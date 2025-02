La floristería que saca a las personas sin hogar de la calle

Hace más de diez años, Mateo Blay quedó "impactado" por la muerte de dos jóvenes en una fría noche de invierno en Valencia justo debajo de su casa. Ante esta tragedia, comenzó a repartir sacos de dormir a quienes más lo necesitaban durante las noches heladas, en una iniciativa que denominó Los hombres del saco. Siguió haciéndolo durante un tiempo, pero, después de escuchar a Inma Soriano, directora del Centro de Atención a las Personas Sin Techo del Ayuntamiento de Valencia (CAST), se dio cuenta de que aquella labor no resolvía el origen del problema.

Fue entonces cuando comenzó a diseñar un proyecto más amplio y sostenible, que quedó paralizado temporalmente por la pandemia. A principios de 2024, Arturo Grau se unió a él para reactivar la iniciativa y, "gracias a su impulso y al trabajo conjunto", crearon Flores Solidarias, un proyecto social pionero que, a través de la venta de ramos de flores, ofrece una oportunidad de trabajo digno y estable a personas en situación de sinhogarismo.

Trabajador de Flores Solidarias. / CEDIDA A EPE

"A través de la confección y venta de ramos de flores, brindamos a estas personas la oportunidad de reintegrarse en la sociedad y recuperar su dignidad", señalan los fundadores de esta floristería online, que ofrece varios modelos de ramos de 34,98 a 60 euros, al tiempo que fomentan el cultivo de flores locales en Valencia. "Facilitamos a las personas sin hogar un trabajo digno y estable que les permita acceder a una vivienda", con el objetivo de que alcancen autonomía y responsabilidad y, finalmente, "su plena integración social".

Presumen orgullosos de que, gracias a esta iniciativa, "cuatro personas de la plantilla han salido de situación de calle". "Eso es precisamente lo que más nos motiva, y esperamos que pronto sean muchas más, y llegar a más ciudades", lanzan.

Selección del personal

La selección del personal se realiza en colaboración con diversas organizaciones locales, como la Asociación Natania y el Centro de Atención a los Sin Techo (CAST) del Ayuntamiento de Valencia. Estas entidades derivan a personas sin hogar al proyecto, facilitan su acceso al mercado laboral y proporcionan a la empresa apoyo y los recursos necesarios para su reintegración.

Fachada de la tienda Flores Solidarias, que da trabajo a personas en situación de sinhogarismo. / CEDIDA A EPE

Esta colaboración público-privada es "esencial", dicen, para el éxito de Flores Solidarias, ya que así brindan no sólo una oportunidad laboral, sino "toda la atención psicosocial necesaria en los procesos de selección". Gracias a un modelo de suscripción flexible, de 35 euros al mes, Flores Solidarias asegura ingresos sostenibles que sustentan su misión.

Blay y Grau destacan que muchas de estas personas que se encuentran en situación de calle "desean trabajar", pero necesitan un empujón, una "ayuda para sanar sus heridas y compartir ese viaje, que es suyo y nuestro", afirman. "Hemos visto que este apoyo integral permite un acompañamiento especializado para personas que suelen enfrentar situaciones complejas, incluidas dificultades de salud mental", declaran.

Mateo Blay y Arturo Grau, fundadores de la iniciativa Flores Solidarias. / CEDIDA A EPE

De acuerdo con datos de la ONG Hogar Sí, en España hay 37.000 personas en nuestro país que no tienen un hogar. El 30% de las personas en situación de sinhogarismo está fuera del sistema de atención y no acude a ningún servicio. Los fundadores de este proyecto solidario recalcan que "cada historia de superación nos recuerda que este proyecto no solo vende flores, sino que cambia vidas".