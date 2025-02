Los 'cazaemprendedores' que arrastran talento a la España vaciada para repoblar las zonas rurales: "No decimos que sí a todo"

Joaquín y Janine vivían en Chile en una zona rural. Él viajó a Barcelona hace dos años para trabajar como fisioterapeuta en un spa. Sin embargo, esta joven pareja quería abrir su propia clínica en un pueblo de nuestro país y contactaron con la plataforma HolaPueblo, que conecta a personas interesadas en instalarse y emprender en el medio rural con las administraciones de esos municipios. Y así conocieron a Javier Barahona, ahora exconcejal de Lumbrales, una localidad de Salamanca de poco más de mil habitantes.

En el listado que tuvieron que presentar en HolaPueblo, esta pareja chilena priorizó aquellos lugares que contaban con centros para personas mayores y que además tuviesen necesidad de los servicios sanitarios que ellos querían suministrar. Los agentes de desarrollo local, una figura profesional que existe en algunos ayuntamientos de la España despoblada que se encarga de encontrar emprendedores para atraerlos a su pueblo, podían consultar el perfil de Joaquín y Janine. Javier Barahona fue el agente de desarrollo local (ADL) que respondió y que dio información adicional sobre el pueblo y eso fue "lo que más nos llamó la atención a nosotros", la predisposición del concejal de Lumbrales a acogerles. Y lo hizo de forma literal, porque, cuando invitó a Joaquín a conocer el pueblo durante una semana, éste durmió en la casa del concejal.

Joaquín se mudó en septiembre y Janine llegó de Chile directa al municipio de Salamanca al mes siguiente. En diez años, este pueblo ha perdido algo más de 200 habitantes. Con ellos, Lumbrales gana un negocio, la clínica de fisioterapia Vitalu, y dos nuevos vecinos. Juan José Manzano, responsable de Comunicación y Alianza en AlmaNatura, matriz de HolaPueblo, sostiene que la figura de los agentes de desarrollo local para los pueblos de la España vaciada son "fundamentales", porque son quienes "tienen esa mirada del territorio, en la que conectan las necesidades de la propia población con soluciones o que pueda dar la propia Administración pública a través de proyectos o con soluciones que puedan dar emprendedores o emprendedoras".

Vista del cementerio del pueblo navarro Uztárroz, situado en una colina próxima, en el Valle del Roncal. / ALBA VIGARAY

Cómo trabajan los agentes de desarrollo local

Laura Torres trabaja en la Concejalía de Repoblación e Integración de Belorado como agente de desarrollo local. En este municipio de Burgos buscan emprendedores por todo el territorio español a través de "varias vías", dice, con empresas como HolaPueblo o Vente a vivir a un Pueblo, con la Diputación de Burgos y mediante el "boca a boca". Su puesto nació como consecuencia de la creación de esa concejalía y ella lleva cuatro años trabajando como agente de desarrollo local.

Buscan incrementar la población y engrosar el tejido empresarial del municipio. Por el momento, lo están consiguiendo. Se nota en el sector hostelero, también en el de bienestar -han abierto un spa para peregrinos- y en innovación, con el cultivo de hortalizas en acuahidroponía que inició una pareja chilena, que llegó al pueblo con sus tres hijos. También en el padrón: Belorado ha pasado de tener 1.780 habitantes en 2020 a 1.834 en 2024, según el censo por municipios del INE, que "todavía no ha dado de alta en los últimos empadronamientos", apunta Torres. Los repobladores están "totalmente integrados" en la vida de Belorado.

Convento de Santa Clara, en Belorado, Burgos. / Tomás Alonso

A pesar de la necesidad de llegada de nuevos habitantes, Laura Torres sostiene que "no decimos que sí a todo e invitamos a emprender ahí, a lo loco". "Hay cosas que encajan muy bien, que de la idea a la realización es muy fácil dar los pasos, y hay otros casos que hay que aterrizar un poco más", explica. Los emprendedores mantienen una entrevista con su equipo y, si el concepto que traen los empresarios conecta con aquello de lo que precisa el pueblo, el ayuntamiento les invita a conocer cómo se vive allí. "Les animamos a que pasen aquí un tiempo para que vean qué se demanda y, si siguen con la idea, adelante".

