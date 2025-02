Luis Zamora, nutricionista: "El cuerpo necesita menos calorías a medida que envejecemos"

Cuando las personas entran en años, muchas empiezan a prestar mayor atención a los productos que se echan a la boca. El azúcar, la carne, el alcohol o la sal son mirados con lupa una vez rebasamos la barrera de los 65. Cada desayuno, comida o cena es examinado cautelosamente para no infringir en ningún exceso o ingesta poco recomendable.

Algunos como Dan Buettner -- que ha dedicado más de dos décadas de su vida a estudiar los hábitos de las personas más longevas del mundo -- señalan que el secreto de una salud de hierro está en los frijoles y en las nueces. Otros, como Clint Eastwood, afirman que una dieta alta en proteínas es fundamental para cumplir los 94 años en plena forma.

Luis Zamora, en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, ha tratado de señalar algunas claves y arrojar algo de luz sobre cómo ha de ser, en lo referente a la alimentación, un día normal en una persona de la tercera edad. Luis, además de dietista-nutricionista, es colaborador del programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles y de Atrévete, de Cadena Dial. Además, es autor del libro 'El Método Z'.

P. ¿Qué nutrientes son los más importantes para una persona mayor?

R. De forma general podemos decir que las personas mayores necesitan los mismos nutrientes que en cualquier edad, especialmente los nutrientes esenciales. Es decir, aquellos que el cuerpo necesita incorporar a través de la alimentación, ya que no puede generarlos él mismo a partir de otros nutrientes.

Pero, a medida que envejecemos, el cuerpo va a necesitar, en términos generales, menos calorías pero aportar la misma cantidad de nutrientes. Esto quiere decir que necesitamos priorizar alimentos de alta densidad nutricional. Alimentos que sean muy ricos en nutrientes con unas calorías razonables y controladas.

P. ¿Qué alimentos deben priorizar para obtenerlos?

Según avanzamos en edad hay que priorizar los alimentos que son más ricos en nutrientes. Por eso, debemos de fijarnos en los alimentos frescos, mínimamente procesados y que constituyen la base de la alimentación como las frutas, verduras, hortalizas, granos y cereales integrales, productos lácteos fermentados, carnes magras, pescados, frutos secos y legumbres.

P. Y, ¿cuáles deben evitar a toda costa?

Por el contrario, hay que evitar los alimentos que son diametralmente opuestos: muy ricos en calorías, con baja cantidad de nutrientes clave para la salud, y con exceso de otros como la sal, los azúcares o las grasas refinadas o poco cardiosalubles. Por resumirlo de una manera sencilla: se debe evitar el consumo de alcohol, sobre todo si es frecuente, ultraprocesados y productos de consumo ocasional, aunque sean “caseros”, como repostería, fritos o alimentos ricos en grasas, azúcares sencillos y sal.

P. ¿Qué desayuno recomendarías a una persona de la tercera edad?

Siguiendo las premisas anteriores, un desayuno siempre debe ser completo, nutritivo y que aporte lo que el cuerpo necesita. De esta manera, debería existir una fuente de proteínas y que puede ser a base de lácteos, como la leche, el yogur, kéfir, cuajada o queso fresco. Además, debería haber presencia de fruta fresca, grasa cardiosaludable como puede ser el aceite de oliva virgen extra, y hidratos de carbono complejos, como el pan 100% integral o avena integral.

P. Y... ¿Para cenar?

Las cenas deben ser ligeras y fácilmente digeribles para no ir a la cama con la sensación de estómago pesado y poder conciliar mejor el sueño. Debería haber siempre presencia de verdura, y no solo en forma de ensaladas. Cremas y purés también son una buena opción. Tampoco debe faltar el aporte de proteínas. Las tortillas francesas o el pescado son buenas opciones por ser de fácil digestión. Y por último, puede haber un pequeño aporte de hidratos de carbono integrales, ya sea en forma de pan 100% integral, patata cocida, hervida o asada, u otros cereales integrales. Y como no, fruta. La fruta es el postre de elección, aunque haya días que se pueda cambiar por lácteos sin azúcar añadido como el yogur natural. Tampoco hay que olvidar el agua, que va a ayudar a deglutir los alimentos y a mantenernos hidratados.

