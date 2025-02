El grito de auxilio del último pueblo sin calles asfaltadas de Segovia: "La ambulancia casi no puede entrar cuando llueve"

Aunque no los aparenta, Francisco tiene casi 80 años, si bien muy bien llevados. Le pillamos junto a su hijo Julio trajinando en una finca con unos pocos gansos en la entrada de Tanarro (Segovia), un pueblo a apenas una hora de Madrid en cuyas calles parece que el tiempo se detuvo hace mucho. Francisco lo sabe bien. "El otro día no respiraba bien, tenía arritmia, y vino la ambulancia a por mí para llevarme al ambulatorio. Como había llovido mucho toda la tarde el camino estaba embarrado y la ambulancia casi no pudo entrar. Me decían los que la llevaban '¡Pero si esto es el Tercer Mundo!", recuerda el hombre.

El Tercer Mundo de Tanarro no tiene calles, sino caminos. Y es el único pueblo de Segovia, y uno de los últimos de Castilla y León sin asfaltar. Solo hay una pequeña vía asfaltada, la calle del Molino, que cruza la aldea, donde hay alrededor de unas 30 casas, por uno de sus laterales, el que conecta con la carretera SG-205. Pero el resto de calles son pistas de tierra que cuando llueve se vuelven una etapa del Rally Dakar.

Vista de una de las calles sin asfaltar de Tanarro, la que da al frontón municipal, considerado el centro de la población. / ALBA VIGARAY

"Incide en la calidad de vida"

La situación, en pleno año 2025, es tan surrealista que el Procurador de lo Común de Castilla y León -conocido como el Defensor del Pueblo en otras comunidades autónomas- ha actuado de oficio para requerir al Ayuntamiento de Sepúlveda, al que pertenece el pueblo, que asfalte las calles, ya que la situación actual "incide de forma negativa en la calidad de vida de las personas que residen tanto habitual como temporalmente en esta localidad, sobre todo en las personas mayores y/o con problemas de deambulación".

En la actualidad son cinco personas las que viven todo el año en el municipio. En una casa, Julio, su mujer y su hija, todos ellos empadronados en Tanarro. En otra, en la otra parte del pueblo, los padres de Julio, ya jubilados. "La única calle que está asfaltada se asfaltó sobre 2012 porque el autobús escolar no podía entrar a por mi hija para llevarla al colegio en Sepúlveda", recuerda Julio sobre una situación que les mantiene en brega desde hace años ante el Ayuntamiento de Sepúlveda y la Diputación de Segovia. Ya no saben qué más hacer.

"No hay dinero"

"La alcaldesa nos dice que no hay dinero", explica mientras recorremos la villa, donde hay varias casas en construcción, y se ven viviendas rústicas muy bonitas, de piedra. En verano el pueblo se llena de veraneantes y alegría, aunque los fines de semana también acude mucha gente, procedentes de Madrid muchos, y también turistas que vienen a la lujosa casa rural que hay en el pueblo.

Tanarro tiene hasta frontón, con una canasta de baloncesto y una portería pintada en una pared en la plaza donde está la antigua escuela, que se usa en julio y agosto de bar. La iglesia, eso sí, la tienen compartida con el pueblo de al lado, Perorrubio. "Todo esto lo hemos tenido que pagar nosotros, los de la asociación del pueblo, Santa Bárbara; el ayuntamiento no ha puesto nada", añade Julio.

"No pedimos una pista de pádel, sino unas calles decentes"

"Si es que en esta calle se montan unos regueros en la calle cuando llueve...", lamenta Daniela, la mujer de Francisco, que está a punto de coger el coche para ir a Madrid al médico. Según denuncia, en Tanarro "pagamos más impuestos que en Madrid y no tenemos ningún servicio". De hecho, según los vecinos, el alcantarillado habría que cambiarlo también ya que es de fibroamianto, de uralita. "Es que no estamos pidiendo una pista de pádel sino unas calles asfaltadas, decentes", concluye Julio.

En una reciente resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el Procurador de lo Común pide al Ayuntamiento de Sepúlveda que se "articulen los mecanismos necesarios para pavimentar las calles de la localidad de Tanarro, perteneciente a ese municipio, garantizando así la prestación integral de este servicio público en todo su ámbito territorial".

Daniela muestra cómo la lluvia anega los caminos del pueblo y los convierte en impracticables. / ALBA VIGARAY

En su razonamiento explica que la situación que están viviendo los vecinos puede llegar a "impedir o limitar el acceso de vehículos, sobre todo en periodo invernal por las lluvias o nevadas", lo que puede resultar "especialmente peligroso si se trata de vehículos sanitarios o de emergencias, pero que afecta a cualquier clase de servicios y suministros que puedan necesitar los vecinos de este núcleo de población para la atención de sus necesidades cotidianas".

"Asentamiento cuasi-rústico"

En el expediente consta también la respuesta del propio Ayuntamiento de Sepúlveda, al que este periódico ha llamado sin éxito. El Consistorio se escuda en que "no parece lo más razonable" que personas mayores residan "en este asentamiento cuasi-rústico en los meses de invierno dado que las viviendas están pesimamente aisladas" y argumenta que la población flotante no debería residir en invierno en Tanarro ya que "deben desplazarse a Perorrubio, Duruelo o bien al propio Sepúlveda para acudir al médico".

"En pasadas legislaturas se han acometido en Tanarro obras de alumbrado público, de abastecimiento/saneamiento y acceso al núcleo de población (Tanarro tiene cuatro accesos (dos de ellos asfaltados), dos a la SG-205 y otros dos al municipio de Prádena). Asimismo, el núcleo de población de Tanarro cuenta con servicio de recogida de residuos sólidos por lo que el único servicio que se ha postergado hasta la fecha ha sido el asfaltado de las calles, lo cual parece razonable habida cuenta la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento que se ha estado llevando a cabo en los últimos años", continúa la respuesta del Consistorio.

"Servicios mínimos"

Para el Procurador de lo Común lo argumentado no es suficiente motivo para no llevar a cabo la pavimentación de las vías públicas, que es, según recuerda la resolución, un servicio público "de prestación obligatoria municipal, también denominado tradicionalmente servicios mínimos, tal y como señala el artículo26.1 a) de la Ley7/1985 de 2 de abril,de Bases de Régimen Local (LBRL)".

Francisco y Daniela, a la entrada de su casa en Tanarro, a la que hay que llegar por una pista de tierra. / ALBA VIGARAY

En el expediente, recuerda el Procurador, si el Ayuntamiento no puede cumplir con sus obligaciones por falta de ingresos económicos, puede solicitar ayuda a la Diputación provincial o, en última instancia, a la Junta de Castilla y León.

"Debemos también recordar que las competencias de las administraciones locales respecto de la prestación de los servicios públicos no son de ejercicio facultativo para la entidad local,sino obligatorio, y las competencias atribuidas por la LBRL son irrenunciables y deben ser ejercidas por los órganos que las tienen expresamente atribuidas", concluye el expediente.