Ella avisa a los empresarios de las subvenciones a las que pueden acceder pero insiste en que "no se pueden dirigir en un emprendimiento por las ayudas que hay en el momento", sino que la ayuda no puede ser "decisiva para cambiar su modo de vida". En esa metamorfosis, los agentes de desarrollo local hacen una función de acompañamiento para que los nuevos pobladores se adapten al pueblo: desde trámites burocráticos a la búsqueda de vivienda o la escolarización de sus hijos.

Incrementos de población

HolaPueblo, que trabaja con 100 localidades españolas, la mayoría de ellas con menos de 3.000 habitantes, destaca que hasta octubre de 2024 había facilitado que 68 familias, un total de 167 personas, se estableciesen en 45 municipios con problemas de despoblación. Las cifras pueden parecer pequeñas, pero lo importante en estos pueblos no es tanto que ganen decenas de habitantes de golpe, sino que no los pierdan.

Se han constituido, gracias a la colaboración de estas iniciativas con los ayuntamientos, hasta 42 negocios en funcionamiento, principalmente en el sector servicios. Estos incluyen la gestión de bares y restaurantes, alojamientos turísticos, catering para eventos, diseño gráfico, fotografía, gestión de redes sociales, digitalización de negocios y confección textil.

Imagen de la calles de Hontanares de Eresma, el pueblo más joven de España según el censo de 2023. / ALBA VIGARAY

Sacan pecho de los resultados que han tenido en Tragacete (Cuenca), donde algunas de las familias que se han instalado ya cuentan incluso con su propia casa en propiedad en el pueblo; en Pradoluengo (Burgos), donde gracias al trabajo con el ayuntamiento y con el Grupo de Acción Local Sierra de la Demanda (GDR AGALSA) han llegado cuatro familias nuevas; y Belorado, que "destaca especialmente por su compromiso con la repoblación, como uno de los primeros ayuntamientos de España en tener un concejal de Repoblación y con una ADL que acompaña a los nuevos pobladores", en referencia a Laura Torres.

Recursos para la repoblación

Los Agentes de Desarrollo Rural se encuentran en dos ámbitos: en los Grupos de Desarrollo Rural, como el de la Sierra de la Demanda, que son competencia del Ministerio de Agricultura, y, por otro lado, en la Red CIT, que es la Red de Centros de Innovación Territorial, que ya está presente en 10 territorios. Esta red, según afirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "busca impulsar la innovación a nivel local y la atracción del talento, poniendo en contacto empresas, instituciones públicas y centros de conocimiento, y generando una red de conocimiento y colaboración entre los distintos centros".

En colaboración con la UNED, la Secretaría General para el Reto Demográfico traslada que se encuentran formando a un centenar de personas que puedan ayudar a los profesionales que residen en el territorio a impulsar sus proyectos allí. "Necesitamos hacer un nuevo enfoque para afrontar el desarrollo territorial que tenga en cuenta los cambios profundos y estructurales que han acontecido en esta última década y para eso hay que promover formación y una visión actualizada del papel del medio rural en los nuevos contextos sociales", indica para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya.

Juan José Manzano, responsable de Comunicación y Alianza de HolaPueblo, alerta de que la figura del agente de desarrollo local "ha ido desapareciendo en algunos lugares", ya sea porque los consistorios no han tenido recursos, porque no han encontrado "la ayuda necesaria por parte de determinadas administraciones públicas" o porque se ha considerado "que no eran importantes". A su entender, estos profesionales son "claves" para la repoblación de la España vaciada. "Si el agente de desarrollo local es capaz de conectar la necesidad con la solución, las comarcas serán mucho más resilientes y capaces de capear sus necesidades de una forma más eficiente y más eficaz", zanja.