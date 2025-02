Nuevo giro en el caso Nacho Cano: la jueza pide repetir el informe de la inspección de Trabajo

Nuevo giro en el conocido como 'Caso Malinche', que investiga al productor Nacho Cano por presuntos delitos contra los trabajadores y los ciudadanos extranjeros por la participación de 18 becarios mexicanos en su musical. La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha ordenado repetir el informe de la inspección de Trabajo, que inicialmente era favorable al músico madrileño.

En un auto fechado el 5 de febrero, la magistrada concluye que la subinspectora de Trabajo que firmó el informe que consta en la causa, ratificado en sede judicial, "no llevó a cabo una verdadera labor inspectora" y no se llevó a cabo "una labor de investigación completa", según consta en este nuevo escrito.

Inmaculada Iglesias, la juez que instruye el caso, pone en tela de juicio las conclusiones a las que llegó la subinspectora de trabajo, asegurando que "reconoció que ni visitó el centro de trabajo ni ha tenido acceso a las actuaciones judiciales en las que constan las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Extranjería de la Policía Judicial". Por ese motivo, la juez cree que la funcionaria no indagó en aspectos denunciados, como que los becarios no tenían autorización de estancia por estudios ni cobraban la beca que debían.

Sara Fernández

Informe incompleto

Explica la magistrada en su escrito que dicho informe solamente se basó "en los datos obtenidos durante la visita a la Parroquia San Juan de la Cruz el día 27 de junio de 2024 (lugar de ensayo del musical), en las manifestaciones realizadas por los becarios en dicho lugar y los trabajadores de la empresa y los representantes de ésta, y la documental aportada y consultada en la base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social".

La juez asegura en su escrito que la formación que recibieron los becarios de Malinche "consistió en ensayar el musical para representarlo en México" y que "ningún profesor de la escuela Jana, que era la que tenía que expedir el título o certificado de estudios, les impartió clases ni teóricas ni prácticas".

El primer informe, elaborado por la subinspectora de Trabajo, sostuvo que los 17 jóvenes "realizaban prácticas no laborales en la empresa", y que su participación en el musical Malinche "formaba parte de sus prácticas como formación no reglada no necesaria de dar un alta en la Seguridad Social".

Nacho Cano, a su llegada al juzgado de Plaza Castilla / EFE

Relación encubierta

A juicio de Iglesias, el informe es insuficiente para averiguar la realidad de la relación que los bailarines tenían con la empresa de Nacho Cano y con Malinche, ya que no pidió pruebas documentales sobre la formación que recibían los becarios ni tampoco sobre la documentación financiera del proyecto. Por ello, solicita repetir el informe para determinar "si las prácticas desarrolladas por los 'supuestos becarios' en la referida empresa implican una relación laboral encubierta".

Otro de los puntos en los que hace hincapié la magistrada es que la becaria que declaró como testigo negando irregularidades, "reconoció que era menor de edad cuando llegó a territorio español y que desconocía que era beneficiara de una beca de la Fundación Casa México dotada con 13.000 euros".

Tanto la mencionada becaria como el propio Nacho Cano y otras de las investigadas reconocieron que los jóvenes mexicanos entraron en el Estado como turistas para luego solicitar su estancia por estudios y que los becarios ensayaron el musical Malinche en Madrid para representarlo en México, donde está previsto que se estrene el mes que viene.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se ha puesto en contacto con ambas partes. Mientras que Alfredo Arrién, abogado de la becaria Lesly Ochoa (que denunció a Nacho Cano), se ha mostrado "de acuerdo con la medida de la jueza, porque nosotros siempre dijimos que aquel informe era sesgado e incompleto", la defensa del productor se ha mostrado muy contrariada: "No sólo alarga injustificadamente un caso que no tiene ni pies ni cabeza; además obstaculiza el derecho a la defensa de los injustamente investigados. Es todo escandaloso".