La gente toma conciencia de la calidad de vida de un cetáceo dentro de una piscina. Si fuera tan rentable o despertara tanto interés como dicen, harían lo posible por sustituirlo”, zanja la portavoz del partido. María José, en cambio, desde Zoo Aquarium, prefiere destacar las labores de investigación llevadas a cabo en sus instalaciones: “Necesitamos seguir recabando conocimientos que repercutan en la mejora del bienestar animal”. Giraldo, por último, sugiere que esta metamorfosis podría iniciar por descongestionar las perreras municipales, haciendo de los recintos vacíos un lugar de acogida para los más desfavorecidos.

Morgan, una de las orcas del Loro Parque de Tenerife. / Agencias

Desde Loro Parque, donde recibieron a más de 1,3 millones de visitantes en 2024, vaticinan un futuro prometedor para este tipo de centros. "En un mundo donde las amenazas a la biodiversidad crecen exponencialmente, los zoos y acuarios no solo ofrecemos un refugio, sino que también facilitamos la reintroducción en la naturaleza de especies en peligro", explica Javier Almunia, presidente de Asociación Ibérico de Zoológicos y Acuarios. Así mismo, estima que de aquí a 50 años, estas instalaciones evolucionarán gracias a la tecnología e implementarán enfoques basados en la ciencia del bienestar animal: "Evaluaciones científicas como Dolphin-WETs, son clave para el monitoreo de salud y comportamiento con tecnología avanzada, la investigación aplicada en colaboración con universidades y la educación ambiental para sensibilizar al público".

Crespo, en cambio, entiende que como sociedad estamos en un punto desconocido por la humanidad, denominado la 'sexta extinción masiva'. "Nos enfrentamos a un punto crucial donde nuestra propia supervivencia depende de un cambio radical en nuestra relación con el entorno. En el siglo XXI, parques como este son importantes plataformas de educación, concienciación y cría controlada, que integra medidas de conservación tanto en su hábitat original como fuera del mismo. Traemos la naturaleza a la ciudad para concienciar emocionando y que sea posible pasar a la acción", asevera. Valencia, Fuengirola y Gijón trabajan con la pirámide de Maslow, un enfoque que aborda la problemática desde la atención a las necesidades físicas hasta la seguridad de sus animales: "Se tiene en cuenta si viven en pareja o en grupo y se mantienen las instalaciones multi-especie". No solo eso, sino que estos espacios a medio camino entre un zoo y una reserva, se ocupan de mantenerlos en un continuo estímulo. El debate continúa. Quizás si ellos, los 'irracionales', pudieran hablar, empezarían por darnos una lección.