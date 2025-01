El pueblo de Burgos con solo 385 habitantes que tiene dos de las mejores tortillas de patata de España

Gumiel de Mercado es un pequeño pueblo de la Ribera del Duero (385 habitantes) conocido por sus más de 140 bodegas subterráneas, por ser uno de los pocos municipios de la España vaciada que sigue ganando habitantes y porque, desde el pasado septiembre, sus restaurantes tienen dos de las mejores tortillas de patata de España.

"Cuando tienes esa referencia es un atractivo turístico indudable. Viene mucha gente a comer a Gumiel los fines de semana. Hay veces que si no reservas con varios días antelación te quedas sin comer", presume el alcalde, Pedro Gómez.

Fue en el concurso nacional para buscar la mejor tortilla de España celebrado en el Festival Alicante Gastronómica el pasado septiembre cuando Gumiel ocupó dos puestos del podio en la categoría de "tortilla con...". Javier Izquierdo, del Mesón El Viso, conquistó al jurado con su tortilla de mollejas y riñones de lechazo, ocupando el segundo puesto, solo por detrás de Ramón Rodríguez e Isabel Gesto, del restaurante O Cabo de A Coruña.

Imagen de la tortilla del Mesón el Viso, de mollejas y riñones de lechazo, que ganó el segundo premio en el campeonato nacional de tortilla. / EPE

Mientras, Ricardo Martín, de La Posada de Pradorey, también de Gumiel, obtuvo la medalla de bronce con su tortilla de morcilla de Burgos (Indicación Geográfica Protegida) y pimiento rojo. Tanto Martín como Izquierdo lograron de igual forma la clasificación para el siguiente campeonato, que se celebrará el segundo semestre de 2025.

Un restaurante en un antiguo lagar

Javier es el dueño y cocinero de Mesón El Viso, un restaurante edificado en 1994 sobre un antiguo lagar de vino y que todavía conserva la viga y la piedra del lagar. Con una decoración rústica en madera y piedra, dispone de dos comedores con una capacidad para 100 personas.

"Siempre tenemos el comedor lleno o casi lleno", cuenta Javier, que ya había ganado con anterioridad el campeonato de mejor tortilla de Burgos y el de la mejor croqueta, con una de torrezno de Soria y dulce de membrillo.

Para el pasado campeonato nacional estuvo "practicando durante un tiempo" con la tortilla de mollejas y riñones de lechazo, producto típico de la zona. "Usamos ingredientes de primera calidad, aceite oliva virgen extra, patata mona lisa o lucinda, depende de la variedad de la zona que esté en punto óptimo. El huevo es de gallinas de corral, camperas, que comen maíz; es un huevo de mucha calidad, gallego", revela el cocinero.

El pincho de tortilla, que "siempre hago muy jugosa", cuesta 2,50 euros, y, desde que quedaron subcampeones, "nos viene gente de muchos sitios a probarla, de Valladolid, de Segovia, de Madrid...", relata Javier, que está ahora en pleno proceso de reformar la cocina, y ampliarla, para lo que han comprado otro antiguo lagar.

Vista de Gumiel de Mercado, el pueblo de la Ribera del Duero que tiene dos de las mejores tortillas de patata de España / ALBA VIGARAY

Pese a que los platos estrella del restaurante son la perdiz escabechada, las chuletillas de cordero, el bacalao a la vizcaína o los pimientos rellenos, muchos clientes piden también la tortilla, porque no siempre se puede comer una tan laureada.

Producto de proximidad

En la Posada Real Pradorey, enclavada en una de las bodegas más visitadas de la Ribera, son especialistas en producto de la zona, en caza, y a aves sobre todo, con un menú degustación que cambian cada tres meses, con mucha rotación. Al frente de los fogones está desde hace un año Ricardo Martín, que también había participado con anterioridad en el campeonato de España de tortilla.

La tortilla de morcilla de Burgos y pimiento rojo de la Posada Pradorey que obtuvo la medalla de bronce en el último campeonato de España de tortillas. / EPE

Con su creación con morcilla de Burgos y pimiento rojo obtuvo en la última edición la medalla de bronce, destacando también "la calidad del producto". "Los huevos son de gallinas camperas, de al lado de Campillo, de la granja Las Villanas, procuro siempre que sea producto de proximidad", relata el cocinero.

"La tortilla es cremosa, el huevo está totalmente cocinado, pero es cremoso", asegura el chef del restaurante, que tiene la tortilla en carta y la sirve recién hecha y en mesa. Asegura Ricardo que pese a que no es natural de Gumiel "es un orgullo para el pueblo" tener dos de las mejores tortillas de España. "Me debo mucho a la zona, es un orgullo llevar el nombre de Gumiel por toda España", añade Ricardo, que se alegró "mucho" por el segundo puesto de Javier: "No hay rivalidad, somos compañeros".