La hazaña de Jaime Salamanca, de estudiar en la Complutense a conquistar el ‘prime time’ de la BBC a base de ‘quizzes’: "A mi familia no le sorprende que lo haya conseguido"

“Ojalá estar dando un paseo por el Retiro”, lamenta Jaime nada más descolgar el teléfono. Según dice, está mirando por una ventana en la que las nubes grises son las únicas protagonistas. Salamanca es madrileño de nacimiento y licenciado en Matemáticas y Física por la Universidad Complutense de Madrid. A sus 24 años, se encuentra participando en University Challenge, un programa británico que enfrenta a numerosas universidades y del que, por ahora, parece ser el favorito. “La poca presión que siento es autoimpuesta, ya que por mi parte solo espero buenos resultados”, explica. Llegó a Londres hace dos años para cursar un máster en Campos Cuánticos y Fuerzas Fundamentales en el Imperial College, institución a la que representa junto a otros tres compañeros: “Terminé mis estudios a finales de septiembre, pero el concurso se grabó hace más de un año”. Su vínculo con el país se forjó durante su etapa como estudiante de Erasmus en Manchester, donde también ha grabado su paso por la televisión nacional.

Jaime Salamanca (derecha) junto a sus compañeros de Imperial College de Londres en 'University Challenge'. / CEDIDA

Detrás de él se encuentra su familia, el soporte que, desde pequeño, le ha alentado a la hora de perseguir sus sueños. “Ellos son la razón de que yo esté aquí, tanto en la facultad como en la pantalla, y no les sorprende que lo haya conseguido”, relata. Agradecido de poder permitirse estudiar en un centro como este, el joven reconoce que siempre fue el alumno aventajado de su clase: “Me he ido igualando conforme han pasado los cursos, pero cuando estudiaba primaria o la ESO, destacaba sobre el resto y tiraba de memoria en los exámenes. Muchas veces iba sin estudiar y sacaba muy buenas notas”. Nada más terminar primero de bachillerato, fue la dirección del propio instituto quien le animó a participar en las Olimpiadas Científicas de la capital, donde consiguió la medalla de oro y un pase para la Olimpiada Nacional de Química en Salamanca, en la que obtuvo su segundo oro. Posteriormente, y tras una preparación de varios meses, debutó en la Olimpiada Internacional y en la Iberoamericana, alzándose con una mención de honor y una medalla de plata, respectivamente: “Suena muy bien, pero no me siento tan satisfecho como me gustaría”.

Representar a 23.000 alumnos

Inconformista y competitivo a partes iguales, Jaime prefiere la física teórica a la experimental. Por eso estudia lo que estudia. “Desde los primeros laboratorios tuve claro que las prácticas no me salían perfectas. Sin embargo, las clases teóricas, que son más abstractas, las entiendo mucho mejor”, manifiesta. Fue precisamente en una de esas clases cuando se topó de frente con el club de quizzing, algo con lo que ya había experimentado en su ciudad natal. El camino hasta llegar a representar a los 23.000 alumnos del Imperial College en la BBC Two no ha sido fácil, pero Salamanca Camacho, como se le conoce en televisión, está orgulloso de sí mismo: “Vi un cartel con las pruebas de University Challenge y me apunté. Tuve que superar una prueba de 100 preguntas de cultura general y quedé entre los 15 mejores”. Tras un cribado inicial, le llamaron para un segundo examen, esta vez en grupo e imitando la dinámica del programa. “Los ganadores del año anterior fueron observando las dinámicas y a quiénes se compenetraban mejor entre ellos”, expresa. Charlotte, Mattia, Matthew y él mismo fueron seleccionados.

Jaime Salamanca (derecha) y sus compañeros de Imperial College de Londres en University Challenge. / BBC TWO

Si bien reconoce que los equipos de Oxford y Cambridge cuentan con los participantes más temidos, los números hablan por sí solos y su agrupación se postula como una de las favoritas de la temporada. “Fue algo que me cayó del cielo. Cuando me presenté, no esperaba pasar ninguna ronda y, ahora, cada vez que se emite un episodio nuevo, mucha gente me contacta por mis redes sociales”, explica. Igual que él, otros españoles pasaron por el plató británico. Aunque ninguno con unos apellidos tan complejos para el público inglés como los suyos: “He conseguido que los espectadores se aprendan mi nombre”. De los 32 equipos y 128 participantes quedan menos de la mitad y, a expensas de cosechar su segunda victoria en los cuartos de final, Imperial College ya tiene una plaza asegurada en la semifinal: “Nosotros ya sabemos de qué forma acaba la temporada”, bromea. Pese a tener que guardar el secreto, afirma que su deseo es llevar la sexta victoria a su universidad, que ya ostenta el mayor número de triunfos en la vida del formato. Los ganadores, que no reciben compensación económica, custodian el trofeo hasta la entrega del mismo por parte de celebridades como Stephen Hawking, Tom Stoppard o Andrew Wiles.

Una única participación

“Me veo fuerte. Sé que, bajo presión, a veces funciono peor, pero después de las últimas victorias, creo que tenemos posibilidades. Hay un punto en el que yo ya no miro el marcador y me centro en responder”, comenta en referencia a la tensión vivida a lo largo del último enfrentamiento. Si bien desearía participar en una nueva edición del proyecto, las normas son claras: “Solo puedes hacerlo una vez. No te dejan volver como estudiante a menos que te hagas famoso y regreses en la versión de Navidad”. Por el momento, disfruta de su paso por el show junto al resto de miembros del equipo, con los que se reúne en las inmediaciones de la facultad para ver cada capítulo. “Nos unimos gracias al programa, ya que al final pasábamos un montón de horas juntos”, confiesa. Su amistad se forjó durante las sesiones de entrenamiento, donde tuvieron que diseñar una estrategia y repartirse las áreas de conocimiento: “Matthew y yo nos complementamos en física, matemáticas, música clásica e historia del arte; Mattia está especializado en química e historia del Reino Unido y Charlotte en literatura y biología. Era un equipo bastante equilibrado”.

Los cuatro comenzaron a ver ediciones anteriores para intentar responder más rápido que quienes estaban en pantalla y descubrir cuáles son sus debilidades. “Nos hacíamos la puntuación nosotros mismos”, señala. Los entrenamientos llegaron a su fin y, en un abrir y cerrar de ojos, Jaime se encontraba frente a Amol Rajan, actual presentador de University Challenge, con un pulsador en la mano. “Grabamos la mayoría de episodios en tres o cuatro días”, aclara. Pese a emitirse en la BBC Two, los derechos y la propiedad intelectual pertenecen a iTV, otra cadena, por lo que tuvieron que desplazarse a los estudios de Manchester: “Todo lo paga la productora. Estábamos todos juntos en un lobby y, conforme llegaba nuestro turno, pasábamos por maquillaje y grabábamos”. A la espera de alzarse con el trofeo, Salamanca Camacho está a punto de embarcarse en una nueva etapa académica: encontrar un doctorado en Londres. “Las condiciones son mejores que en España. Allí, las instituciones no respaldan a las universidades como aquí”, defiende. Echa de menos la comida de su madre y el clima mediterráneo, pero sabe que su futuro está allí, en el país vecino. Por ahora, tocará sintonizar la BBC para ver a nuestro compatriota triunfar.