Lidia Folgar, psiconutricionista: "Es importante para los niños que no haya báscula en casa"

La alimentación de los hijos es uno de los mayores quebraderos de cabeza para cualquier padre o madre. Procurar que los más pequeños de la casa mantengan una dieta equilibrada supone a veces todo un reto, sobre todo en lo que refiere al consumo de fruta y verdura. Miles de personas se angustian cada mañana tratando de dar con el desayuno o el almuerzo más saludable para sus retoños.

Conducir a los niños hacia hábitos alimenticios saludables no siempre es fácil. Lidia Folgar, experta en nutrición infantil y dietética, se dedica a analizar los contextos personales de sus clientes para lograr un análisis más efectivo de sus conductas alimentarias. Desde su perfil de Instagram — donde cuenta con más de 40.000 seguidores — y a través de libros como ¡Los peques a la mesa! o Aprender a comer solo trata de arrojar algo de luz sobre cuáles son las mejores estrategias para lograr que nuestros hijos adopten costumbres alimenticias sanas. Folgar incide en que muchos hábitos alimentarios proceden de otros problemas, en ocasiones no diagnosticados, como la ansiedad, situaciones de violencia, depresión o trastornos de la conducta alimentaria sin diagnosticar.

P. Empecemos por la primera hora del día. ¿Qué desayuno es recomendable para un niño? ¿Qué alimentos priorizarías?

R. No existe un desayuno ideal ni este está formado en exclusiva por grupos alimentarios concretos. Lo ideal sería desayunar cuando se tiene un poco de hambre, sino siempre se puede tomar algo más liviano y llevar una media mañana más abundante. Con respecto a alimentos, es igual de válido incluir sobras de la cena (legumbres, verduras, tubérculos, huevos…) como frutas, frutos secos, lácteos o cereales, priorizando las versiones integrales y sin azúcares añadidos. No existen alimentos imprescindibles en general y menos para el desayuno, lo que son indispensables son los nutrientes y esos se pueden obtener de muchas fuentes.

P. A media mañana, en el cole, los profesores están acostumbrados a ver todo tipo de bollería industrial y batidos. ¿Qué recomiendas meter en la mochila a nuestros hijos para coger fuerzas entre clase y clase?

R. En este caso es muy importante la labor de los centros educativos. Si las pautas no son para todos igual, no va a funcionar y va a generar diferencias. Es ideal cuando la media mañana la ofrece el centro escolar para todos igual. Cuando esto no es posible, es útil enviar un listado de ideas para traer basadas en fruta y algún otro alimento (y poner aquí un listado de opciones concretas, cerradas y para todos los bolsillos con el fin de que las familias no tengan que pensar). Y aquí se puede incluir muchas opciones además de la fruta, como frutos secos y semillas, encurtidos, bocadillos integrales de cremas vegetales (de frutos secos, humus…), queso o conservas, chocolate negro, lácteos sencillos. Por ejemplo, uvas con picos integrales con queso o mandarinas con bocadillo integral de guacamole.

P. En lo referente a las 'temidas' verduras, ¿Por qué cuesta tanto a veces que los más pequeños las acepten? ¿Cuál es la mejor forma de introducirlas?

R. En la etapa de 3 a 6 años se produce lo que conocemos como la etapa de la alimentación selectiva donde se suelen empezar a rechazar verduras, frutas o pescado que antes sí se comía. Es un proceso normal. No tenemos que forzarles a comerlas. Solo ofrecerlas (sin camuflarlas) de forma repetida, cocinadas de diferentes formas y viendo que las personas adultas las comen también. Es una etapa larga pero poco a poco van saliendo. Luego están las condiciones particulares de cada 'peque', muchas veces una alimentación muy selectiva desde edades tempranas es un indicador de alguna condición digestiva sin diagnosticar o neurodivergencias, por ejemplo. No podemos conseguir que coman según nuestras expectativas, ya que hay muchos factores que se escapan a nuestro control. Esto hay que tenerlo claro siempre.

P. Y en cuanto a la carne... ¿Cuántas raciones a la semana son recomendables para un niño?

R. No hay unas recomendaciones mínimas en cuanto al consumo de carne en la infancia. En caso de consumirla, ser recomienda priorizar las carnes frescas sobre las procesadas y las blancas sobre las rojas, procurando no sobrepasar un consumo mayor a 3-4 veces por semana.

P. ¿Cómo debemos gestionar un posible problema de peso de nuestro hijo? ¿Cómo debemos hablar sobre este tema con ellos?

R. De entrada, no tenemos que gestionar el cuerpo de nuestros hijos/as, porque da a entender que hay cuerpos buenos y malos y porque nos da la idea de que el cuerpo es algo que podemos controlar y que depende solo de lo que hagamos. En todo caso tendríamos que gestionar los hábitos que puedan ser inadecuados o disfuncionales (si es el caso) independientemente de su cuerpo junto con el resto de la familia (e independientemente de qué cuerpo tengan las demás personas). Las dietas y restricciones alimentarias son un factor que predispone a los trastornos de la conducta alimentaria que aunque se manifiestan a cualquier edad, suelen iniciarse en la adolescencia. Y si no llegan a manifestar un TCA, sí empeoran la relación con la comida, lo que puede acabar creando un verdadero problema donde solo había un cuerpo diferente.

Otras veces, los cambios físicos o en la manera de comer, tan solo son una manifestación de otras cosas y no el problema en sí, por ejemplo en casos de ansiedad por diferentes motivos (a veces por el propio buying derivado de la gordofobia), neurodivergencias… Y entrar en restricciones alimentarias acaba generando un verdadero problema crónico si no se trabaja.

Es importante pedir ayuda profesional para valorar cada caso a ser posible sin que los peques estén en consulta. Por otro lado, es relevante que no haya báscula en casa, y que no se hable de cuerpos ni de dietas.

P. ¿Cómo podemos introducirles hábitos alimenticios más saludables?

Trabajando la disponibilidad y accesibilidad (en lo que esté en nuestra mano) de los alimentos que tenemos en los lugares donde pasan más tiempo, sin caer en prohibiciones y siendo un buen ejemplo tanto a nivel calidad de la alimentación, como en la relación propia con la comida. No podemos pretender que nuestros hijos/as coman mejor que nosotros/as.

P. ¿Es positivo plantear a un niño objetivos relacionados con la báscula? ¿O es preferible no darle demasiada importancia a lo que esta marque?

R. No solo no es positivo sino que es estigmatizante y contraproducente. Este tipo de experiencias marcan y mucho a estas edades y perduran en la edad adulta. Le da a entender que su cuerpo está mal y que es su culpa.

P. Si el entorno se ríe del peso de nuestro hijo... ¿Cómo debemos tratarlo con ellos?

Es importante hablar de aceptación corporal desde la primera infancia y cuestionar los mensajes constantes que recibimos del exterior. Hoy en día, hay muchos cuentos que tratan el tema de la diversidad corporal. Lo más importante para que les afecte lo mínimo posible es que el entorno en casa sea seguro, es decir, que desde casa no se refuercen los mismos mensajes que vienen de fuera. Es importante que tengan claro que la gordofobia es un tipo de violencia, desgraciadamente normalizada, y que el problema siempre lo tiene quien ejerce esa violencia.