Cómo frenar la osteoporosis: "Se previene durante toda la vida..."

P. La osteoporosis es una de las enfermedades que más acusan los ancianos... ¿Cómo podemos prevenirla y mejorar la salud ósea?

La osteoporosis se previene durante toda la vida, con un aporte adecuado de calcio biodisponible. O dicho de otra manera, a través de alimentos que aportan calcio en una forma química que el cuerpo es capaz de absorberlo y aprovecharlo.

Alimentos como los lácteos, pescados, mariscos, las verduras, frutos secos y legumbres aportan calcio para nuestro cuerpo, y deben estar presentes de forma frecuente en nuestra alimentación a lo largo de nuestra vida.

En la edad adulta y en la etapa de la vejez, debemos asegurarnos que están tomando suficientes de estos alimentos para aportar al cuerpo el calcio que necesita y frenar el avance de la pérdida de calcio en los huesos. Además, la actividad física también es un estímulo para frenar la salida del calcio de los huesos, por lo que, junto con la alimentación, mantenerse activo también es fundamental.

P. ¿Cómo podemos incentivar la ingesta de alimentos en ancianos con poco apetito? ¿Alguna estrategia concreta?

La pérdida de apetito puede ser un problema a la hora de aportar todos los nutrientes que se necesita en esta etapa de la vida. De hecho, hemos visto que necesitamos aportar el mayor número de nutrientes posible en muy pocas calorías. Por eso, si la pérdida de apetito es moderada, debemos ofrecerles alimentos muy ricos en nutrientes, priorizando frutas, verduras, legumbres, hortalizas o frutos secos.

Si la pérdida de apetito es más acusada, lo mejor es consultar con un profesional sanitario para que evalúe si la salud nutricional está comprometida y es necesario complementar su dieta con algún suplemento nutricional tipo batido o en comprimidos.

P. El estreñimiento y la acidez estomacal son también un clásico en personas entradas en años... ¿Cómo pueden combatir estas afecciones?

El estreñimiento puede deberse a múltiples factores. Y entre ellos, la baja actividad física, la baja ingesta de agua y un bajo consumo de fibra suelen ser frecuentes. Por eso, estos puntos deben evaluarse de los primeros y corregirlos inmediatamente aumentando el consumo de agua, fibra tanto de cereales integrales como la de vegetales como frutas y verduras, y aumentar la actividad física del paciente para estimular la motilidad intestinal.

También debemos mantener saludable la microbiota intestinal, por lo que alimentos fermentados como el yogur y el kéfir pueden ayudar a corregir el estreñimiento y a mantener unos hábitos intestinales saludables.

En casos de que no sea algo puntual y empiece a ser un problema crónico, la recomendación es siempre consultar con un profesional de la salud.

P. Y para los 'no tan mayores'... ¿Qué alimentos debemos evitar para prevenir enfermedades como la diabetes o hipertensión?

Con la hipertensión, hay muchos estudios que evidencian que, solo quitando la sal, o más en concreto, el sodio, no es una estrategia demasiado efectiva. De hecho, la pérdida de peso parece que tiene más impacto en la reducción de las cifras de tensión arterial. Pero es un síntoma que puede deberse a múltiples factores, por lo que siempre debe estar vigilado por un profesional de la salud.

Respecto la diabetes, no podemos tampoco generalizar. No es lo mismo la diabetes tipo I que la tipo II. El grado de resistencia a la insulina, el estado del páncreas, etc. Pero de forma general, podríamos decir que una persona con diabetes tiene más motivos para hacer una dieta correcta, basada en alimentos vegetales, fuentes de proteínas magras, rica en fibra, y controlada en azúcares, sal y grasas poco cardiosaludables.