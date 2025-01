La España que compra carne vegetal no es lo que parece, ahora tiene 80 años y es deportista: “Si fuese por los clientes veganos estaríamos en la ruina”

Ser vegano o vegetariano es un deporte de riesgo. Y no precisamente por la tentación que supone tener un plato de jamón serrano enfrente. La sociedad se empeña en seguir cuestionando y dificultando el paso a aquellos que deciden eliminar los alimentos de procedencia animal de su dieta. “Qué necesidad tenemos de comer seres vivos cuando existen alimentos idénticos libres de sufrimiento”, dice Greta, dueña de Vegreat, una charcutería vegetal en el barrio valenciano de Ruzafa. En 2021, junto a su pareja, se embarcó en un proyecto pionero en España y abrió una charcutería poco convencional. Naturópata de profesión, decidió emprender tras hacerse eco del éxito que estaban teniendo este tipo de negocios en el Reino Unido. “Pensé que sería interesante traer el concepto, pero con la alimentación española”. Elegir qué comer es revolucionario, pero no hacerlo, lo es todavía más. Hacer de un estilo de vida, una protesta social, es la realidad de miles de personas en nuestro país que recuerdan con nostalgia tiempos mejores: “No estamos a favor de la explotación, de la contaminación o del maltrato que está habiendo. Queremos recuperar las cosas puras que había antes”.

Agustina abrió su primer negocio en 2018 en Badalona y el segundo en Sabadell, en 2023. / EL VEGANS

Como ella, Agustina, que abrió El Vegans en Badalona en 2018, una carnicería con obrador incorporado y más de 35 elaboraciones propias. Cinco años después, en 2023, la franquicia aterrizó también en Sabadell. “Mi hijo era alérgico a la leche y a los conservantes y toda la vida padeció problemas”, cuenta. Una vez finalizados sus estudios en nutrición y conocer la realidad detrás de las empresas ganaderas, David, dejó de consumir productos cárnicos procesados y decidió abrir una tienda ecológico apto para veganos y alérgicos: “Su hermano hizo lo mismo, ya que en casa siempre hemos cocinado muchos platos con proteína verde”. Para que un joven de 18 años pueda abrir un comercio en nuestro país, se tienen que alinear los astros y, tras tocar varias puertas que nunca se abrieron, el joven se vio obligado a recurrir a sus padres para poder financiar la iniciativa. “En un inicio, le pedimos al ayuntamiento un puesto en el Mercat de la Salut, que era lo más económico. Aun así, tuvimos que desembolsar 50.000 euros”, cuenta la dueña.

Un debate moral

Según ella misma recuerda, por aquel entonces no había rastros de establecimientos similares en la comarca, por lo que el local permaneció cerrado durante meses hasta que consiguieron los permisos necesarios. “Ellos no sabían lo que era y nos decían que debíamos llamarla herboristería. Tras seis meses perdiendo dinero, el ayuntamiento nos escuchó y lo nombró carnicería”. Con la inauguración llegaron las opiniones. Y, con ellas, las protestas, las denuncias y las ridiculizaciones. Los trámites burocráticos no fueron nada en comparación con la vorágine que vendría después, tanto en Valencia como en Badalona o Sabadell. “Nos criticaron mucho y nos insultaron por tener este nombre”, apunta la catalana. Greta, por su parte, tuvo que enfrentarse al Gremio de Carniceros y Charcuteros de Valencia. “Se nos echaron encima diciendo que les estábamos haciendo competencia desleal y que engañábamos a la gente”, rememora. Durante este tiempo, ha tenido que orientar a clientes que entraban sin saber dónde estaban: “Muchas veces entran y lo prueban”.

Sólo uno de cada cinco clientes es vegano en las carnicerías vegetales. / FERNANDO BUSTAMANTE

El debate en torno a los nombres que adquieren este tipo de productos, tales como la leche, las hamburguesas o el queso, continúa protagonizando el debate público. En palabras de Greta, en el diccionario la palabra carne engloba todo aquello que está envuelto en una cáscara, piel o corteza: “Como la carne de la almendra, o de la nuez. Entonces, ¿Por qué no podemos llamarlo carnicería? Es una guerra absurda. ¿Por qué nadie dice nada del perrito caliente o el brazo de gitano?”. Para sorpresa de Agustina, las críticas no solo vienen de aquellos que no comparten su estilo de vida, sino también de los dueños de otros comercios plant based. “Los que más barreras ponen son ellos, que han visto nuestra popularidad y no han sabido entender que todos remamos en la misma dirección. Solo piensan en destruirte y al final terminan cerrando ellos”, valora. Los datos hablan por sí solos. En El Vegans, de cada 50 personas que acceden a la tienda, únicamente 10 llevan una dieta plenamente vegetal: “Si fuese por los compradores veganos, no podríamos vivir y estaríamos en la ruina. Compran en supermercados a menor precio sin pensar en el trabajo de las empresas pequeñas”.

