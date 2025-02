Los vecinos de Ermita del Santo llevan a los tribunales los nuevos edificios del barrio: "El Ayuntamiento ha actuado con oscurantismo"

El Ayuntamiento de Madrid aprobó en el pleno del 30 de abril de 2024 en Cibeles el proyecto urbanístico de la Ermita del Santo, en el distrito de Latina. Los vecinos ya llevaban meses rechazando con dureza el plan, incluso desde antes de que el PP de José Luis Martínez-Almeida gobernase la ciudad con mayoría absoluta. Criticaban que la socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria) Desarrollos Ermita del Santo pretendía construir edificios de viviendas de lujo de hasta 32 plantas, más que las del Edificio España, lo que dejaría el resto de bloques aledaños al terreno en el que ahora se ubica el Centro Comercial La Ermita en sombra.

El magnate venezolano Alberto Finol Galué, fundador de la farmacéutica Calox International cuenta con el 80% de las acciones de la sociedad panameña matriz de las seis empresas que son dueñas del centro comercial, y Francisco Sacchini Magaldi, fundador de la promotora Grupo Safson, ostenta el 20% restante. Los terrenos del centro comercial tuvieron que recalificarse. El día en el que se conoce que la Comunidad de Madrid también ha dado su visto bueno al proyecto urbanístico, al que los vecinos califican de "pelotazo", Álvaro, Marta y Sole llegan en cascada a la puerta de un centro comercial ya muy mermado "porque lo han dejado morir".

Pancartas de rechazo al plan urbanístico de Ermita del Santo, en Madrid. / XAVIER AMADO

Álvaro, portavoz junto a sus dos vecinas del colectivo Pelotazo Ermita, sostiene que los empresarios venezolanos propietarios del centro comercial "han hecho tentativas al Ayuntamiento desde el año 2003" para que recalificase el terreno. "Se establecieron contactos, y todo esto sin publicarse una noticia en el portal de transparencia del Ayuntamiento, que es obligatorio cuando alguien tiene una visita con un concejal", añade.

Desde este colectivo vecinal denuncian que el consistorio "no ha escuchado a los vecinos ni a las vecinas del barrio". "Nosotros llevamos dos años y medio intentando conseguir una reunión con el Ayuntamiento, que no nos ha sido jamás concedida. Tampoco nos han remitido los informes que hemos pedido ni han respondido a las alegaciones que hemos hecho. Este proyecto ha estado marcado por el oscurantismo, se ha hecho por debajo", recalca Marta, que vive desde hace diez años frente al centro comercial. Desde el Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad niegan saber algo de los contactos de los vecinos con este departamento.

Viviendas de superlujo

La aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM) implica que la socimi construirá 529 viviendas —370 de precio libre y 159 protegidas— y regenerará casi 70.000 metros cuadrados de suelo, en el que combinará desarrollo residencial, espacios públicos y áreas verdes.

Álvaro y sus vecinos no comprenden cómo encajan esas "viviendas de superlujo" en la zona. "Son un grano dentro del barrio, una cápsula. Yo he oído esta mañana al alcalde diciendo que va a agilizar los trámites porque esto es buenísimo para el barrio", algo con lo que no están de acuerdo y por lo que protestarán con una cacerolada el 1 de marzo.

Centro Comercial Ermita del Santo, que se convertirá en edificios de viviendas de lujo. / XAVIER AMADO

El colectivo vecinal interpondrá una demanda por la vía contencioso-administrativa por la resolución de la Comunidad de Madrid. "Es pura especulación de unos señores que se van a forrar a costa del bienestar y de la salud de los vecinos y vecinas de este barrio, porque vamos a sufrir mucho", asegura Marta, que indica que, si el consistorio hubiese querido "hacer algo bueno por el barrio", habría actuado ante la falta de mantenimiento y de dotaciones públicas de la zona.

Circuito de karts Carlos Sainz, en el Centro Comercial Ermita del Santo. / XAVIER AMADO

Los barrios de Puerta del Ángel y Los Cármenes han llevado a cabo numerosas movilizaciones contra la recalificación en los últimos dos años y han recogido más de 7.600 firmas contra esta operación urbanística. El circuito de karts Carlos Sainz que se localizaba dentro del centro comercial cerró sus puertas el 24 de enero y los vecinos esperan que el resto de negocios vayan siendo indemnizados y vayan clausurando en los próximos meses.

Los empresarios venezolanos han presupuestado todos los gastos en 16,8 millones de euros, de los cuales 4,32 millones corresponden a indemnizaciones a los inquilinos: la cadena de gimnasios Paidesport Center, 2,78 millones; el karting del piloto Carlos Sainz, 1,17 millones; Burger King, 200.000 euros, y la Asociación Río Manzanares, más de 165.000 euros.