Con el tiempo, sus historias han llegado a oídos del barrio y, cada vez son más diversos los perfiles que se acercan a probar la carne y el pescado 2.0. “La mayoría son deportistas que buscan comida de alto valor nutricional, otros son mayores que no toman grasas o colesterol. Igualmente, vienen padres en busca de comida sana para sus hijos”, cuenta la catalana. Desde Ruzafa, han notado como la clientela ha envejecido con el paso de los años: “Nos daba miedo que fuese una moda entre los jóvenes, pero la clientela ha evolucionado. La mayoría, cuyo objetivo es cuidar su salud, tienen entre 30 y 50. También hay gente de más de 80”. La controversia alrededor de lo cruelty free o la alimentación verde en España está repleta de aristas. Una de ellas aborda la crianza infantil sin derivados animales. Lo que para unos supone una aberración, es la base ética del pensamiento de otros muchos. “Es igual que cuando nacemos y nos obligan a ser omnívoros. Al final es decidir lo que mejor consideras. Está demostrado que es saludable, siempre que se haga bien”, defiende.

El veggizo, uno de los productos más demandados por los clientes de Greta en Vegreat, Valencia. / FERNANDO BUSTAMANTE

Pescado y marisco vegano

Contar con un obrador propio puede marcar la diferencia. Al menos entre estas dos emprendedoras. Junto a David, Agustina prepara más de 35 elaboraciones artesanales cada día que distribuye a sus negocios y algunos establecimientos de la zona. “Es algo que no hace nadie y menos de forma tan natural, con el aceite y las especias como únicos conservantes”, dice. En Badalona trabajan con proteínas como el guisante, la soja, el girasol, el gluten, los frutos secos y legumbres. Con ellas elaboran brochetas morunas, filetes, sobrasada o chorizo, entre otras cosas: “No buscamos imitar el sabor de la carne, sino que estén buenos y tengan una buena composición porque mi hijo es nutricionista”. En el caso de Greta, los productos comercializados vienen fabricados por otras marcas, la mayoría de proximidad. “Jugamos con el recorte del jamón. Tenemos una sección de platos preparados y otra de pescadería y marisco, con gambas, calamares, pulpo, salmón o merluza. Todo vegano”, relata. Sin embargo, la valenciana no descarta incorporar una cocina a largo plazo que haga realidad las recetas que guarda desde hace años.

Gambas, pulpo, salmón o calamares son algunos de los productos disponibles en la pescadería de Vegreat, en Valencia. / FERNANDO BUSTAMANTE

En Vegreat son las gambas y la charcutería los alimentos más vendidos. Las croquetas, las menos demandadas. “Quizás las encuentran más baratas en los supermercados. Marcas como Heura da más publicidad a las grandes cadenas que a las tiendas de barrio y eso nos hace mucho daño”, comenta. En El Vegans, en cambio, los clientes agotan los ‘muslitos’ o los ‘serranitos’: “Solemos hacer sold out completo. Tienen un aspecto similar al muslo de pollo”. Si en algo coinciden, es que la Navidad es la mejor época para este tipo de vendedores, cuando las ventas aumentan exponencialmente y “la gente se vuelve loca”. La ilusión de estas dos mujeres es lo más parecido a un planeta completamente veggie. No obstante, son conscientes de que hasta llegar a él, queda un largo camino por recorrer. “Las macrogranjas son muy fuertes y no lo van a permitir. Detrás de ellas hay figuras muy influyentes en la alta sociedad”, lamenta Agustina. Greta, por el contrario, cree que en un tiempo, el planeta estará más concienciado con la explotación: “Seremos más y aquellos que coman animales serán conscientes”. Ya no se habla de minorías. Ahora, el especismo está mal visto y la morcilla vegana es la nueva normalidad.